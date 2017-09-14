"Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, произошедшего в воскресенье". Раїса відправився в пекло, за все хороше ....
detroytred написав:Бобуа На чому базується особливість Ізраїлю?
Він не експортує капітал класично... Він експортував своїх євреїв... Всюди. Йому не треба!!! глобалізуватись. Він вже глобалізован по саме німагу -- через єврея в кожній щиліні в світі, яка має значення. Всім іншим таке апріорі недоступно, неможливо. Всі прогресують класично.
Тому Ізраїль -- це навіть не просто виключення, а виключення з виключень. На нього дивитися не має жодного сенсу.
В них своя місія. Остання битва при Амаргедоні. Потім 144 тис. черрібоїв кружляють в райю навколо випаленої Землі (с) Демура.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 тра, 2024 08:59, всього редагувалось 1 раз.
ankarasvan написав:Ukrainian цих професійних військових 30 років годували і забезпечували? де вони всі? передохли? 200к це ні про що! мова йде про тих, які нині так звані "пенсіонери" - по 45к грн пенсії і бл* заслужені!!! для чого ця гнила мова???
І кого ви годували забезпечували? Контракт -- скільки відслужив саме за те й получив. Не більше. Ні копійки більше. Тільки за зроблене, за виконану службу. Не більше. Скінчився контракт, то все. Гудбай.
Наслужив роки на впенсію, отримуй також, як і всі інші -- за зроблене.
А якщо ж впенси покажуть скільки їм заборгували годувальники? І нічьо. Не красніють годувальники. Черги по гарнізонах на квартири загугліть... По 30+ років дехто очікує. Від годувальників)))
О. Відчуваються пекельні борошна...
До речі, у тилових елоїв є легкий і простий спосіб залучити військ.пенсів на фронт -- мобілізовуватись самим. По 200тис щомісяця. Тоді, внаслідок переповнення штату, треба буде демобілізовувати наявні війська. В т.ч. і офіцерів. І набирати нових. В т.ч. і військ.пенсів...
58-летний мужчина был в обменном пункте, где обменял иностранную валюту на злотые.
В конце апреля двое неизвестных мужчин напали на украинца, когда он заходил в подъезд многоквартирного дома на улице Кошикова в Варшаве. Они сбили его с ног, жестоко избили и отобрали сумку с деньгами.
Мужчина официально заявил об ограблении в апреле. Во время допроса он утверждал, что вся сумма принадлежит ему. Она якобы была получена от продажи имущества и из сбережений мужчины. Выяснилось, что показания не соответствовали действительности. Сотрудники полиции установили, что похищенные деньги не принадлежат мужчине.
Суд решил взять 58-летнего мужчину под стражу, чтобы он не препятствовал следствию.
ankarasvan написав:Ukrainian цих професійних військових 30 років годували і забезпечували? де вони всі? передохли? 200к це ні про що! мова йде про тих, які нині так звані "пенсіонери" - по 45к грн пенсії і бл* заслужені!!! для чого ця гнила мова???
І кого ви годували забезпечували? Контракт -- скільки відслужив саме за те й получив. Не більше. Ні копійки більше. Тільки за зроблене, за виконану службу. Не більше. Скінчився контракт, то все. Гудбай.
Наслужив роки на впенсію, отримуй також, як і всі інші -- за зроблене.
А якщо ж впенси покажуть скільки їм заборгували годувальники? І нічьо. Не красніють годувальники. Черги по гарнізонах на квартири загугліть... По 30+ років дехто очікує. Від годувальників)))
О. Відчуваються пекельні борошна...
До речі, у тилових елоїв є легкий і простий спосіб залучити військ.пенсів на фронт -- мобілізовуватись самим. По 200тис щомісяця. Тоді, внаслідок переповнення штату, треба буде демобілізовувати наявні війська. В т.ч. і офіцерів. І набирати нових. В т.ч. і військ.пенсів...
ви забагато вживаєте пепсі читаєте фантастику, яке ще "переповнення штату" під час ВС?