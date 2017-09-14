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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8266826782688269
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:35

  ЛАД написав:«И, как и Украине, нам самим придется подумать о призывных армиях, иначе у нас просто не будет сил для борьбы. ...».

[/quote]
Ключове слово --- подумати.
І думати вони будуть до 2 Пришестя.
В дебатах. Бо цьому спеціалісту будуть опонувати, наприклад, отакі:

*Попри перемогу у війні з Францією, Велика Британія також зіткнулася з проблемами, пов'язаними з військовою повинністю. Бернард Росткер, один із провідних експертів з кадрової політики США та офіцер армії, який служив у період загальної військової повинності, стверджував, що у Великій Британії, як і в Америці сьогодні, "романтики й утопісти мріяли про повинність громадян до військової служби". Однак він дійшов висновку, що трансформація в постійну професійну армію була "неминучою" через широкі історичні тенденції. Коротше кажучи, "саме практичне міркування, що призовна армія не може більше створювати життєздатний військовий інститут, спонукало Англію до створення професійної армії".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/589 ... osvid-ssha

Пасту до тюбика назад не заштовхаєш.
Або споживання, ЛГБТ, БЛМ, демократія, свобода і т.д. (тобто прогрес, глобалізація) або назад у бік печер.
Але А.Сміт каже, що ринки вимагають розширення... Без цього ніяк.
Американці вже не зможуть. Назад.
Імхо - це більш, ніж очевидно.
В них всередині все вибухне, посипеться, якщо почнуть повертати назад серйозно.
Максимум -- це імітація назад, косметичні рухи накшалт від Трампа.

Тіко Матриця. Ілюзії...
А не зліпити з елоїв призовників)) да ще й в локомотиві світового прогресу.
Навіть в Україні з цим затик..
Такі виключення, як Ізраїль та ін., лише підтверджують правило.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:47

  hxbbgaf написав:Кому война, а кому мать родна: хотят запретить искать лучшую цену и бронировать лекарства в интернете.
https://gordonua.com/news/money/lekarst ... 07250.html
А человеку без ног особенно удобно будет бегать по аптекам.

по просьбє трудящихся/військових
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:50

  detroytred написав:
  ЛАД написав:«И, как и Украине, нам самим придется подумать о призывных армиях, иначе у нас просто не будет сил для борьбы. ...».


Ключове слово --- подумати.
І думати вони будуть до 2 Пришестя.
В дебатах. Бо цьому спеціалісту будуть опонувати, наприклад, отакі:

*Попри перемогу у війні з Францією, Велика Британія також зіткнулася з проблемами, пов'язаними з військовою повинністю. Бернард Росткер, один із провідних експертів з кадрової політики США та офіцер армії, який служив у період загальної військової повинності, стверджував, що у Великій Британії, як і в Америці сьогодні, "романтики й утопісти мріяли про повинність громадян до військової служби". Однак він дійшов висновку, що трансформація в постійну професійну армію була "неминучою" через широкі історичні тенденції. Коротше кажучи, "саме практичне міркування, що призовна армія не може більше створювати життєздатний військовий інститут, спонукало Англію до створення професійної армії".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/589 ... osvid-ssha

Пасту до тюбика назад не заштовхаєш.
Або споживання, ЛГБТ, БЛМ, демократія, свобода і т.д. (тобто прогрес, глобалізація) або назад у бік печер.
Але А.Сміт каже, що ринки вимагають розширення... Без цього ніяк.
Американці вже не зможуть. Назад.
Імхо - це більш, ніж очевидно.
В них всередині все вибухне, посипеться, якщо почнуть повертати назад серйозно.
Максимум -- це імітація назад, косметичні рухи накшалт від Трампа.

Тіко Матриця. Ілюзії...
А не зліпити з елоїв призовників)) да ще й в локомотиві світового прогресу.
Навіть в Україні з цим затик..
Такі виключення, як Ізраїль та ін., лише підтверджують правило.[/quote]
думаю, що мова іде про які "курси ПТУ", "лайтову призивну службу без тягостєй і лішеєній", який там кампус на місяць з бойскаутами і гірлскаутихами
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:55

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Кому война, а кому мать родна: хотят запретить искать лучшую цену и бронировать лекарства в интернете.
https://gordonua.com/news/money/lekarst ... 07250.html
А человеку без ног особенно удобно будет бегать по аптекам.

по просьбє трудящихся/військових

Тому Блінкен - змінюйтесь зараз.
Бо якщо навіть зараз (при отакій залежності, отакому впливу) ми не зможемо вас примусити змінитися, то потім й подавно.
Гроші на відновлення прийдеться давати. На фортецю. Великі. І давати їх на годування корупції партнери не хочуть. Фортеця потрібна, країна-фортеця, а не чергові потужні "укріплення".

Гадаю, тіко японський варіант. Американські адміністрації на місцях мають шанс щось реально змінити. І то - тільки шанс.
Але даний варіант поки навіть не світить.

Тому все буде, як і було. По мінімуму. В усьому. Україна по мінімуму, партнери Україні по мінімуму.
Але ціна за такий підхід - по максимуму.
detroytred
 
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  #<1 ... 8266826782688269
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