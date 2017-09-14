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Додано: Нед 19 тра, 2024 19:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зараз легко зарегився в "резерв+" після багатьох невдалих спроб вчора і сьогодні. І не тільки сам.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 19 тра, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 тра, 2024 19:48
Тобто, ти хочешь перестати аватарити, як я тобі обіцяв ?
І хочешь дещо нестандартне медичне обстеження від Василь-Рівне ?
Давай відповідь, "Тільки чітко, коротко і по суті!"
Додано: Нед 19 тра, 2024 19:53
Квартал-95.
Я ж і казав -- кумедно буде.
Фіксую -- другий спробував, але тим паче поки не надав відповіді.
А ще чогось від інших хотять, вимагають, позиціонуя себе ...
Хоча тут лише відповісти на питання треба і все. Ніяких героїчних дій робити не треба. Лише надати відповідь, а не героїчно фактично фізично йти завтра добровольцем.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:18
Зрозуміти б незрозуміле!©
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:19
2-3 буде недостатньо, але пропишу по суті.
-діяльність командування згідно принципу "живі люди - найдорожчий актив";
-особиста крим.відповідальність командирів, по ланцюжку - аж до самого верху, за зриви в роботі (і під зривом має бути не втрата оборонного рубежу, а наявність двохсотих при очевидних варіантах, як би цього можна було уникнути);
-т.зв. "робота над помилками" - згідно стандартів НАТО, після виконання бойового завдання командири разом з виконавцями проводять аналіз, що пішло не так, і як це можна покращити у майбутньому.
Армія і війна ніколи не гарантуватиме виживання. Але вона повинна гарантувати те, що ти йдеш виконувати завдання, продумане згідно принципів НАТО, і де ймовірність загибелі зменшується завдяки позитивному відбору найкращих командирів (а негативні не просто кудись переводяться, а повинен бути розроблений мех-зм пониження у званнях + кримінальна відповідальність з конфіскацією майна для тилових пуз в погонах за неадекватні завдання). Немає зброї? Утримуєм рубежі або відходим, зберігаєм життя. Є зброя? Продумуємо тактику утримання позиції. Є зброя і люди? Будується багаторівнева стратегія контрнаступу.
-безжалісне випалювання всіх проявів корупції.
Вищенаведені зміни неможливо зробити за один день - це має бути системна робота по винищенню "українських гнид"© (за Петлюрою), а тому буквальною відповіддю на ваше питання буде - "нічого". Нічого не змусить адекватних людей захотіти вже завтра піти добровольцем в ЗСУ.
Хіба що в найефективніші формування типу 3 ошбр, 43 Трясила, Азов і так далі. Але таких адекватних військових формувань не так і багато, насправді. Потрібно шукати і знаходити.
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:21
55хв., Щелін про наротівне оружиє: "янелох,явсєгдапраф..."
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:33
Ніт, я вже про це багато раз писав і твій алкопоїзд підтримувати не буду
Ти краще напиши, чому коли військовий мирного часу, сидить на дивані, сам воювати не хоче, ЗСУ не допомогає, а ти гавкаєшь від його імені ?
Гавкаєшь в сторону тих, хто допомагає ЗСУ
От коли ти мені це пояснишь, тоді поговоримо, аватар
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 19 тра, 2024 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:36
Було уже ?
Успішне полювання на Чорноморський флот РФ: Сили оборони знищили тральщик "Ковровець"
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:37
Пророк Владимир
Востаннє редагувалось UA в Нед 19 тра, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:39
Ще кумедніше.
Нехай пропустимо, що ти вкотре *вигадав*)) про "не допомагає", зманюпулював про не хоче воювати. Нехай.
Але навіщо повторювати глупість)), яка лунала -- що тобі, виходить, заважає піти добровольцем впенс і відсутність відповіді на твоє питання Успіха?
Так кивнув би на батальйон Монако))
Різниці нема в даній площині -- що хтось заважає тобі піти.
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