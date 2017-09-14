Додано: Нед 19 тра, 2024 22:41

detroytred написав: Будівельник

Стоп. Впустив БудівельникСтоп. Впустив

Тобі б до рівня двірника хоча б добратисьЩоб стати мільйонером я працював 30 років.В тих з ким я зараз працюю-стільки часу немає.Тому ще раз1 Мене не цікавить що по Конституції ти нікому нічого не винен2 Мене цікавитьЩо здоровий лоб віком в 50+/- років під час війни робить корисного для Держави яка його 30 років годувала.3 Те що ти здурі заявляєш що це не моє питання - це брехняЦе питання всіх хто на цих сторінкахТи виглядаєш найгірше, а тому в твоїй тіні є багато маленьких халявщиків.Як тільки ти заявиш , що працюєш водієм трамваю і всю зарплату(або пенсію) донатиш на ЗСУ...так відразу місце найгіршого звільниться..і вже нехай цей найгірший тоді виправдовуєтьсяА поки ти здурі, сам того не розуміючи працюєш парасолькою для ждунів,корисних ідіотів і ухилянтів.Ти ж проти щоб тебе в ту категорію приписували?А виходить що дієш так , що тебе звідти виписати не можна.ПСЩо з тебе візьмеш-крім аналізівТи ж сам признав що я так мало тобі зробив хорошого, з таким низьким КПДІ хто в цьому винуватий?Я ? так я робив все що мігЧи ти ,який так майстерно впирався?