Успіх написав:До речі, хотів підняти питання в контексті питання що-до воєнпенсів)) Дивіться, на відміну від інших, я розумію - що , наприклад, Ви(і інші впенси) поки служили - то так, на той час "мали обов'язки" і коли вийшли на пенсію - все, ви стали такими ж гречкосіями, як і інші. Але! Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою? Хто знає/вміє стріляти зі зброї, а не тільки бачив її у фільмах в бойовиках? Чому так? Чому впенсів не поставили в "першу чергу"? Та навіть, і в "другу чергу" не ставлять? А набрали гречкосіїв і далі продовжують їх брати! В чім прикол?
Навіть логічно, що в першу чергу треба брати тих, хто ЗНАЄТЬСЯ І РОЗУМІЄТЬСЯ на військовій справі!!!
Це ж було вже (С) Офицеров выше лейтенанта не берут, потому что придётся понижать в должности нынешних офицеров, которые занимают должности не по званию. Механизма понижения в звании нет, потому что это опасный прецендент. Сегодня понизили и отправили в окоп его, а завтра отправят меня? Офицеров хватает с избытком. Нужны исполнители.
M-Audio написав:По-перше, "захотіти" неможливо, це не працює. Можна лише казати, за яких умов я би погодився, що це така справа, яку потрібно зробити, навіть якщо дуже не хочется. Так от для мене умовою для цього є, мабуть, становище мене і моєї сім'ї в різних варіантах перебігу подій. Тобто впевненість, що в разі мого "виходу з ладу"
Успіху чесно відповіли двоє форумчан, до яких не звертались. А песікот петляє пишучи якусь маячню "бо ти голосував за зелених", "бо іншу ухилянти а я ні" і т.д. Чим позиція песікота краща ніж "най спершу сини депутатів /поліція і далі по списку"? Ухилянт звичайний хоч не виставляє притензії до війська та не вимагає від Успіха воювати до останнього чи довічно, на відміну ухилянтів-яструбів))
anduzenko написав:Це ж було вже (С) Офицеров выше лейтенанта не берут, потому что придётся понижать в должности нынешних офицеров, которые занимают должности не по званию. Механизма понижения в звании нет, потому что это опасный прецендент. Сегодня понизили и отправили в окоп его, а завтра отправят меня? Офицеров хватает с избытком. Нужны исполнители.
Молодших лейтенантів, та лейтенантів, напевно все ж не вистачає, капітанів-полковників, напевно так, з надлишком.
Питання може бути трохи глибше. Є 54+ рядові, сержанти, старшини, які пройшли срочку за совдепу і доволі якісну саме фахову підготовку, бо українців багато брали в ГСВГ тощо, де більш менш була нормальна військова підготовка. Поки жодного не викликали. Може це тіко навколо мене отака ситуація? Тобто виключення. Хз. Але поки жодного.
Також чому випускника танкіста (тобто готового комзводу, роти танкової) ставлять логістом, а бригадира тракториста на те місце - хз.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 12:27, всього редагувалось 1 раз.
anduzenko написав:фицеров выше лейтенанта не берут, потому что придётся понижать в должности нынешних офицеров, которые занимают должности не по званию. Механизма понижения в звании нет, потому что это опасный прецендент.
В мене взводним якийсь час був майор. Загалом молодших офіцерів бракує. "С ізбітком" хіба старших офіцерів. Але є підозра, що можуть бути проблеми в кваліфікації...
detroytred написав:Є 54+ рядові, сержанти, старшини, які пройшли срочку за совдепу і доволі якісну саме фахову підготовку, бо українців багато брали в ГСВГ тощо, де більш менш була нормальна військова підготовка.
По-перше, я не впевнений, чи багато з них пам'ятає ту фахову підготовку, що була 35 років тому. По-друге, наскільки та фахова підготовка відповідає сучасним викликам поля бою? А про здоровя і фізичну форму людей 50+ я взагалі мовчу. Не уявляю, наскільки корисним міг би бути умовний Будівельник в СПшці? От сини його - це зовсім інша справа?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 20 тра, 2024 12:34, всього редагувалось 2 разів.
anduzenko написав:фицеров выше лейтенанта не берут, потому что придётся понижать в должности нынешних офицеров, которые занимают должности не по званию. Механизма понижения в звании нет, потому что это опасный прецендент.
В мене взводним якийсь час був майор. Загалом молодших офіцерів бракує. "С ізбітком" хіба старших офіцерів. Але є підозра, що можуть бути проблеми в кваліфікації...
*Сержанти, які воювали не менш як три місяці та три місяці перебували на офіцерських посадах тепер можуть стати офіцерами без обов'язкової до цього умови — вищої освіти.
Такі офіцери упродовж пів року після закінчення воєнного стану повинні будуть пройти курс військової підготовки за своїм напрямом.
detroytred написав:Є 54+ рядові, сержанти, старшини, які пройшли срочку за совдепу і доволі якісну саме фахову підготовку, бо українців багато брали в ГСВГ тощо, де більш менш була нормальна військова підготовка.
По-перше, я не впевнений, чи багато з них памятає ту фахову підготовку, що була 35 років тому. По-друге, наскільки та фахова підготовка відповідає сучасним викликам поля бою?
Мова була в порівнянні з *Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою? Хто знає/вміє стріляти зі зброї, а не тільки бачив її у фільмах в бойовиках? Чому так?* (С) Успіх