ЛАД написав:«И, как и Украине, нам самим придется подумать о призывных армиях, иначе у нас просто не будет сил для борьбы. ...».
[/quote] Ключове слово --- подумати. І думати вони будуть до 2 Пришестя. В дебатах. Бо цьому спеціалісту будуть опонувати, наприклад, отакі:
*Попри перемогу у війні з Францією, Велика Британія також зіткнулася з проблемами, пов'язаними з військовою повинністю. Бернард Росткер, один із провідних експертів з кадрової політики США та офіцер армії, який служив у період загальної військової повинності, стверджував, що у Великій Британії, як і в Америці сьогодні, "романтики й утопісти мріяли про повинність громадян до військової служби". Однак він дійшов висновку, що трансформація в постійну професійну армію була "неминучою" через широкі історичні тенденції. Коротше кажучи, "саме практичне міркування, що призовна армія не може більше створювати життєздатний військовий інститут, спонукало Англію до створення професійної армії". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/589 ... osvid-ssha
Пасту до тюбика назад не заштовхаєш. Або споживання, ЛГБТ, БЛМ, демократія, свобода і т.д. (тобто прогрес, глобалізація) або назад у бік печер. Але А.Сміт каже, що ринки вимагають розширення... Без цього ніяк. Американці вже не зможуть. Назад. Імхо - це більш, ніж очевидно. В них всередині все вибухне, посипеться, якщо почнуть повертати назад серйозно. Максимум -- це імітація назад, косметичні рухи накшалт від Трампа.
Тіко Матриця. Ілюзії... А не зліпити з елоїв призовників)) да ще й в локомотиві світового прогресу. Навіть в Україні з цим затик.. Такі виключення, як Ізраїль та ін., лише підтверджують правило.
ЛАД написав:«И, как и Украине, нам самим придется подумать о призывных армиях, иначе у нас просто не будет сил для борьбы. ...».
Ключове слово --- подумати. І думати вони будуть до 2 Пришестя. В дебатах. Бо цьому спеціалісту будуть опонувати, наприклад, отакі:
*Попри перемогу у війні з Францією, Велика Британія також зіткнулася з проблемами, пов'язаними з військовою повинністю. Бернард Росткер, один із провідних експертів з кадрової політики США та офіцер армії, який служив у період загальної військової повинності, стверджував, що у Великій Британії, як і в Америці сьогодні, "романтики й утопісти мріяли про повинність громадян до військової служби". Однак він дійшов висновку, що трансформація в постійну професійну армію була "неминучою" через широкі історичні тенденції. Коротше кажучи, "саме практичне міркування, що призовна армія не може більше створювати життєздатний військовий інститут, спонукало Англію до створення професійної армії". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/589 ... osvid-ssha
Пасту до тюбика назад не заштовхаєш. Або споживання, ЛГБТ, БЛМ, демократія, свобода і т.д. (тобто прогрес, глобалізація) або назад у бік печер. Але А.Сміт каже, що ринки вимагають розширення... Без цього ніяк. Американці вже не зможуть. Назад. Імхо - це більш, ніж очевидно. В них всередині все вибухне, посипеться, якщо почнуть повертати назад серйозно. Максимум -- це імітація назад, косметичні рухи накшалт від Трампа.
Тіко Матриця. Ілюзії... А не зліпити з елоїв призовників)) да ще й в локомотиві світового прогресу. Навіть в Україні з цим затик.. Такі виключення, як Ізраїль та ін., лише підтверджують правило.[/quote] думаю, що мова іде про які "курси ПТУ", "лайтову призивну службу без тягостєй і лішеєній", який там кампус на місяць з бойскаутами і гірлскаутихами
Тому Блінкен - змінюйтесь зараз. Бо якщо навіть зараз (при отакій залежності, отакому впливу) ми не зможемо вас примусити змінитися, то потім й подавно. Гроші на відновлення прийдеться давати. На фортецю. Великі. І давати їх на годування корупції партнери не хочуть. Фортеця потрібна, країна-фортеця, а не чергові потужні "укріплення".
