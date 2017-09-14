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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8259826082618262
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:48

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Бандерлог
Забийте на оцю зграю...

Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки.
Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було.
Новачки приходили і не боялися помилитися. Лунали самі неймовірні прогнози, ідеї...

Коли ж отак достьобуються до кожної дрібної або нехай недрібної помилки старих форумчан, то хто сюди приходити-то буде?!

я й зараз не рахую шо помилився. Добре що можливість такого розвитку ситуації як оказалось в нас розумів не тільки я. І наше командування справилось. Но за це доволось заплатити не тільки вводом резервів , але й перекиданням сил з інших ділянок фронту, з безпосереднього контакту. грубо кажучи щоб залатати там довелось відрізати в інших місцях.
Токмацький напрямок наприклад теж повис на волоску. І багато де пишуть , що й роботине вже здали. Поки це не так... но там вже говорити про ноль і скажімо 2 лінію оборони вже не можно.
Такаж ситуація багато де.
Думаю далі росія буде ставки тільки повишати.


"Битва при Камбре" + розтягування довжини фронта + ще одна слаба точка (кілька слабих точок одночасно не утрумуються при переважаючих силах противника).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:02

  flyman написав: при переважаючих силах противника.

І цим переважаючим силам противника Україна може протиставити додатково лише збільшення зброї.
І це чудово розуміють, знають партнери. Да й всі.
Зе вже у лоба б'є партнерам -- менше зброї, більше життів українських вояків, більше руйнувань, втрат.

Чого хотів від України, від наших можновладців Блінкен?...

Наголошував на корупції. Тому що бар'єр. І якщо його не вдасться зламати, продавити під час війни, то після неї і подавно.
Тобто спочатку рехформи, потім інший рівень підтримки.

Вибір роблять наші. Саме наші. Партнери лише надають вибір. Обирають же наші. Самі.
Життя вояків...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:03

  flyman написав:Боян, але завтра підведення підсумків царування.

У деяких наче сьогодні:
"Поиск вертолета с президентом Ирана Раиси, что известно на данный момент:
▪️Одна из поисково-спасательных групп достигла места крушения вертолета президента Ирана, сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца
▪️Всего в поисках принимают участие не менее 40 спасательных бригад
▪️Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника пишет, что жизни президента и главы МИД Ирана «под угрозой»:
Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места крушения, очень беспокоит — сказал собеседник агентства
▪️В инсте президента Раиси разместили пост с просьбой молиться за него
▪️Официальные лица США полагают, что президент Ирана Раиси якобы был убит. Байден уже проинформирован о ЧП."
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:05

ЗСУ отримали в надлишку снаряди і насипають кацапам під Часовим яром

American Ammunition Has Reached Ukrainian Brigades—And Now Those Brigades Are Blasting Russian Assault Groups
The Russian attack on Chasiv Yar has ground to a halt
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... 46e774dcd4
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  #<1 ... 8259826082618262
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