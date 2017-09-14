Аргументів нема. Я бачу.
Тому прийшлося навіть про "на зарплатні" притулити.
Мирної ночі.
Для звунувачень потрібно мати чіткі аргументи. І все. Необхідно мати.
А черги на квартири загугліть. Всл бомжів...
І скіко по пайкам, речовому та ін. виплатам заборгували теж прикиньте.
Як годували-забезпечували.
Які гроші на піднаєм житла сплачували. І т.д. А деколи і овсім не сплачували))
І як оті впенсії перераховуються. Як грошове забезпечення індексувалося, що рости у званні, посаді було по грошах програшно, ніж сидіти на одному місці роками.
Хоча б подумали чому мало хто в оті військові йшов? На ваше халявне годування.
Коли звинувачуєте -- морочитись необхідно.
Але з аргументами у вас у всіх проблема. На відміну від легкості звинувачень.