Гадаю, тіко японський варіант. Американські адміністрації на місцях мають шанс щось реально змінити. І то - тільки шанс. Але даний варіант поки навіть не світить.
Тому все буде, як і було. По мінімуму. В усьому. Україна по мінімуму, партнери Україні по мінімуму. Але ціна за такий підхід - по максимуму. І все наче норм. Тіко ціна... Ну і хто саме оплачує цей банкет... Цю ціну. Особисто.
alex lem написав:407-ма стаття КК таки працює.Тцк-шнику який не являвся дві неділі на службу в Чернівецькій області впаяли три роки. Запросився на фронт, а суддя - ,,Ніт, на цугундер,,.
это говорит что системы больше нет, каждый рулит на своём месте как считает нужным. Раскиданные вдоль дороги зубы дракона ровно то же самое. Скоро стрелять в ухылянтов будут. А почему нет, кто мешает?
Можна багато разів на форумі нагадувати що в країні є негідники які вважають за необхідне державні кошти розподіляти на свій лад, проте я окрім судді Чауса більше нікого не можу пригадати хто поніс справедливе рішення суду
ЛАД написав:«И, как и Украине, нам самим придется подумать о призывных армиях, иначе у нас просто не будет сил для борьбы. ...».
Ключове слово --- подумати. І думати вони будуть до 2 Пришестя. В дебатах. Бо цьому спеціалісту будуть опонувати, наприклад, отакі:
*Попри перемогу у війні з Францією, Велика Британія також зіткнулася з проблемами, пов'язаними з військовою повинністю. Бернард Росткер, один із провідних експертів з кадрової політики США та офіцер армії, який служив у період загальної військової повинності, стверджував, що у Великій Британії, як і в Америці сьогодні, "романтики й утопісти мріяли про повинність громадян до військової служби". Однак він дійшов висновку, що трансформація в постійну професійну армію була "неминучою" через широкі історичні тенденції. Коротше кажучи, "саме практичне міркування, що призовна армія не може більше створювати життєздатний військовий інститут, спонукало Англію до створення професійної армії". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/589 ... osvid-ssha
Пасту до тюбика назад не заштовхаєш. Або споживання, ЛГБТ, БЛМ, демократія, свобода і т.д. (тобто прогрес, глобалізація) або назад у бік печер. Але А.Сміт каже, що ринки вимагають розширення... Без цього ніяк. Американці вже не зможуть. Назад. Імхо - це більш, ніж очевидно. В них всередині все вибухне, посипеться, якщо почнуть повертати назад серйозно. Максимум -- це імітація назад, косметичні рухи накшалт від Трампа.
Тіко Матриця. Ілюзії... А не зліпити з елоїв призовників)) да ще й в локомотиві світового прогресу. Навіть в Україні з цим затик.. Такі виключення, як Ізраїль та ін., лише підтверджують правило.
Ізраїль від початку розпалює війну. Ще відтоді як вирішив робити собі країну на територіях звідки був вигнаний ще у ІІст! Й сама ідея бомбанути чуже посольство в чужій країні чого варта... Що це було? Акт відчаю, бо на них заслабо нападають і стало важкувато підтримувати мілітаризацію в суспільстві???
Важлива складова ізр.деелоїзації -- переведення в ІІ-ІІІ сорт всієї молоді, яка відмовляється почергувати свої кілька років у війську на постійно тліючому кордоні.
Яким ще країнам світу складно організувати в себе такі умови? Штатам? Бо на них не хочуть нападати? Але ж 11 вересня напали. Втім, за загальну мобілізацію це не потягнуло... Європі? Бо лише на сході мають наземний кордон до психопатів, але ті й досі дуже боягузливі...
До речі, цікаво, чи є план у супер таємних натівських (чи навіть укр.?) спецслужб -- якось розпалити вогник на фіно-балтійсько-польських кордонах. Щось підстрелити і підірвати, аби там нарешті заворушились. З обох боків. А у нас вогник суттєво пригас. Бо для деелоїзації таких запущених суспільст як наше, а тим більше зах.європейське -- треба якомога слабше горіння...
