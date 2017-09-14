Додано: Нед 19 тра, 2024 20:19

Успіх написав: Що вам потрібно для того, щоб вже завтра ви захотіли піти в ЗСУ добровольцем?



Тільки чітко, коротко і по суті!



Достатньо буде 2-3 речення! Що вам потрібно для того, щоб вже завтра ви захотіли піти в ЗСУ добровольцем?Тільки чітко, коротко і по суті!Достатньо буде 2-3 речення!

2-3 буде недостатньо, але пропишу по суті.-діяльність командування згідно принципу "живі люди - найдорожчий актив";-особиста крим.відповідальність командирів, по ланцюжку - аж до самого верху, за зриви в роботі (і під зривом має бути не втрата оборонного рубежу, а наявність двохсотих при очевидних варіантах, як би цього можна було уникнути);-т.зв. "робота над помилками" - згідно стандартів НАТО, після виконання бойового завдання командири разом з виконавцями проводять аналіз, що пішло не так, і як це можна покращити у майбутньому.Армія і війна ніколи не гарантуватиме виживання. Але вона повинна гарантувати те, що ти йдеш виконувати завдання, продумане згідно принципів НАТО, і де ймовірність загибелі зменшується завдяки позитивному відбору найкращих командирів (а негативні не просто кудись переводяться, а повинен бути розроблений мех-зм пониження у званнях + кримінальна відповідальність з конфіскацією майна для тилових пуз в погонах за неадекватні завдання). Немає зброї? Утримуєм рубежі або відходим, зберігаєм життя. Є зброя? Продумуємо тактику утримання позиції. Є зброя і люди? Будується багаторівнева стратегія контрнаступу.-безжалісне випалювання всіх проявів корупції.Вищенаведені зміни неможливо зробити за один день - це має бути системна робота по винищенню "українських гнид"© (за Петлюрою), а тому буквальною відповіддю на ваше питання буде - "нічого". Нічого не змусить адекватних людей захотіти вже завтра піти добровольцем в ЗСУ.Хіба що в найефективніші формування типу 3 ошбр, 43 Трясила, Азов і так далі. Але таких адекватних військових формувань не так і багато, насправді. Потрібно шукати і знаходити.