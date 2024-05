Додано: Нед 19 тра, 2024 19:22

Кацапи стирають з лиця землі Вовчанськ, бомбами. Жодні укріплення не встоять проти таких бомб де 700 кг вибухівки в арт снаряді 20 кгRussia is increasingly using "glide bombs" - cheap but highly destructive ordnance - to advance its offensive in Ukraine.More than 200 of them are thought to have been used in just a week to pound Ukraine’s northern town of Vovchansk during Russia’s current cross-border advance near Kharkiv.Warning: You may find some of the details in this piece disturbingPresident Volodymyr Zelensky said 3,000 such bombs were dropped on the country in March alone.