Будівельник Стоп. Впустив - *Тепер працюю , щоб з тебе був економічний толк для ЗСУ* (с)
Не тормози. Працюй над таким же в реалі. Навколо тебе реальних об'єктів повно. А тут звітуй, ділись результатами, досвідом -- скіко ти зробив мільйонерів зі своїх працівників, скіко сусідів підійшло до дзеркала, як твої переконання слухали в кахфе, і т.д. Ти ж сам кажеш, що скільки часу на мене витратив! Щоби що? Щоб приписати собі досягнення -- навчив мене не 3 повідомлення, абзаци, мова. Тобі з такого КПД не смішно-то?
Віртуальний переконувач. Да ще й Детройта. Лаври не тиснуть на потилиці? Сам собі приписувати досягнення ти майстер. Приписуй. До схочу. Тільки не за мій рахунок.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Працівник ТЦК отримав 3 роки тюрми за те, що хотів воювати на фронті, а не роздавати повістки 🤯
Чоловік мав статус обмежено придатного, служив у ТЦК, однак одного разу на службу не з’явився. У матеріалах справи йдеться, що він сидів удома два тижні.
На суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. За його словами, він бажав служити на передовій, а не в ТЦК, а тому попросив його суворо не карати і дати можливість воювати на фронті.
Суддя зважив на пом’якшувальні обставини, зокрема на участь у захисті України та прагнення вирушити на фронт. А втім, на його думку, «виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства», тож йому призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
Успіх написав:Що вам потрібно для того, щоб вже завтра ви захотіли піти в ЗСУ добровольцем?
Коротко і по суті - щоб молодший за мене на 10 років професійний військовий якого я і такі я наразі забезпечують пенсієй і все життя забезпечували зарплатой, халявною їжою, халявним одягом, халявною квартирою пішов захищати країну яка його до цього все життя професійно готувала. Тобто не я маю воювати а професійний військовий якого цьому вчили. От коли ВСІ отакі військові підуть на війну і після цього не буде вистачати людей, тоді справедливо настане наша черга 59-и річних. Як ти думаєш долярчику це справедливо коли військовий дупою давить диван, а ти воюєш і вішає тобі локшину на вуха, що йому воювати не дозволяє єдіноначаліє і кастовість у віську? Га? Ти напевне зараз під впливом пепсі, то прочитай це повідомлення завтра на тверезу голову. Ок?
В України була 200 тис професійна армія до повномасштабного вторгнення. Ти припускаєш що кадрові військові безсмертні ? Скільки загинуло скільки отримали поранення скільки зникли без вісті ? ЛінІя фронту тисячу км і ніяких професійних військових (У лавах Збройних сил України до початку повномасштабної війни з росією було близько 261 тисяч осіб, з урахуванням цивільних. ). Поділись рецептом де узяти скільки професійних військових ? Де брали військових під час другої світової ?
Працівник ТЦК отримав 3 роки тюрми за те, що хотів воювати на фронті, а не роздавати повістки 🤯
Чоловік мав статус обмежено придатного, служив у ТЦК, однак одного разу на службу не з’явився. У матеріалах справи йдеться, що він сидів удома два тижні.
На суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. За його словами, він бажав служити на передовій, а не в ТЦК, а тому попросив його суворо не карати і дати можливість воювати на фронті.
Суддя зважив на пом’якшувальні обставини, зокрема на участь у захисті України та прагнення вирушити на фронт. А втім, на його думку, «виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства», тож йому призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
Ukrainian Для барана із Канади який весь час підтримував януковоча, а наразі типо запатріотизувався нібито, але нутро так і залишилось гнилувато - проросійським- мову веду про сотні тисяч молодих розовощоких воєнпенсів призивного віку які сидять на диванах і відправляють інших на фронт - яскравий приклад такого трутня це місцевий унилий тошнотік детройтед який не хоче на фронт бо у нього є причина - єдіноначаліє і він богообраний кастовий флудераст
Україна таємно перекинула додаткові бригади на Харківщину, що діяли на випередження, — Sky News
Наступ на Харківщину: Україна атакувала війська РФ перед вторгненням Командир артилерійського підрозділу 57-ї бригади, 26-річний Олександр із позивним "Чорний", розповів, що його гармати навіть вели вогонь по російських військах за день до вторгнення. За його словами, росіяни "нахабно" скупчувалися на своєму боці кордону.
"Ми били по танках на кордоні… це вже була справжня війна", – розповідає він.
Командир іншого артилерійського підрозділу також підтвердив, що бригаду завчасно перекинули для зміцнення оборони на цьому напрямку. Раніше ці війська тримали оборону поблизу Куп'янська.
Василь-Рівне написав:Ukrainian Для барана із Канади який весь час підтримував януковоча, а наразі типо запатріотизувався нібито, але нутро так і залишилось гнилувато - проросійським- мову веду про сотні тисяч молодих розовощоких воєнпенсів призивного віку які сидять на диванах і відправляють інших на фронт - яскравий приклад такого трутня це місцевий унилий тошнотік детройтед який не хоче на фронт бо у нього є причина - єдіноначаліє і він богообраний кастовий флудераст
Давай посилання на сотні тисяч на диванах кадрових військових. ПС емоції свої зможеш проявити в лавах ЗСУ і злити усю злобу на ворога.
Тобі б до рівня двірника хоча б добратись Щоб стати мільйонером я працював 30 років. В тих з ким я зараз працюю-стільки часу немає. Тому ще раз 1 Мене не цікавить що по Конституції ти нікому нічого не винен 2 Мене цікавить Що здоровий лоб віком в 50+/- років під час війни робить корисного для Держави яка його 30 років годувала. 3 Те що ти здурі заявляєш що це не моє питання - це брехня Це питання всіх хто на цих сторінках Ти виглядаєш найгірше, а тому в твоїй тіні є багато маленьких халявщиків. Як тільки ти заявиш , що працюєш водієм трамваю і всю зарплату(або пенсію) донатиш на ЗСУ...так відразу місце найгіршого звільниться..і вже нехай цей найгірший тоді виправдовується А поки ти здурі, сам того не розуміючи працюєш парасолькою для ждунів,корисних ідіотів і ухилянтів. Ти ж проти щоб тебе в ту категорію приписували? А виходить що дієш так , що тебе звідти виписати не можна.
ПС Що з тебе візьмеш-крім аналізів Ти ж сам признав що я так мало тобі зробив хорошого, з таким низьким КПД І хто в цьому винуватий? Я ? так я робив все що міг Чи ти ,який так майстерно впирався?