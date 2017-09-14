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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8262826382648265>
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:56

Безумна безугла вже наїхала на Сирського..бо він поставив не тих генералів не туди....
https://censor.net/ua/news/3490245/bezugla_nazvala_komanduvacha_sodolya_zlochyntsem
Я так розумію вона також вирішила просто порозважатись як один тутешній воєнпенс....
А чого б і ні? Просто вирішила внести нервозність у керівництво ЗСУ...
так само і воєнпенс..
він же не думає про те що він НАЙГІРШИЙ серед тут присутніх.
Він шукає КОГОСЬ і провокує срач всюди ..тільки щоб довести що він не найгірший.
Прапор в руки бузуглим воєнпенсам...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:00

Будівельник
Якщо ти не петриш хто така Мар'яна, яка її роль, то це тільки від твого рівня знань, глибини думок.
Звиняй.

А приплести її до мене -- це черговий дурний твій єралашик.
Ну не прокатує така твоя простота зі мною. З робітниками твоїми може і проходить, але ж ти не там у себе)) Де звик, що вони прокатують, а також примітивні демагогічні прийоми, маніпуляції.

Який срач? В мене всі обговорення спокійні. По темі. Не вигадуй.
Краще на питання надай відповідь.

І не плутай. Я не довожу (в якості самоцілі), що не найгірший, я спростовую твої намагання це довести. І це саме ти доводиш, що ти з найкращих)))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 21:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:04

  budivelnik написав:Безумна безугла вже наїхала на Сирського..бо він поставив не тих генералів не туди....
https://censor.net/ua/news/3490245/bezugla_nazvala_komanduvacha_sodolya_zlochyntsem

Мар"яна - це шавка Єрмака ...

А тут WP нещодавно викатило неприглядну статью для Єрмака

Ось шавки Єрмака і загавкали
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:06

12-й канал Израиль (N12): «западные дипломатические источники утверждают, что президент Ирана Эбрахим Раиси не выжил после крушения своего вертолета»
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:12

  detroytred написав:Будівельник
Якщо ти не петриш хто така Мар'яна, яка її роль, то це тільки від твого рівня знань, глибини думок.
Звиняй.

А приплести її до мене -- це черговий дурний твій єралашик.
Ну не прокатує така твоя простота зі мною. З робітниками твоїми може і проходить, але ж ти не там у себе)) Де звик, що вони прокатують, а також примітивні демагогічні прийоми, маніпуляції.

Який срач? В мене всі обговорення спокійні. По темі. Не вигадуй.
Краще на питання надай відповідь.

І не плутай. Я не довожу (в якості самоцілі), що не найгірший, я спростовую твої намагання це довести. І це саме ти доводиш, що ти з найкращих)))

Ви дійсно щось корисне отримуєте зі спілкування тут? Не в контексті «гарний тайм-кіллер», а саме користь і задоволення. Бо оті тони негативу , які на вас сиплються зі всіх боків - це точно, на мою думку, не про задоволення.
Чи може ви дієте як отут…

Зображення


Мені насправді все одно, будете ви тут чи ні. Просто незрозумілий оцей мазохізм.
Хіба що ви справді тут щось отримуєте.. В цій гілці.
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:12

  detroytred написав:І це саме ти доводиш, що ти з найкращих)))
Так , я не найкращий - я просто НОРМАЛЬНИЙ
Можу собі позволити під час війни , влізти в бізнес( виконуючи прохання Уряду який мені не подобається) , і цей бізнес(мікрогенерація СЕС) на протязі наступних 5-6 років ПОГІРШИТЬ мій фінансовий стан на приблизно 15000 грн/місяць.( мені прийдеться гасити 30000 грн/місяць кредиту(тіло+відсотки) при отриманні від генерації в кращому випадку 15000 грн/місяць
Ти собі таке можеш позволити?
А мені 59...тобто до 64 років я буду жити ГІРШЕ ніж МІГ БИ.
Я заслуговую на похвалу?

А ти на що заслуговуєш.
От і виходить
Ти найгірший...
А я - правильний.
Так влаштує?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:21

  Kate0000 написав:Ви дійсно щось корисне отримуєте зі спілкування тут?

Як не дивно да.
Відкривати, шукати самому без причини щось нове мені ліньки. Чесно))
От взяти і умовно -- відкрити знов Кейнса, Сміта і Ко і знов пригадати, побачити дещо, що впустив --- без причини ліньки...
І так по іншим питанням.
Або послухати інтерв'ю бійця, генерала, експерта.
Статтю.

А так є стимул.
Бо я всі свої твердження намагаюсь аргументувати. Не знаю, сумніваюсь, шукаю аргументи додаткові.
І тільки отакі обговорення стимулюють.

А так - да. Читачем, коли інші подають інфо, інші прикладають зусилля, на готове ---- да. Мені більше подобається.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У тимчасово окупованому Криму у неділю, 19 травня, було завдано ракетного удару. Відомо, що вдалося вразити російський ракетний корабель "Циклон".
https://war.novyny.live/v-krimu-vrazili ... 73875.html
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:28

Ті хто тут істерять про відсутність укріплень не бажають сісти за руль трактора ?

Ворожі дрони постійно літають і в межах зони від Харкова до кордону, і по самому Харкову відбуваються прильоти ворожих дронів ударних, були випадки, коли техніка, трактори були пошкоджені, були випадки, коли водії трактора загинули, від удару Ланцета, наприклад.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-bu ... 19527.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:29

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І це саме ти доводиш, що ти з найкращих)))
Так , я не найкращий - я просто НОРМАЛЬНИЙ
Можу собі позволити під час війни , влізти в бізнес( виконуючи прохання Уряду який мені не подобається) , і цей бізнес(мікрогенерація СЕС) на протязі наступних 5-6 років ПОГІРШИТЬ мій фінансовий стан на приблизно 15000 грн/місяць.( мені прийдеться гасити 30000 грн/місяць кредиту(тіло+відсотки) при отриманні від генерації в кращому випадку 15000 грн/місяць
Ти собі таке можеш позволити?
А мені 59...тобто до 64 років я буду жити ГІРШЕ ніж МІГ БИ.
Я заслуговую на похвалу?

А ти на що заслуговуєш.
От і виходить
Ти найгірший...
А я - правильний.
Так влаштує?

Що ти несеш.... Мені. Навіщо??

Я тобі вже сто раз казав -- про себе тули, що хоч. Мені пофіг.
Я звертаю на це увагу тільки у призмі докорів мені.
Не ліпи в мій бік єралашиків, зі стелі, дурниць ... і буде тобі щастя. Ти самий самий самий.
Найголовніший прапорщик.
До речі, зря у війську не залишився.
Зараз головний страшина бригади (вважай ти в майбутньому - старший прапорщик) має грошову сітку вище більшості охфіцерів. І крутий, що пуп. Впустив ти свій шанс)))
Тебе б оцінили вище, ніж оті твої 12-14 млн. капіталу на цивільці...
Там би і переконував)), раз в тебе до цього потреба, тяга.
І користі більше дав (раз вже цей критерій в тебе понад усе) -- зберіг життя лише одному бійцю -- зекономив державі 15 млн.
А в тебе тих бійців було б...


Зав'язуй вже.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 21:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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