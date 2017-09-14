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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 826382648265826682678268>
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Що вам потрібно для того, щоб вже завтра ви захотіли піти в ЗСУ добровольцем?

Коротко і по суті - щоб молодший за мене на 10 років професійний військовий якого я і такі я наразі забезпечують пенсієй і все життя забезпечували зарплатой, халявною їжою, халявним одягом, халявною квартирою пішов захищати країну яка його до цього все життя професійно готувала. Тобто не я маю воювати а професійний військовий якого цьому вчили. От коли ВСІ отакі військові підуть на війну і після цього не буде вистачати людей, тоді справедливо настане наша черга 59-и річних. Як ти думаєш долярчику це справедливо коли військовий дупою давить диван, а ти воюєш і вішає тобі локшину на вуха, що йому воювати не дозволяє єдіноначаліє і кастовість у віську? Га? Ти напевне зараз під впливом пепсі, то прочитай це повідомлення завтра на тверезу голову. Ок?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 19 тра, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:39

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:І це саме ти доводиш, що ти з найкращих)))
Так , я не найкращий - я просто НОРМАЛЬНИЙ
Можу собі позволити під час війни , влізти в бізнес( виконуючи прохання Уряду який мені не подобається) , і цей бізнес(мікрогенерація СЕС) на протязі наступних 5-6 років ПОГІРШИТЬ мій фінансовий стан на приблизно 15000 грн/місяць.( мені прийдеться гасити 30000 грн/місяць кредиту(тіло+відсотки) при отриманні від генерації в кращому випадку 15000 грн/місяць
Ти собі таке можеш позволити?
А мені 59...тобто до 64 років я буду жити ГІРШЕ ніж МІГ БИ.
Я заслуговую на похвалу?

А ти на що заслуговуєш.
От і виходить
Ти найгірший...
А я - правильний.
Так влаштує?
Що ти несеш.... Мені. Навіщо??

Я тобі вже сто раз казав -- про себе тули, що хоч. Мені пофіг.
Я звертаю на це увагу тільки у призмі докорів мені.
......
Що тобі навіщо?
Тобі треба усвідомити свою нікчемність, воєнпенса, який смокче цицьку в Держави , коли тій не до воєнпенсів.
Держава потребує не твого смоктання - а твоєї пожертви..
Тому й питаю
Коли і чим ти збираєшся пожертвувати на користь Держави.
А то Успіх - воює , флайман з віталькою - платять податки
і тільки один воєнпенс з гордо піднятою головою лепече про отримання задоволення як головна мета його існування...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:46

  Kate0000 написав:
Мені насправді все одно, будете ви тут чи ні. Просто незрозумілий оцей мазохізм.
Хіба що ви справді тут щось отримуєте.. В цій гілці.
звичайно отримуєм)
Вважайте що ми тут щось типу як в шахмати граєм. І звіряєм хід своїх годинників.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:50

Будівельник
По буквах втретє -- я уходжу завтра зі свого місця (хоч на Марс, хоч на Місяць, хоч куди), і на моє місце входить з війська не менший спец у своїй справі, ніж я. Але потрібніший на два порядки. І саме тобі буде гірше, вже не кажучи про державну, від цієї заміни (ротації)))

Так що молись за мене. Щоб я тут зі своїм здоров'ям (привіт stm)), не зкопитив раніше неї.
Тобі буде це дорожче. Державі.
Це з точки зору справедливості, користі.
А з точки зору права, закону, то і овсі ніяких коливань.

Але ж знов -- давай про себе.
Я свою відповідь що треба мені щоб завтра на фронт, надав.
А ти й досі, як і Василь, ламаєте комедію. Впенс вам заважає.
Пригадаєш, як ти в 14 співав мені -- піду, якщо ти відмовишся від пенсії. Пригадуєш, патрійот?

Зрозумій, я і на сухарики перейду, і сам якось буду викручуватися, якщо ти, годувальник)), підеш туди -- де отакі палкі свідомі тощо патріоти вкрай необхідні.
Ти ж себе так позіціонуєш.
То тягни воза.
А не недоречно порівнюй.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:53

  Banderlog написав:
  Kate0000 написав:
Мені насправді все одно, будете ви тут чи ні. Просто незрозумілий оцей мазохізм.
Хіба що ви справді тут щось отримуєте.. В цій гілці.
звичайно отримуєм)
Вважайте що ми тут щось типу як в шахмати граєм. І звіряєм хід своїх годинників.