ЛАД написав:«И, как и Украине, нам самим придется подумать о призывных армиях, иначе у нас просто не будет сил для борьбы. ...».
Ключове слово --- подумати. І думати вони будуть до 2 Пришестя. В дебатах. Бо цьому спеціалісту будуть опонувати, наприклад, отакі:
*Попри перемогу у війні з Францією, Велика Британія також зіткнулася з проблемами, пов'язаними з військовою повинністю. Бернард Росткер, один із провідних експертів з кадрової політики США та офіцер армії, який служив у період загальної військової повинності, стверджував, що у Великій Британії, як і в Америці сьогодні, "романтики й утопісти мріяли про повинність громадян до військової служби". Однак він дійшов висновку, що трансформація в постійну професійну армію була "неминучою" через широкі історичні тенденції. Коротше кажучи, "саме практичне міркування, що призовна армія не може більше створювати життєздатний військовий інститут, спонукало Англію до створення професійної армії". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/589 ... osvid-ssha
Пасту до тюбика назад не заштовхаєш. Або споживання, ЛГБТ, БЛМ, демократія, свобода і т.д. (тобто прогрес, глобалізація) або назад у бік печер. Але А.Сміт каже, що ринки вимагають розширення... Без цього ніяк. Американці вже не зможуть. Назад. Імхо - це більш, ніж очевидно. В них всередині все вибухне, посипеться, якщо почнуть повертати назад серйозно. Максимум -- це імітація назад, косметичні рухи накшалт від Трампа.
Тіко Матриця. Ілюзії... А не зліпити з елоїв призовників)) да ще й в локомотиві світового прогресу. Навіть в Україні з цим затик.. Такі виключення, як Ізраїль та ін., лише підтверджують правило.
Ізраїль від початку розпалює війну. Ще відтоді як вирішив робити собі країну на територіях звідки був вигнаний ще у ІІст! Й сама ідея бомбанути чуже посольство в чужій країні чого варта... Що це було? Акт відчаю, бо на них заслабо нападають і стало важкувато підтримувати мілітаризацію в суспільстві???
Важлива складова ізр.деелоїзації -- переведення в ІІ-ІІІ сорт всієї молоді, яка відмовляється почергувати свої кілька років у війську на постійно тліючому кордоні.
Яким ще країнам світу складно організувати в себе такі умови? Штатам? Бо на них не хочуть нападати? Але ж 11 вересня напали. Втім, за загальну мобілізацію це не потягнуло... Європі? Бо лише на сході мають наземний кордон до психопатів, але ті й досі дуже боягузливі...
До речі, цікаво, чи є план у супер таємних натівських (чи навіть укр.?) спецслужб -- якось розпалити вогник на фіно-балтійсько-польських кордонах. Щось підстрелити і підірвати, аби там нарешті заворушились. З обох боків. А у нас вогник суттєво пригас. Бо для деелоїзації таких запущених суспільст як наше, а тим більше зах.європейське -- треба якомога слабше горіння...
якщо кажуть у золотом млрд. #минеготові, то дають тонкий натяк #давайбанзай
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 тра, 2024 08:41, всього редагувалось 1 раз.
Він не експортує капітал класично... Він експортував своїх євреїв... Всюди. Йому не треба!!! глобалізуватись. Він вже глобалізован по саме німагу -- через єврея в кожній щиліні в світі, яка має значення. Всім іншим таке апріорі недоступно, неможливо. Всі прогресують класично.
Тому Ізраїль -- це навіть не просто виключення, а виключення з виключень. На нього дивитися не має жодного сенсу.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 08:42, всього редагувалось 1 раз.
Великим американським оборонним компаніям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security заборонено здійснювати "імпортно-експортний" бізнес у Китаї.
Вищим керівникам усіх трьох компаній заборонено в’їзд до Китаю.
Великим американським оборонним компаніям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security заборонено здійснювати "імпортно-експортний" бізнес у Китаї.
Вищим керівникам усіх трьох компаній заборонено в’їзд до Китаю.
Зоряні війни, Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь