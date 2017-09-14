ankarasvan написав:Ukrainian цих професійних військових 30 років годували і забезпечували? де вони всі? передохли? 200к це ні про що! мова йде про тих, які нині так звані "пенсіонери" - по 45к грн пенсії і бл* заслужені!!! для чого ця гнила мова???
І кого ви годували забезпечували? Контракт -- скільки відслужив саме за те й получив. Не більше. Ні копійки більше. Тільки за зроблене, за виконану службу. Не більше. Скінчився контракт, то все. Гудбай.
Наслужив роки на впенсію, отримуй також, як і всі інші -- за зроблене.
А якщо ж впенси покажуть скільки їм заборгували годувальники? І нічьо. Не красніють годувальники. Черги по гарнізонах на квартири загугліть... По 30+ років дехто очікує. Від годувальників)))
О. Відчуваються пекельні борошна...
До речі, у тилових елоїв є легкий і простий спосіб залучити військ.пенсів на фронт -- мобілізовуватись самим. По 200тис щомісяця. Тоді, внаслідок переповнення штату, треба буде демобілізовувати наявні війська. В т.ч. і офіцерів. І набирати нових. В т.ч. і військ.пенсів...
58-летний мужчина был в обменном пункте, где обменял иностранную валюту на злотые.
В конце апреля двое неизвестных мужчин напали на украинца, когда он заходил в подъезд многоквартирного дома на улице Кошикова в Варшаве. Они сбили его с ног, жестоко избили и отобрали сумку с деньгами.
Мужчина официально заявил об ограблении в апреле. Во время допроса он утверждал, что вся сумма принадлежит ему. Она якобы была получена от продажи имущества и из сбережений мужчины. Выяснилось, что показания не соответствовали действительности. Сотрудники полиции установили, что похищенные деньги не принадлежат мужчине.
Суд решил взять 58-летнего мужчину под стражу, чтобы он не препятствовал следствию.
Взорвав российский корабль, Украина, возможно, раскрыла секрет: у нее есть ракеты ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками, – Forbes
"Это может означать две вещи. Во-первых, Украина получила 170-мильные M48 или 190-мильные M57 ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками в дополнение к M39 и M39A1 ATACMS с суббоеприпасами. Во-вторых, M48 и M57 более точны, чем предполагали многие наблюдатели", – пишут в издании.
Также в материале отмечают, что последствия этого будут ощутимыми.
"В частности, Черноморский флот, который все еще стоит на якоре в Севастополе, в пределах досягаемости ракет, ждет большая беда".
Успіх написав:Що вам потрібно для того, щоб вже завтра ви захотіли піти в ЗСУ добровольцем?
Тільки чітко, коротко і по суті!
Достатньо буде 2-3 речення!
Я хоча й не той, до кого ви звертались, але спробую відповісти, хоча коротко не вийде.
По-перше, "захотіти" неможливо, це не працює. Можна лише казати, за яких умов я би погодився, що це така справа, яку потрібно зробити, навіть якщо дуже не хочется. Так от для мене умовою для цього є, мабуть, становище мене і моєї сім'ї в різних варіантах перебігу подій. Тобто впевненість, що в разі мого "виходу з ладу" (маючи на увазі не тільки загибель, але й втрату здоров'я, причому неважливо, від поранення під час штурму чи від пневмонії з ускладненнями) сім'я і я сам зможемо розраховувати хоча б приблизно на той рівень підтримки і турботи, що я можу забезпечити нам самостійно. Достатній рівень, звісно, з моєї точки зору, а не з точки зору чиновниці з соцзахисту, чи нардепу "слуги, боронь боже, народу", який відповідні закони голосує. Також враховучи, що держава вже не виконала своїх зобов'язань із захисту території, віддала мій дім оркам, і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається, окрім вищезгаданого додається ще необхідність якось переконати мене в тому, що, якщо трапиться щось погане, держава не ввімкне той самий режим "я вам нічого не винен". Як - я не знаю. Навіть сам собі не можу уявити, такого реального механізму.
Але у будь-якому разі прийнятні для мене умови -- це дуже дорого, а моя цінність як солдата - близько нуля. Солдат за таку ціну державі об'єктивно не потрібен. Більше того, я, як солдат, державі не потрібен взагалі за будь-яку ціну, але доводити це пропонується саме мені. Перебуваючи не в змозі запропонувати прийнятні для мене умови, держава втім не припиняє спроб отримати мене безкоштовно, і навіть витрачає гроші на те, щоб погіршити моє становище що справедливо знижує моє "бажання" йти кудись добровольцем.
Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. Тобто я вважаю, що я можу якісь умови висувати, хоча б гипотетично, а ті, хто зараз там, дивляться і думають - а чому я так не можу, і чим я гірший? Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.
Успіх написав:Що вам потрібно для того, щоб вже завтра ви захотіли піти в ЗСУ добровольцем?
Тільки чітко, коротко і по суті!
Достатньо буде 2-3 речення!
Я хоча й не той, до кого ви звертались, але спробую відповісти, хоча коротко не вийде.
По-перше, "захотіти" неможливо, це не працює. Можна лише казати, за яких умов я би погодився, що це така справа, яку потрібно зробити, навіть якщо дуже не хочется. Так от для мене умовою для цього є, мабуть, становище мене і моєї сім'ї в різних варіантах перебігу подій. Тобто впевненість, що в разі мого "виходу з ладу" (маючи на увазі не тільки загибель, але й втрату здоров'я, причому неважливо, від поранення під час штурму чи від пневмонії з ускладненнями) сім'я і я сам зможемо розраховувати хоча б приблизно на той рівень підтримки і турботи, що я можу забезпечити нам самостійно. Достатній рівень, звісно, з моєї точки зору, а не з точки зору чиновниці з соцзахисту, чи нардепу "слуги, боронь боже, народу", який відповідні закони голосує. Також враховучи, що держава вже не виконала своїх зобов'язань із захисту території, віддала мій дім оркам, і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається, окрім вищезгаданого додається ще необхідність якось переконати мене в тому, що, якщо трапиться щось погане, держава не ввімкне той самий режим "я вам нічого не винен". Як - я не знаю. Навіть сам собі не можу уявити, такого реального механізму.
Але у будь-якому разі прийнятні для мене умови -- це дуже дорого, а моя цінність як солдата - близько нуля. Солдат за таку ціну державі об'єктивно не потрібен. Більше того, я, як солдат, державі не потрібен взагалі за будь-яку ціну, але доводити це пропонується саме мені. Перебуваючи не в змозі запропонувати прийнятні для мене умови, держава втім не припиняє спроб отримати мене безкоштовно, і навіть витрачає гроші на те, щоб погіршити моє становище що справедливо знижує моє "бажання" йти кудись добровольцем.
Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. Тобто я вважаю, що я можу якісь умови висувати, хоча б гипотетично, а ті, хто зараз там, дивляться і думають - а чому я так не можу, і чим я гірший? Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.
Як то кажуть з пісні слів не викинешь.... Дії влади зараз нагадуть хворого гравця в казіно, який намагається відігратись за будь яку ціну, але не за власні гроші, а за рахунок оточуючих та сусідів. При чому мова не тільки про гроші, а і про людські життя... Цікаво як далеко це все зайде, та де вони зупиняться.
Вони не зупиняться. Це вже очевидно. Зупинити їх могли тільки "Блінкен" або Хфедорич. Але перший обмежений своїми цінностями (інструментами) та не дуже-то зацікавлений, а другий зробив інший вибір. Не Прометей.
Поцони це розуміють. Тому не мають кордонів, втрачають береги.
Все буде добре. Тільки дорогою ціною. Класично історично за рахунок пересічних. Але за віконцем 21 століття.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:До речі, хотів підняти питання в контексті питання що-до воєнпенсів)) Дивіться, на відміну від інших, я розумію - що , наприклад, Ви(і інші впенси) поки служили - то так, на той час "мали обов'язки" і коли вийшли на пенсію - все, ви стали такими ж гречкосіями, як і інші. Але! Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою? Хто знає/вміє стріляти зі зброї, а не тільки бачив її у фільмах в бойовиках? Чому так? Чому впенсів не поставили в "першу чергу"? Та навіть, і в "другу чергу" не ставлять? А набрали гречкосіїв і далі продовжують їх брати! В чім прикол?
Навіть логічно, що в першу чергу треба брати тих, хто ЗНАЄТЬСЯ І РОЗУМІЄТЬСЯ на військовій справі!!!
Це ж було вже (С) Офицеров выше лейтенанта не берут, потому что придётся понижать в должности нынешних офицеров, которые занимают должности не по званию. Механизма понижения в звании нет, потому что это опасный прецендент. Сегодня понизили и отправили в окоп его, а завтра отправят меня? Офицеров хватает с избытком. Нужны исполнители.