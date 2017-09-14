Додано: Нед 19 тра, 2024 21:50

Будівельник

По буквах втретє -- я уходжу завтра зі свого місця (хоч на Марс, хоч на Місяць, хоч куди), і на моє місце входить з війська не менший спец у своїй справі, ніж я. Але потрібніший на два порядки. І саме тобі буде гірше, вже не кажучи про державну, від цієї заміни (ротації)))



Так що молись за мене. Щоб я тут зі своїм здоров'ям (привіт stm)), не зкопитив раніше неї.

Тобі буде це дорожче. Державі.

Це з точки зору справедливості, користі.

А з точки зору права, закону, то і овсі ніяких коливань.



Але ж знов -- давай про себе.

Я свою відповідь що треба мені щоб завтра на фронт, надав.

А ти й досі, як і Василь, ламаєте комедію. Впенс вам заважає.

Пригадаєш, як ти в 14 співав мені -- піду, якщо ти відмовишся від пенсії. Пригадуєш, патрійот?



Зрозумій, я і на сухарики перейду, і сам якось буду викручуватися, якщо ти, годувальник)), підеш туди -- де отакі палкі свідомі тощо патріоти вкрай необхідні.

Ти ж себе так позіціонуєш.

То тягни воза.

А не недоречно порівнюй.