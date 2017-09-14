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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8265826682678268>
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:емоції свої зможеш проявити в лавах ЗСУ

Ще один детройтед №2 відправлювач на фронт. Сам то чого сидиш за океаном - звідти Вітчизну комфортніше любити посилаючи інших на фронт? Так? Морда ти прорашистська
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 22:57

  alex lem написав:407-ма стаття КК таки працює.Тцк-шнику який не являвся дві неділі на службу в Чернівецькій області впаяли три роки. Запросився на фронт, а суддя - ,,Ніт, на цугундер,,.
это говорит что системы больше нет, каждый рулит на своём месте как считает нужным. Раскиданные вдоль дороги зубы дракона ровно то же самое. Скоро стрелять в ухылянтов будут. А почему нет, кто мешает?
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:04

  Василь-Рівне написав:
  Ukrainian написав:емоції свої зможеш проявити в лавах ЗСУ

Ще один детройтед №2 відправлювач на фронт. Сам то чого сидиш за океаном - звідти Вітчизну комфортніше любити посилаючи інших на фронт? Так? Морда ти прорашистська

Посилання на сотні тисяч кадрових військових на диванах будуть ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:07

Ukrainian
цих професійних військових 30 років годували і забезпечували? де вони всі? передохли? 200к це ні про що! мова йде про тих, які нині так звані "пенсіонери" - по 45к грн пенсії і бл* заслужені!!! для чого ця гнила мова???
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:08

Ukrainian
а включити мозок? не? мізків не вистачає!!???
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будівельник
Стоп. Впустив
Тобі б до рівня двірника хоча б добратись
Щоб стати мільйонером я працював 30 років.
В тих з ким я зараз працюю-стільки часу немає.
Тому ще раз
1 Мене не цікавить що по Конституції ти нікому нічого не винен
2 Мене цікавить
Що здоровий лоб віком в 50+/- років під час війни робить корисного для Держави яка його 30 років годувала.
3 Те що ти здурі заявляєш що це не моє питання - це брехня
Це питання всіх хто на цих сторінках
Ти виглядаєш найгірше, а тому в твоїй тіні є багато маленьких халявщиків.
Як тільки ти заявиш , що працюєш водієм трамваю і всю зарплату(або пенсію) донатиш на ЗСУ...так відразу місце найгіршого звільниться..і вже нехай цей найгірший тоді виправдовується
А поки ти здурі, сам того не розуміючи працюєш парасолькою для ждунів,корисних ідіотів і ухилянтів.
Ти ж проти щоб тебе в ту категорію приписували?
А виходить що дієш так , що тебе звідти виписати не можна.

ПС
Що з тебе візьмеш-крім аналізів
Ти ж сам признав що я так мало тобі зробив хорошого, з таким низьким КПД
І хто в цьому винуватий?
Я ? так я робив все що міг
Чи ти ,який так майстерно впирався?

Все ж таки з логікою та мисленням в тебе не дуже.
Тому вчетверте по буквах повторювати не буду.
Може тобі хтось пояснить, що це означає.
І по сотому колу макати тебе у вигадки не буду. І про користь доводити. Нема сенсу. По колам.

Тебе цікавить? Ну то й що? Цікався до схочу. Тіко об'єктивно.
Маєш якісь вимоги до мене? Май. Тіко не зі стелі. Не зі своїх хотєлок.

Он інші мають вимоги до тебе. І ти що?

От тільки різниця між нами -- саме ти голосиш та позиціонуєш себе патріотом, з досягненнями, і т.д.
Не я.
Але ти досі не відповів на питання.
Це ти з-за впенса не йшов у 2014, і зараз готов зменшити донати лише з-за повідомлень Успіха; це ти витрачаєш час на віртуал, коли голосиш про необхідність збільшення праці в реалі.

Коротше: свої хотєлки генеруй своєму оточенню.

З.и. зрозуміло, що малось на увазі -- твої працівники та ін. стоять вже завдяки тобі на шляху до мільонерства, а не вже мають.
Що бачу про те й співаю... Розвивайся.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:17

  detroytred написав:і зараз готов зменшити донати лише з-за повідомлень Успіха;
Готовий...а все тому що Є З ЧОГО ЗМЕНШУВАТИ і зверни увагу, той самий успіх-фактично заткнувся, а ти відсвічуєш
тому ти- якби й захотів - то тобі нічого зменшувати
от і вся різниця
ти нахлєбнік , тобто паразит на шиї ДЕРЖАВИ
я той хто ДОПОМАГАЄ Державі вистояти...
При цьому погоджуюсь , що годуючи Державу змушений годувати і паразитів які присмоктались...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:18

  ankarasvan написав:Ukrainian
цих професійних військових 30 років годували і забезпечували? де вони всі? передохли? 200к це ні про що! мова йде про тих, які нині так звані "пенсіонери" - по 45к грн пенсії і бл* заслужені!!! для чого ця гнила мова???

І кого ви годували забезпечували?
Контракт -- скільки відслужив саме за те й получив. Не більше.
Ні копійки більше. Тільки за зроблене, за виконану службу. Не більше.
Скінчився контракт, то все. Гудбай.

Наслужив роки на впенсію, отримуй також, як і всі інші -- за зроблене.

А якщо ж впенси покажуть скільки їм заборгували годувальники? І нічьо. Не красніють годувальники.
Черги по гарнізонах на квартири загугліть... По 30+ років дехто очікує. Від годувальників)))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 23:27, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:і зараз готов зменшити донати лише з-за повідомлень Успіха;
Готовий...а все тому що Є З ЧОГО ЗМЕНШУВАТИ і зверни увагу, той самий успіх-фактично заткнувся, а ти відсвічуєш
тому ти- якби й захотів - то тобі нічого зменшувати
от і вся різниця
ти нахлєбнік , тобто паразит на шиї ДЕРЖАВИ
я той хто ДОПОМАГАЄ Державі вистояти...
При цьому погоджуюсь , що годуючи Державу змушений годувати і паразитів які присмоктались...

Не будуй на вигадках.
Доначу і допомагаю я конкретним всл теж.

Можу зменшити.
І навіть можу виїхати за кордон.

От і вся різниця -- ти постійно будуєш на своїх вигадках зі стелі.
Тулиш образи, бо аргументів інших не маєш.
Таке прокатить лише на твоєму рівні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:26

detroytred
навіть не буду морочитись
мирної ночі
p.s. це на кого розраховано? ваші опуси? чи тупо на зарплатні?
ankarasvan
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