Banderlog написав:detroytred написав:Бандерлог
Забийте на оцю зграю...
Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки.
Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було.
Новачки приходили і не боялися помилитися. Лунали самі неймовірні прогнози, ідеї...
Коли ж отак достьобуються до кожної дрібної або нехай недрібної помилки старих форумчан, то хто сюди приходити-то буде?!
я й зараз не рахую шо помилився. Добре що можливість такого розвитку ситуації як оказалось в нас розумів не тільки я. І наше командування справилось. Но за це доволось заплатити не тільки вводом резервів , але й перекиданням сил з інших ділянок фронту, з безпосереднього контакту. грубо кажучи щоб залатати там довелось відрізати в інших місцях.
Токмацький напрямок наприклад теж повис на волоску. І багато де пишуть , що й роботине вже здали. Поки це не так... но там вже говорити про ноль і скажімо 2 лінію оборони вже не можно.
Такаж ситуація багато де.
Думаю далі росія буде ставки тільки повишати.
"Битва при Камбре" + розтягування довжини фронта + ще одна слаба точка (кілька слабих точок одночасно не утрумуються при переважаючих силах противника).