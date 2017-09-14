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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8266826782688269
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Важлива складова ізр.деелоїзації

дякуючи їм, маємо:

"Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, произошедшего в воскресенье".
Раїса відправився в пекло, за все хороше ....

P S - Вечных ему шахедов
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 08:56

  detroytred написав:Бобуа
На чому базується особливість Ізраїлю?

Він не експортує капітал класично...
Він експортував своїх євреїв... Всюди.
Йому не треба!!! глобалізуватись. Він вже глобалізован по саме німагу -- через єврея в кожній щиліні в світі, яка має значення.
Всім іншим таке апріорі недоступно, неможливо. Всі прогресують класично.

Тому Ізраїль -- це навіть не просто виключення, а виключення з виключень.
На нього дивитися не має жодного сенсу.

В них своя місія. Остання битва при Амаргедоні.
Потім 144 тис. черрібоїв кружляють в райю навколо випаленої Землі (с) Демура.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 тра, 2024 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 09:00

Китайцы продолжают издеваться над дедушкой. На фоне огромной вазы путин выглядит мелким карликом.

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 09:04

  vitaliiangel написав:Китайцы продолжают издеваться над дедушкой. На фоне огромной вазы путин выглядит мелким карликом.

Зображення

Зато в нього "красна копка"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 09:06

  flyman написав:"красна копка"
попка
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 09:06

  detroytred написав:
  ankarasvan написав:Ukrainian
цих професійних військових 30 років годували і забезпечували? де вони всі? передохли? 200к це ні про що! мова йде про тих, які нині так звані "пенсіонери" - по 45к грн пенсії і бл* заслужені!!! для чого ця гнила мова???

І кого ви годували забезпечували?
Контракт -- скільки відслужив саме за те й получив. Не більше.
Ні копійки більше. Тільки за зроблене, за виконану службу. Не більше.
Скінчився контракт, то все. Гудбай.

Наслужив роки на впенсію, отримуй також, як і всі інші -- за зроблене.

А якщо ж впенси покажуть скільки їм заборгували годувальники? І нічьо. Не красніють годувальники.
Черги по гарнізонах на квартири загугліть... По 30+ років дехто очікує. Від годувальників)))


О. Відчуваються пекельні борошна...

До речі, у тилових елоїв є легкий і простий спосіб залучити військ.пенсів на фронт -- мобілізовуватись самим. По 200тис щомісяця.
Тоді, внаслідок переповнення штату, треба буде демобілізовувати наявні війська. В т.ч. і офіцерів. І набирати нових. В т.ч. і військ.пенсів...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

20 травня 2019 Зеленський вступив у повноваження президента України

Рівно 5 років тому відбулась інавгурація.

Всё, машина дальше не едет, освобождаем салон
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 09:11

Будні ухилянта за кордоном

Джерело - https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 0/7186301/

Тезиси:

58-летний мужчина был в обменном пункте, где обменял иностранную валюту на злотые.

В конце апреля двое неизвестных мужчин напали на украинца, когда он заходил в подъезд многоквартирного дома на улице Кошикова в Варшаве. Они сбили его с ног, жестоко избили и отобрали сумку с деньгами.

Мужчина официально заявил об ограблении в апреле. Во время допроса он утверждал, что вся сумма принадлежит ему. Она якобы была получена от продажи имущества и из сбережений мужчины. Выяснилось, что показания не соответствовали действительности.
Сотрудники полиции установили, что похищенные деньги не принадлежат мужчине.

Суд решил взять 58-летнего мужчину под стражу, чтобы он не препятствовал следствию.

:|
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 09:12

  Bobua написав:
  detroytred написав:
  ankarasvan написав:Ukrainian
цих професійних військових 30 років годували і забезпечували? де вони всі? передохли? 200к це ні про що! мова йде про тих, які нині так звані "пенсіонери" - по 45к грн пенсії і бл* заслужені!!! для чого ця гнила мова???

І кого ви годували забезпечували?
Контракт -- скільки відслужив саме за те й получив. Не більше.
Ні копійки більше. Тільки за зроблене, за виконану службу. Не більше.
Скінчився контракт, то все. Гудбай.

Наслужив роки на впенсію, отримуй також, як і всі інші -- за зроблене.

А якщо ж впенси покажуть скільки їм заборгували годувальники? І нічьо. Не красніють годувальники.
Черги по гарнізонах на квартири загугліть... По 30+ років дехто очікує. Від годувальників)))


О. Відчуваються пекельні борошна...

До речі, у тилових елоїв є легкий і простий спосіб залучити військ.пенсів на фронт -- мобілізовуватись самим. По 200тис щомісяця.
Тоді, внаслідок переповнення штату, треба буде демобілізовувати наявні війська. В т.ч. і офіцерів. І набирати нових. В т.ч. і військ.пенсів...

ви забагато вживаєте пепсі читаєте фантастику, яке ще "переповнення штату" під час ВС?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 09:16

  Бетон написав:20 травня 2019 Зеленський вступив у повноваження президента України

Рівно 5 років тому відбулась інавгурація.

Всё, машина дальше не едет, освобождаем салон

пастой паравіз
flyman
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