detroytred написав:Бандерлог Забийте на оцю зграю...
Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки. Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було. Новачки приходили і не боялися помилитися. Лунали самі неймовірні прогнози, ідеї...
Коли ж отак достьобуються до кожної дрібної або нехай недрібної помилки старих форумчан, то хто сюди приходити-то буде?!
я й зараз не рахую шо помилився. Добре що можливість такого розвитку ситуації як оказалось в нас розумів не тільки я. І наше командування справилось. Но за це доволось заплатити не тільки вводом резервів , але й перекиданням сил з інших ділянок фронту, з безпосереднього контакту. грубо кажучи щоб залатати там довелось відрізати в інших місцях. Токмацький напрямок наприклад теж повис на волоску. І багато де пишуть , що й роботине вже здали. Поки це не так... но там вже говорити про ноль і скажімо 2 лінію оборони вже не можно. Такаж ситуація багато де. Думаю далі росія буде ставки тільки повишати.
"Битва при Камбре" + розтягування довжини фронта + ще одна слаба точка (кілька слабих точок одночасно не утрумуються при переважаючих силах противника).
flyman написав: при переважаючих силах противника.
І цим переважаючим силам противника Україна може протиставити додатково лише збільшення зброї. І це чудово розуміють, знають партнери. Да й всі. Зе вже у лоба б'є партнерам -- менше зброї, більше життів українських вояків, більше руйнувань, втрат.
Чого хотів від України, від наших можновладців Блінкен?...
Наголошував на корупції. Тому що бар'єр. І якщо його не вдасться зламати, продавити під час війни, то після неї і подавно. Тобто спочатку рехформи, потім інший рівень підтримки.
Вибір роблять наші. Саме наші. Партнери лише надають вибір. Обирають же наші. Самі. Життя вояків...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 19:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Боян, але завтра підведення підсумків царування.
У деяких наче сьогодні: "Поиск вертолета с президентом Ирана Раиси, что известно на данный момент: ▪️Одна из поисково-спасательных групп достигла места крушения вертолета президента Ирана, сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца ▪️Всего в поисках принимают участие не менее 40 спасательных бригад ▪️Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника пишет, что жизни президента и главы МИД Ирана «под угрозой»: Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места крушения, очень беспокоит — сказал собеседник агентства ▪️В инсте президента Раиси разместили пост с просьбой молиться за него ▪️Официальные лица США полагают, что президент Ирана Раиси якобы был убит. Байден уже проинформирован о ЧП."
detroytred написав:Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки. Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було.
спорно. цкування было всегда. некоторые приходят на форум создать конфликт, поспорить или самоутвердиться. Новых людей нет потому что в тг в 1000 раз проще размещение фото, видео и репосты. Движок форума морально устарел. И цензура зверствует. Трут даже то, о чём другие сми свободно пишут. Проще дать ссылку на видос чем написать то же самое и пост потом удалят.
Кацапи стирають з лиця землі Вовчанськ, бомбами. Жодні укріплення не встоять проти таких бомб де 700 кг вибухівки в арт снаряді 20 кг Russia is increasingly using "glide bombs" - cheap but highly destructive ordnance - to advance its offensive in Ukraine. More than 200 of them are thought to have been used in just a week to pound Ukraine’s northern town of Vovchansk during Russia’s current cross-border advance near Kharkiv. Warning: You may find some of the details in this piece disturbing President Volodymyr Zelensky said 3,000 such bombs were dropped on the country in March alone. https://www.bbc.com/news/articles/cz5drkr8l1ko
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 19 тра, 2024 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Кацапи стирають з лиця землі Вочанськ бомбами. Жодні укріплення не встоять проти таких бомб де 700 кг вибухівки в арт снаряді 20 кг Russia is increasingly using "glide bombs" - cheap but highly destructive ordnance - to advance its offensive in Ukraine. More than 200 of them are thought to have been used in just a week to pound Ukraine’s northern town of Vovchansk during Russia’s current cross-border advance near Kharkiv. Warning: You may find some of the details in this piece disturbing President Volodymyr Zelensky said 3,000 such bombs were dropped on the country in March alone. https://www.bbc.com/news/articles/cz5drkr8l1ko
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що через постійні обстріли місто може стати "другим Алеппо" . Без західної допомоги облцентр може зазнати ще більших руйнувань.
Докладніше про те, що Росія зробила з Алеппо і що з містом зараз – нижче у матеріалі РБК-Україна.