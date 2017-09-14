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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8265826682678268
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:31

  ankarasvan написав:detroytred
навіть не буду морочитись
мирної ночі
p.s. це на кого розраховано? ваші опуси? чи тупо на зарплатні?

Аргументів нема. Я бачу.
Тому прийшлося навіть про "на зарплатні" притулити.

Мирної ночі.
Для звунувачень потрібно мати чіткі аргументи. І все. Необхідно мати.
А черги на квартири загугліть. Всл бомжів...
І скіко по пайкам, речовому та ін. виплатам заборгували теж прикиньте.
Як годували-забезпечували.
Які гроші на піднаєм житла сплачували. І т.д. А деколи і овсім не сплачували))
І як оті впенсії перераховуються. Як грошове забезпечення індексувалося, що рости у званні, посаді було по грошах програшно, ніж сидіти на одному місці роками.
Хоча б подумали чому мало хто в оті військові йшов? На ваше халявне годування.

Коли звинувачуєте -- морочитись необхідно.
Але з аргументами у вас у всіх проблема. На відміну від легкості звинувачень.
Поки бачу лише абсолютну необізнаність по питанню. І від цього отакі грубо помилкові звинувачення.
Але потужні)), рішучі)), впевнені))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:46

  Ukrainian написав:Ті хто тут істерять про відсутність укріплень не бажають сісти за руль трактора ?

Ворожі дрони постійно літають і в межах зони від Харкова до кордону, і по самому Харкову відбуваються прильоти ворожих дронів ударних, були випадки, коли техніка, трактори були пошкоджені, були випадки, коли водії трактора загинули, від удару Ланцета, наприклад.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-bu ... 19527.html

Я там був майже все літо, тому не розказуй казки. Все там можна було накопати.
До нас там взагалі не було ніяких укріплень до самого Харкова, а це вже більше півроку з визволення пройшло.
Це виключно провина відповідальних за напрямки, на нашому напрямку відповідальна була 125 бригада ТРО.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:47

detroytred
я не звинувачаю - а констатую факт! ок?
куча заслуженого "гівна" яким всі щось винні - і їм тварям ще мало? малі пайки? алі пенсії? мало квартир їм купували коли виходили на пенсії???
ще раз питаю - на кого цей пезде* розрахований???
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:53

  ankarasvan написав:detroytred
я не звинувачаю - а констатую факт! ок?
куча заслуженого "гівна" яким всі щось винні - і їм тварям ще мало? малі пайки? алі пенсії? мало квартир їм купували коли виходили на пенсії???
ще раз питаю - на кого цей пезде* розрахований???

Залишилось лише вказати на ці факти.
Я перелічив факти.
Від вас поки не бачив жодного.

В сенсі мало? Борг лише по неполученому, невиплаченому, неотриманому.
Згідно договору -- закону, контракту.

Де і кому ви переплатили, перегодували, поки ви не вказали.
Одні емоційні виклики.
На що ви посилаєтесь, вкажіть.
Що вам повинен воєнпенс???
Звідки ви цю вимогу, хотєлку взяли, вкажіть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 23:57

detroytred
мова взагалі йде про "комптентні органи" не тільки про військивх.....
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 00:00

  ankarasvan написав:detroytred
мова взагалі йде про "комптентні органи" не тільки про військивх.....

Добре. Це й так було зрозуміло.
Вкажіть звідки ви берете свою вимогу до них. Що вони вам щось повинні і т.д.
Звільнені. Не на посаді. Тим паче на пенсії.
Звідки?
Бо поки це лише ваша хотєлка.

Так може хотіти будь-хто від будь-кого будь-що.

Якщо хтось з них крав тощо, отримав корупційно житло ще щось, то претензії до конкретних крадіїв, алкашів і т.д.
Й то тільки за оті їх порушення.
Але ви ж ведете мову про загал.

Не маєте конкретики, фактів, то давайте на логіку:
- як точно казав Хотаб: то що? Більше служиш, більше борг? Тобто вислужив роки до пенсії (став впенсом), то максимально заборгував?;
- чому не було натовпу бажаючих на оту халявну вслужбу? Навпаки - постійно недобори;
- своїм дітям на вслужбу, нехай в мирний час, будете радити? Там же добре платять і т.д. А за ринку оплата праці серед пріоритетів, як ніяк.

Тобто якщо без фактів, то хоч логікою спробуйте аргументувати. Тільки не голими емоціями.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 00:33

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 01:10

В очередной раз дико извиняюсь, что вмешиваюсь в рафинированные высокоинтеллектуальные споры на ветке, но, может, кому интересно:
Польша инвестирует $2,5 млрд в укрепление границы с Россией и Беларусью

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/05/18/ukraine-russia-kharkiv-donbas-zelensky/
ЛАД
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  #<1 ... 8265826682678268
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