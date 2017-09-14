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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8260826182628263
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зараз легко зарегився в "резерв+" після багатьох невдалих спроб вчора і сьогодні. І не тільки сам.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 19 тра, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:48

  Успіх написав:
  budivelnik написав:
  pesikot написав:А ось що буде точно, починаючи від завтра, то це россійська потужна інформаційна кампанія,
Тут корисних ідіотів-погасимо...
Плюс - якраз побачимо всі консерви.
"Любі друзі!"©
+ Василь-Рівне :wink:
То що панове - Детройту не хочете відповідати, то може мені дасте відповідь?

Що вам потрібно для того, щоб вже завтра ви захотіли піти в ЗСУ добровольцем?

Тільки чітко, коротко і по суті!

Достатньо буде 2-3 речення!

Тобто, ти хочешь перестати аватарити, як я тобі обіцяв ? :)

І хочешь дещо нестандартне медичне обстеження від Василь-Рівне ?

Давай відповідь, "Тільки чітко, коротко і по суті!" :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:53

Квартал-95.
Я ж і казав -- кумедно буде.
Фіксую -- другий спробував, але тим паче поки не надав відповіді.
А ще чогось від інших хотять, вимагають, позиціонуя себе ...
Хоча тут лише відповісти на питання треба і все. Ніяких героїчних дій робити не треба. Лише надати відповідь, а не героїчно фактично фізично йти завтра добровольцем.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:18

Зрозуміти б незрозуміле!©

  pesikot написав:Давай відповідь
Невже ти так легко і примітивно зливаєшся?

Тоді я твою відповідь розумію як - "хоч що мені давайте, хоч всі гроші світу... хоч будь що давайте, а я ні за яких умов і ні при яких обставинах не піду в ЗСУ!"

Так?
Правильно?
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:19

  Успіх написав:Що вам потрібно для того, щоб вже завтра ви захотіли піти в ЗСУ добровольцем?

Тільки чітко, коротко і по суті!

Достатньо буде 2-3 речення!

2-3 буде недостатньо, але пропишу по суті.

-діяльність командування згідно принципу "живі люди - найдорожчий актив";
-особиста крим.відповідальність командирів, по ланцюжку - аж до самого верху, за зриви в роботі (і під зривом має бути не втрата оборонного рубежу, а наявність двохсотих при очевидних варіантах, як би цього можна було уникнути);
-т.зв. "робота над помилками" - згідно стандартів НАТО, після виконання бойового завдання командири разом з виконавцями проводять аналіз, що пішло не так, і як це можна покращити у майбутньому.

Армія і війна ніколи не гарантуватиме виживання. Але вона повинна гарантувати те, що ти йдеш виконувати завдання, продумане згідно принципів НАТО, і де ймовірність загибелі зменшується завдяки позитивному відбору найкращих командирів (а негативні не просто кудись переводяться, а повинен бути розроблений мех-зм пониження у званнях + кримінальна відповідальність з конфіскацією майна для тилових пуз в погонах за неадекватні завдання). Немає зброї? Утримуєм рубежі або відходим, зберігаєм життя. Є зброя? Продумуємо тактику утримання позиції. Є зброя і люди? Будується багаторівнева стратегія контрнаступу.

-безжалісне випалювання всіх проявів корупції.

Вищенаведені зміни неможливо зробити за один день - це має бути системна робота по винищенню "українських гнид"© (за Петлюрою), а тому буквальною відповіддю на ваше питання буде - "нічого". Нічого не змусить адекватних людей захотіти вже завтра піти добровольцем в ЗСУ.
Хіба що в найефективніші формування типу 3 ошбр, 43 Трясила, Азов і так далі. Але таких адекватних військових формувань не так і багато, насправді. Потрібно шукати і знаходити.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:21

  detroytred написав:Квартал-95.
Я ж і казав -- кумедно буде.
Фіксую -- другий спробував, але тим паче поки не надав відповіді.
А ще чогось від інших хотять, вимагають, позиціонуя себе ...
Хоча тут лише відповісти на питання треба і все. Ніяких героїчних дій робити не треба. Лише надати відповідь, а не героїчно фактично фізично йти завтра добровольцем.

55хв., Щелін про наротівне оружиє: "янелох,явсєгдапраф..."
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:33

  Успіх написав:
  pesikot написав:Давай відповідь
Невже ти так легко і примітивно зливаєшся?

Тоді я твою відповідь розумію як - "хоч що мені давайте, хоч всі гроші світу... хоч будь що давайте, а я ні за яких умов і ні при яких обставинах не піду в ЗСУ!"

Так?
Правильно?

Ніт, я вже про це багато раз писав і твій алкопоїзд підтримувати не буду :)

Ти краще напиши, чому коли військовий мирного часу, сидить на дивані, сам воювати не хоче, ЗСУ не допомогає, а ти гавкаєшь від його імені ?

Гавкаєшь в сторону тих, хто допомагає ЗСУ

От коли ти мені це пояснишь, тоді поговоримо, аватар :)
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 19 тра, 2024 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:36

Було уже ?

Успішне полювання на Чорноморський флот РФ: Сили оборони знищили тральщик "Ковровець"
https://www.unian.ua/war/uspishne-polyu ... 40131.html
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:37

  Бетон написав:"Нам казали, буде долар по 45 при зеленському, буде хаос, буде війна. Якось, дивіться, нічого такого не сталося "
В. А. зеленський, 9 липня 2019 року


Пророк Владимир :D
Востаннє редагувалось UA в Нед 19 тра, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:39

  pesikot написав:
Ти краще напиши, чому коли військовий мирного часу, сидить на дивані, сам воювати не хочу, ЗСУ не допомогає, а ти гавкаєшь від його імені ?

Ще кумедніше.
Нехай пропустимо, що ти вкотре *вигадав*)) про "не допомагає", зманюпулював про не хоче воювати. Нехай.

Але навіщо повторювати глупість)), яка лунала -- що тобі, виходить, заважає піти добровольцем впенс і відсутність відповіді на твоє питання Успіха?
Так кивнув би на батальйон Монако))
Різниці нема в даній площині -- що хтось заважає тобі піти.
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