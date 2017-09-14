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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:40
unicdima написав:
В нашому баті молодших офіцерів вже вистачає, сержанти за місяць стають молодшими лейтенантами.
Але й тут є нюанси. Спілкувався недавно з старлєєм артилеристом(піджак-айтішник), то жалівся, що майже рік виконує функцію СОБа, але посада вільна, бо він мобілізований, а контракт не підписує.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:41
sashaqbl написав: detroytred написав:
Мова була в порівнянні з
*Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою?
Чому - не знаю? Але я вважаю, що будь-який 24 річний без військової підготовки був би в окопі ефективнішим за Будівельника чи вас.
Так знов уточнюю, що 55+ тракториста, баристу (які танк бачили тільки в кіно) беруть.
А 55+ командира танка у ГСВГ, який не одне навчання на полігонах пройшов - ні.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:43
sashaqbl написав: unicdima написав:
В нашому баті молодших офіцерів вже вистачає, сержанти за місяць стають молодшими лейтенантами.
Але й тут є нюанси. Спілкувався недавно з старлєєм артилеристом(піджак-айтішник), то жалівся, що майже рік виконує функцію СОБа, але посада вільна, бо він мобілізований, а контракт не підписує.
Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:44
detroytred написав:
Так знов уточнюю, що 55+ тракториста, баристу (які танк бачили тільки в кіно) беруть.
А 55+ командира танка у ГСВГ, який не одне навчання на полігонах пройшов - ні.
ІМХО, корупція і кумівство. У вас з Будівельником явно більше зв'язків у ТЦКіСП, ніж в мого батька.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:47
sashaqbl написав: detroytred написав:
Так знов уточнюю, що 55+ тракториста, баристу (які танк бачили тільки в кіно) беруть.
А 55+ командира танка у ГСВГ, який не одне навчання на полігонах пройшов - ні.
ІМХО, корупція і кумівство. У вас з Будівельником явно більше зв'язків у ТЦКіСП, ніж в мого батька.
Так в тому й справа, що була б корупція тощо, то ніяких питань в мене не було б.
Але точно знаю, що без корупції-кумівства отакі дива відбуваються.
Тому й дивуюся. Чому.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:47
detroytred написав:
Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?
Командир другого взводу. Пояснення таке "тобі того не треба, ти після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо того, кому це реально потрібно".
З нагородою його прокатили з тим самим поясненням...
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:52
sashaqbl написав: detroytred написав:
Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?
Командир другого взводу. Пояснення таке "тобі того не треба, ти після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо того, кому це реально потрібно".
З нагородою його прокатили з тим самим поясненням...
А потім оці командири чогось хочуть в плані обов'язків, законності і т.д.
Ставлять хлопця виконувати обов'язки не згідно посади. А як баріну схотілося...
Що скажу, то й будеш робити.
І як цей хлопчина може своєму командиру (баріну) возразіть, якщо він сам погодився отак...
З голови. Вся хфігня йде зверху.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:54
sashaqbl написав: detroytred написав:
Є 54+ рядові, сержанти, старшини, які пройшли срочку за совдепу і доволі якісну саме фахову підготовку, бо українців багато брали в ГСВГ тощо, де більш менш була нормальна військова підготовка.
По-перше, я не впевнений, чи багато з них пам'ятає ту фахову підготовку, що була 35 років тому.
По-друге, наскільки та фахова підготовка відповідає сучасним викликам поля бою?
А про здоровя і фізичну форму людей 50+ я взагалі мовчу.
Не уявляю, наскільки корисним міг би бути умовний Будівельник в СПшці? От сини його - це зовсім інша справа?
біжучий полковник/генерал у мирний час викликає сміх, у військовий паніку (с) хтось із натівських зірок
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:56
sashaqbl написав: detroytred написав:
Мова була в порівнянні з
*Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою?
Чому - не знаю? Але я вважаю, що будь-який 24 річний без військової підготовки був би в окопі ефективнішим за Будівельника чи вас.
чим? відсвічуванням у теплік?
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Додано: Пон 20 тра, 2024 12:58
sashaqbl написав: detroytred написав:
Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?
Командир другого взводу. Пояснення таке "тобі того не треба, ти після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо того, кому це реально потрібно".
З нагородою його прокатили з тим самим поясненням...
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