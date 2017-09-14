Успіх написав:Що вам потрібно для того, щоб вже завтра ви захотіли піти в ЗСУ добровольцем?
Тільки чітко, коротко і по суті!
Достатньо буде 2-3 речення!
2-3 буде недостатньо, але пропишу по суті.
-діяльність командування згідно принципу "живі люди - найдорожчий актив"; -особиста крим.відповідальність командирів, по ланцюжку - аж до самого верху, за зриви в роботі (і під зривом має бути не втрата оборонного рубежу, а наявність двохсотих при очевидних варіантах, як би цього можна було уникнути); -т.зв. "робота над помилками" - згідно стандартів НАТО, після виконання бойового завдання командири разом з виконавцями проводять аналіз, що пішло не так, і як це можна покращити у майбутньому.
Армія і війна ніколи не гарантуватиме виживання. Але вона повинна гарантувати те, що ти йдеш виконувати завдання, продумане згідно принципів НАТО, і де ймовірність загибелі зменшується завдяки позитивному відбору найкращих командирів (а негативні не просто кудись переводяться, а повинен бути розроблений мех-зм пониження у званнях + кримінальна відповідальність з конфіскацією майна для тилових пуз в погонах за неадекватні завдання). Немає зброї? Утримуєм рубежі або відходим, зберігаєм життя. Є зброя? Продумуємо тактику утримання позиції. Є зброя і люди? Будується багаторівнева стратегія контрнаступу.
detroytred написав:Квартал-95. Я ж і казав -- кумедно буде. Фіксую -- другий спробував, але тим паче поки не надав відповіді. А ще чогось від інших хотять, вимагають, позиціонуя себе ... Хоча тут лише відповісти на питання треба і все. Ніяких героїчних дій робити не треба. Лише надати відповідь, а не героїчно фактично фізично йти завтра добровольцем.
55хв., Щелін про наротівне оружиє: "янелох,явсєгдапраф..."
pesikot написав: Ти краще напиши, чому коли військовий мирного часу, сидить на дивані, сам воювати не хочу, ЗСУ не допомогає, а ти гавкаєшь від його імені ?
Ще кумедніше. Нехай пропустимо, що ти вкотре *вигадав*)) про "не допомагає", зманюпулював про не хоче воювати. Нехай.
Але навіщо повторювати глупість)), яка лунала -- що тобі, виходить, заважає піти добровольцем впенс і відсутність відповіді на твоє питання Успіха? Так кивнув би на батальйон Монако)) Різниці нема в даній площині -- що хтось заважає тобі піти.
І поки факт інший - гавкає не Успіх, а саме ти в його бік. Він тебе спокійно запитав. Нормальне питання. По темі гілки. А що ти несеш у відповідь?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Кацапи стирають з лиця землі Вочанськ бомбами. Жодні укріплення не встоять проти таких бомб де 700 кг вибухівки в арт снаряді 20 кг Russia is increasingly using "glide bombs" - cheap but highly destructive ordnance - to advance its offensive in Ukraine. More than 200 of them are thought to have been used in just a week to pound Ukraine’s northern town of Vovchansk during Russia’s current cross-border advance near Kharkiv. Warning: You may find some of the details in this piece disturbing President Volodymyr Zelensky said 3,000 such bombs were dropped on the country in March alone. https://www.bbc.com/news/articles/cz5drkr8l1ko
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що через постійні обстріли місто може стати "другим Алеппо" . Без західної допомоги облцентр може зазнати ще більших руйнувань.
Докладніше про те, що Росія зробила з Алеппо і що з містом зараз – нижче у матеріалі РБК-Україна.
Ukrainian написав: Так Вовчанськ. Поправив. Ефективно боротись з бомбами не можна ніяк. Тільки знищувати носії кацапів, якщо Україна отримає Ф-16 з сучасним радаром та ракети повітря-повітря великого радіусу діі.
Так у вас все правильно було. Я мав на увазі, що зтирати можуть не те що райцентр Вовчанськ, а величезне місто Харків. На це вказав Терехов.
UA Так в тому-то і справа, що хочеться почути, що людина хоча б каже. Вже не говорячи про те, що робить. Хоча б що каже. Яку має думку.
А тут виявляється, що навіть з цим затик. Лише сказати. Он які комедії ламають. (то що тоді буде, як до справ дійде?!)
Да і так само по собі питання цікаве. Цікаві відповіді бачення думки різних людей. Цікаво взнати. А не в якості "вивести на чисту воду" декїяких. Де ще, як у безіменному віртуалі можна почути більш-менш відверті відповіді?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.