ankarasvan написав:detroytred навіть не буду морочитись мирної ночі p.s. це на кого розраховано? ваші опуси? чи тупо на зарплатні?
Аргументів нема. Я бачу. Тому прийшлося навіть про "на зарплатні" притулити.
Мирної ночі. Для звунувачень потрібно мати чіткі аргументи. І все. Необхідно мати. А черги на квартири загугліть. Всл бомжів... І скіко по пайкам, речовому та ін. виплатам заборгували теж прикиньте. Як годували-забезпечували. Які гроші на піднаєм житла сплачували. І т.д. А деколи і овсім не сплачували)) І як оті впенсії перераховуються. Як грошове забезпечення індексувалося, що рости у званні, посаді було по грошах програшно, ніж сидіти на одному місці роками. Хоча б подумали чому мало хто в оті військові йшов? На ваше халявне годування.
Коли звинувачуєте -- морочитись необхідно. Але з аргументами у вас у всіх проблема. На відміну від легкості звинувачень. Поки бачу лише абсолютну необізнаність по питанню. І від цього отакі грубо помилкові звинувачення. Але потужні)), рішучі)), впевнені))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Ті хто тут істерять про відсутність укріплень не бажають сісти за руль трактора ?
Ворожі дрони постійно літають і в межах зони від Харкова до кордону, і по самому Харкову відбуваються прильоти ворожих дронів ударних, були випадки, коли техніка, трактори були пошкоджені, були випадки, коли водії трактора загинули, від удару Ланцета, наприклад. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-bu ... 19527.html
Я там був майже все літо, тому не розказуй казки. Все там можна було накопати. До нас там взагалі не було ніяких укріплень до самого Харкова, а це вже більше півроку з визволення пройшло. Це виключно провина відповідальних за напрямки, на нашому напрямку відповідальна була 125 бригада ТРО.
detroytred я не звинувачаю - а констатую факт! ок? куча заслуженого "гівна" яким всі щось винні - і їм тварям ще мало? малі пайки? алі пенсії? мало квартир їм купували коли виходили на пенсії??? ще раз питаю - на кого цей пезде* розрахований???
ankarasvan написав:detroytred я не звинувачаю - а констатую факт! ок? куча заслуженого "гівна" яким всі щось винні - і їм тварям ще мало? малі пайки? алі пенсії? мало квартир їм купували коли виходили на пенсії??? ще раз питаю - на кого цей пезде* розрахований???
Залишилось лише вказати на ці факти. Я перелічив факти. Від вас поки не бачив жодного.
В сенсі мало? Борг лише по неполученому, невиплаченому, неотриманому. Згідно договору -- закону, контракту.
Де і кому ви переплатили, перегодували, поки ви не вказали. Одні емоційні виклики. На що ви посилаєтесь, вкажіть. Що вам повинен воєнпенс??? Звідки ви цю вимогу, хотєлку взяли, вкажіть.
ankarasvan написав:detroytred мова взагалі йде про "комптентні органи" не тільки про військивх.....
Добре. Це й так було зрозуміло. Вкажіть звідки ви берете свою вимогу до них. Що вони вам щось повинні і т.д. Звільнені. Не на посаді. Тим паче на пенсії. Звідки? Бо поки це лише ваша хотєлка.
Так може хотіти будь-хто від будь-кого будь-що.
Якщо хтось з них крав тощо, отримав корупційно житло ще щось, то претензії до конкретних крадіїв, алкашів і т.д. Й то тільки за оті їх порушення. Але ви ж ведете мову про загал.
Не маєте конкретики, фактів, то давайте на логіку: - як точно казав Хотаб: то що? Більше служиш, більше борг? Тобто вислужив роки до пенсії (став впенсом), то максимально заборгував?; - чому не було натовпу бажаючих на оту халявну вслужбу? Навпаки - постійно недобори; - своїм дітям на вслужбу, нехай в мирний час, будете радити? Там же добре платять і т.д. А за ринку оплата праці серед пріоритетів, як ніяк.
Тобто якщо без фактів, то хоч логікою спробуйте аргументувати. Тільки не голими емоціями.
он (65-летний Том Брюэр, бывший американский солдат, потерявший глаз в результате ранения гранатой в Афганистане. Теперь он является сенатором штата Небраска от Республиканской партии) также дает понять, что его поездки в Украину больше не являются просто вопросом альтруизма. Уроки, которые киевские войска так болезненно усваивают в Часовом Яру, - это те же уроки, которые западным странам придется усвоить, если Россию не остановить в ближайшее время, говорит он.
«Сейчас это война дронов, в которой ни США, ни НАТО не готовы вести войну, и мы собираемся заполнить много мешков для трупов, если не разберемся в этом», — сказал он.
«И, как и Украине, нам самим придется подумать о призывных армиях, иначе у нас просто не будет сил для борьбы. ...».
Ukrainian написав:Ті хто тут істерять про відсутність укріплень не бажають сісти за руль трактора ?
Ворожі дрони постійно літають і в межах зони від Харкова до кордону, і по самому Харкову відбуваються прильоти ворожих дронів ударних, були випадки, коли техніка, трактори були пошкоджені, були випадки, коли водії трактора загинули, від удару Ланцета, наприклад. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-bu ... 19527.html
Я там був майже все літо, тому не розказуй казки. Все там можна було накопати. До нас там взагалі не було ніяких укріплень до самого Харкова, а це вже більше півроку з визволення пройшло. Це виключно провина відповідальних за напрямки, на нашому напрямку відповідальна була 125 бригада ТРО.