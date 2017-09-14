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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 825782588259826082618262>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:В нашому баті молодших офіцерів вже вистачає, сержанти за місяць стають молодшими лейтенантами.

Але й тут є нюанси. Спілкувався недавно з старлєєм артилеристом(піджак-айтішник), то жалівся, що майже рік виконує функцію СОБа, але посада вільна, бо він мобілізований, а контракт не підписує.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:41

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Мова була в порівнянні з
*Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою?

Чому - не знаю? Але я вважаю, що будь-який 24 річний без військової підготовки був би в окопі ефективнішим за Будівельника чи вас.

Так знов уточнюю, що 55+ тракториста, баристу (які танк бачили тільки в кіно) беруть.
А 55+ командира танка у ГСВГ, який не одне навчання на полігонах пройшов - ні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:43

  sashaqbl написав:
  unicdima написав:В нашому баті молодших офіцерів вже вистачає, сержанти за місяць стають молодшими лейтенантами.

Але й тут є нюанси. Спілкувався недавно з старлєєм артилеристом(піджак-айтішник), то жалівся, що майже рік виконує функцію СОБа, але посада вільна, бо він мобілізований, а контракт не підписує.

Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так знов уточнюю, що 55+ тракториста, баристу (які танк бачили тільки в кіно) беруть.
А 55+ командира танка у ГСВГ, який не одне навчання на полігонах пройшов - ні.

ІМХО, корупція і кумівство. У вас з Будівельником явно більше зв'язків у ТЦКіСП, ніж в мого батька.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:47

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Так знов уточнюю, що 55+ тракториста, баристу (які танк бачили тільки в кіно) беруть.
А 55+ командира танка у ГСВГ, який не одне навчання на полігонах пройшов - ні.

ІМХО, корупція і кумівство. У вас з Будівельником явно більше зв'язків у ТЦКіСП, ніж в мого батька.

Так в тому й справа, що була б корупція тощо, то ніяких питань в мене не було б.
Але точно знаю, що без корупції-кумівства отакі дива відбуваються.
Тому й дивуюся. Чому.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?

Командир другого взводу. Пояснення таке "тобі того не треба, ти після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо того, кому це реально потрібно".
З нагородою його прокатили з тим самим поясненням...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:52

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?

Командир другого взводу. Пояснення таке "тобі того не треба, ти після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо того, кому це реально потрібно".
З нагородою його прокатили з тим самим поясненням...

А потім оці командири чогось хочуть в плані обов'язків, законності і т.д.

Ставлять хлопця виконувати обов'язки не згідно посади. А як баріну схотілося...
Що скажу, то й будеш робити.

І як цей хлопчина може своєму командиру (баріну) возразіть, якщо він сам погодився отак...

З голови. Вся хфігня йде зверху.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:54

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Є 54+ рядові, сержанти, старшини, які пройшли срочку за совдепу і доволі якісну саме фахову підготовку, бо українців багато брали в ГСВГ тощо, де більш менш була нормальна військова підготовка.

По-перше, я не впевнений, чи багато з них пам'ятає ту фахову підготовку, що була 35 років тому.
По-друге, наскільки та фахова підготовка відповідає сучасним викликам поля бою?
А про здоровя і фізичну форму людей 50+ я взагалі мовчу.
Не уявляю, наскільки корисним міг би бути умовний Будівельник в СПшці? От сини його - це зовсім інша справа?

біжучий полковник/генерал у мирний час викликає сміх, у військовий паніку (с) хтось із натівських зірок
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:56

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Мова була в порівнянні з
*Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою?

Чому - не знаю? Але я вважаю, що будь-який 24 річний без військової підготовки був би в окопі ефективнішим за Будівельника чи вас.

чим? відсвічуванням у теплік?
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:58

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Підкажіть, чому непідпис контракту заважає призначити на посаду мобілізованого?
Не той сорт?))
Цікаво чим обгрунтовується такий підхід?
І де він числиться цей старлей?

Командир другого взводу. Пояснення таке "тобі того не треба, ти після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо того, кому це реально потрібно".
З нагородою його прокатили з тим самим поясненням...

нижчий сорт
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  #<1 ... 825782588259826082618262>
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