Додано: Пон 20 тра, 2024 07:50

detroytred написав: ЛАД написав: «И, как и Украине, нам самим придется подумать о призывных армиях, иначе у нас просто не будет сил для борьбы. ...». «И, как и Украине,, иначе у нас просто не будет сил для борьбы. ...».



Ключове слово --- подумати.І думати вони будуть до 2 Пришестя.В дебатах. Бо цьому спеціалісту будуть опонувати, наприклад, отакі:*Попри перемогу у війні з Францією, Велика Британія також зіткнулася з проблемами, пов'язаними з військовою повинністю. Бернард Росткер, один із провідних експертів з кадрової політики США та офіцер армії, який служив у період загальної військової повинності, стверджував, що у Великій Британії, як і в Америці сьогодні, "романтики й утопісти мріяли про повинність громадян до військової служби". Однак він дійшов висновку, що трансформація в постійну професійну армію була "неминучою" через широкі історичні тенденції. Коротше кажучи, "саме практичне міркування, що призовна армія не може більше створювати життєздатний військовий інститут, спонукало Англію до створення професійної армії".Пасту до тюбика назад не заштовхаєш.Або споживання, ЛГБТ, БЛМ, демократія, свобода і т.д. (тобто прогрес, глобалізація) або назад у бік печер.Але А.Сміт каже, що ринки вимагають розширення... Без цього ніяк.Американці вже не зможуть. Назад.Імхо - це більш, ніж очевидно.В них всередині все вибухне, посипеться, якщо почнуть повертати назад серйозно.Максимум -- це імітація назад, косметичні рухи накшалт від Трампа.Тіко Матриця. Ілюзії...А не зліпити з елоїв призовників)) да ще й в локомотиві світового прогресу.Навіть в Україні з цим затик..Такі виключення, як Ізраїль та ін., лише підтверджують правило.[/quote]думаю, що мова іде про які "курси ПТУ", "лайтову призивну службу без тягостєй і лішеєній", який там кампус на місяць з бойскаутами і гірлскаутихами