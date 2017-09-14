так уже накопали ліній оборони, і зубів дракона нарозкидали: заходь-відсвічуй
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Додано: Пон 20 тра, 2024 13:03
Додано: Пон 20 тра, 2024 13:03
Коротко ваша відповідь Успіху така: "Не дождётесь!"
По-перше, держава не віддала поки що жодного метру кордонів 91. Ви десь бачили акт капітуляції? Мінські угоди, як відомо, не виконувались.
По-друге, держава - це не 95 квартал, а всі 38 чи 40 млн людей із громадянством України. Армія на початок вторгнення була 200 тисяч. Вона чинила опір ворогу і продовжує це робити. Ворог має кратну перевагу по людям та зброї. Що ви хочете, щоб зробила держава?
Брехня і маніпуляції. Всі знають, що є діючі програми по відшкодуванню за втрачене майно. Так, можливо суми не такі, як всім хотілося б, але чи всі у нас платили податки у повному обсязі? Питання риторичне.
Знову маніпуляція. Після мобілізації всіх відправляють у навчальні центри, де навчають безкоштовно і сплачують щомісячно якісь гроші (20 тис. наче, нехай військові виправлять мене). Тобто держава вкладає гроші, а не "отримує безкоштовно".
А тут треба також розуміти, що якщо ті, хто зараз на фронті, не зможуть утримати фронт через нестачу людей (тобто через ухилянтів), то цих ухилянтів чекає доля людей з окупації. Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном? Риторичне.
Додано: Пон 20 тра, 2024 13:04
"А ты не путай личную шерсть с госудаственной"
У меня претензии к конкретному Долярчику, а не до всього війська
Мабуть, цього ти так зрозуміти і не зміг
Стосовно Долярчика, я вже відповідав на це багато разів.
Якщо людина не здатна запам"ятати відповіді, то нашо ходити по колу.
Стосовно мене - у мене є об"єктивні причини не бути в ЗСУ.
Якщо я не можу бути в ЗСУ, то
А ось від тебе я чекаю твої думки по ситуації, вже 2 роки як чекаю
Тому, помовчи краще
Додано: Пон 20 тра, 2024 13:07
Додано: Пон 20 тра, 2024 13:08
Олександр
Отой старлей, коли його будуть випихувати у відрядження в розпорядження комусь кудись (туди, куди оті штатні не схочуть йти), теж би відповів -- "тобі (МЕНІ) того не треба, ти (Я) після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо (НЕХАЙ ЇДУТЬ ОТІ) того, кому це реально потрібно" (рости, набувати досвіду і т.д.).
Бо випхнуть отакі отці-командири за нагоди саме оцього мобіка.
З такою їх хфілософією.
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Песікіт зробив вигляд, що не помітив - питання було "не дивлячись на наявність отих об'єктивних причин -- хвороб, волонтерства, броні, уходу за інвалідом, 10+ дітей і т.д."
Я ж кажу -- кумедно буде.
А Флер і овсі красуня.
Самі мудрі)) поки вперто мовчать. Роблять вид, що не помічають питання обговорення.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 13:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 20 тра, 2024 13:20
Додано: Пон 20 тра, 2024 13:22
проблема сіберсесюріті трохи перебільшена
диряву дію взламали, а як там "щодденник+"? проблема сіберсесюріті трохи перебільшена,
Додано: Пон 20 тра, 2024 13:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 тра, 2024 13:26
Я хоча й не той, до кого ви звертались, але спробую відповісти, хоча коротко не вийде.
По-перше, "захотіти" неможливо, це не працює. Можна лише казати, за яких умов я би погодився, що це така справа, яку потрібно зробити, навіть якщо дуже не хочется. Так от для мене умовою для цього є, мабуть, становище мене і моєї сім'ї в різних варіантах перебігу подій. Тобто впевненість, що в разі мого "виходу з ладу" (маючи на увазі не тільки загибель, але й втрату здоров'я, причому неважливо, від поранення під час штурму чи від пневмонії з ускладненнями) сім'я і я сам зможемо розраховувати хоча б приблизно на той рівень підтримки і турботи, що я можу забезпечити нам самостійно. Достатній рівень, звісно, з моєї точки зору, а не з точки зору чиновниці з соцзахисту, чи нардепу "слуги, боронь боже, народу", який відповідні закони голосує. Також враховучи, що держава вже не виконала своїх зобов'язань із захисту території, віддала мій дім оркам, і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається, окрім вищезгаданого додається ще необхідність якось переконати мене в тому, що, якщо трапиться щось погане, держава не ввімкне той самий режим "я вам нічого не винен". Як - я не знаю. Навіть сам собі не можу уявити, такого реального механізму.
Але у будь-якому разі прийнятні для мене умови -- це дуже дорого, а моя цінність як солдата - близько нуля. Солдат за таку ціну державі об'єктивно не потрібен. Більше того, я, як солдат, державі не потрібен взагалі за будь-яку ціну, але доводити це пропонується саме мені. Перебуваючи не в змозі запропонувати прийнятні для мене умови, держава втім не припиняє спроб отримати мене безкоштовно, і навіть витрачає гроші на те, щоб погіршити моє становище що справедливо знижує моє "бажання" йти кудись добровольцем.
Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. Тобто я вважаю, що я можу якісь умови висувати, хоча б гипотетично, а ті, хто зараз там, дивляться і думають - а чому я так не можу, і чим я гірший? Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.[/quote]
Ти дивись яке россудливє !
То напишить свою точку зору про загинувших солдат .
Ви рахуєте що вони були зроблені для війни .
Чи у них небуло дітей , батьків , родини ?
Але вони пішли на захист Батьківщини ,ВАС і ВАШОЇ РОДИНИ !
ЗАГИНУЛИ
...... а ви ...... краще би ви не писали ...... чим писати подібне .
ОГИДНО
Додано: Пон 20 тра, 2024 13:30
Це не має вже значення
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