Зе/поро-ботам (що жруть в три горла і їм все мало) філософів (яким достатньо на покриття базових потреб) не понять
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:54

  detroytred написав:По буквах втретє -- я уходжу завтра зі свого місця
Я ж на відміну від тебе - тебе на фронт не жену.
Борони Боже ЗСУ від таких тошнотів
Я тебе питаю
Що ти робиш в тилу щоб допомогти фронту?
Пішов на роботу двірником щоб пенсію на донати відправляти?
Чи може дрони паяєш?
Чи може як видатний читач кіосакі і сміта -влаштувався бухгалтером на пів ставки в ЗСУ ( вільнонайманим0?

Як бачиш - я до тебе лояльний.
Мене просто вкурвлює що витратив на тебе стільки часу
від використання - ВКАЗУЮ - тебе відучив
відповідати одним повідомленням замість трьох - навчив
на українську - перевів..

Тепер працюю , щоб з тебе був економічний толк для ЗСУ

Я правильно роблю?
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:55

  detroytred написав:UA
Так в тому-то і справа, що хочеться почути, що людина хоча б каже.
Вже не говорячи про те, що робить.
Хоча б що каже. Яку має думку.

А тут виявляється, що навіть з цим затик. Лише сказати. Он які комедії ламають.
(то що тоді буде, як до справ дійде?!)

Да і так само по собі питання цікаве. Цікаві відповіді бачення думки різних людей. Цікаво взнати. А не в якості "вивести на чисту воду" декїяких.
Де ще, як у безіменному віртуалі можна почути більш-менш відверті відповіді?

Все врут
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 22:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:По буквах втретє -- я уходжу завтра зі свого місця
Я ж на відміну від тебе - тебе на фронт не жену.

Кого. Я. Жену. На фронт. Кого і чому?
Вас чотири. Лише чотири. Які тупо не просто женуть мене, а ще й "вигадують")) при цьому гори...

Якщо ти й досі питаєш мене, що я роблю корисного, то ... це той же твій рівень розуміння, як і з Мар'яною вище.
Я давно тобі казав -- розвивайся хоч потехеньку... Ти застряг на рівні, що бачу про те й співаю.
Все. Такий рівень це нецікаво.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 22:00

  Banderlog написав:
  Kate0000 написав:
Мені насправді все одно, будете ви тут чи ні. Просто незрозумілий оцей мазохізм.
Хіба що ви справді тут щось отримуєте.. В цій гілці.
звичайно отримуєм)
Вважайте що ми тут щось типу як в шахмати граєм. І звіряєм хід своїх годинників.

Шо отримуєте особисто ви, тут мені більше ніж зрозуміло. Релакс від воєнних буднів, десь трішки вимести злість за те, що більшість займають хитрувасту позицію, як ви і казали на днях «ти ібись, а мені і так заібись». В ваших словах є речі з якими я не погоджуюсь, але все ж розумію вашу позицію. І може навіть вона має право на життя.
Тому вам я жодних питань не ставлю.

філософів (яким достатньо на покриття базових потреб) не понять


Флайманам очевидно зовсім непросто зрозуміти бандерлогів, якщо вважають , що вони задоволені покриттям базових потреб))) Що в принципі не дивно для флайманів з огляду на отримання задоволення від примітивних розповідей про карету, гарбуз і протухлі терміни.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 22:10

  Banderlog написав:
я теж не знаю.) То питання до практикуючих юристів. І не факт що через якийсь час практика не буде іншою. В мене вольовим рішенням командира сзчшників назад не приймають. Може цим і порушують закон...
Но даж і тут не до кінця йдуть. якщо просить командир підрозділу за підлеглого... короч як і кругом бардак і дорулювання вручну.[/quote]
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/647 ... zi-sluzhbi.
407-ма стаття КК таки працює.Тцк-шнику який не являвся дві неділі на службу в Чернівецькій області :shock: :!: впаяли три роки. Запросився на фронт, а суддя - ,,Ніт, на цугундер,,.
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