Додано: Пон 20 тра, 2024 13:26

M-Audio написав: Достатньо буде 2-3 речення! Достатньо буде 2-3 речення!

Я хоча й не той, до кого ви звертались, але спробую відповісти, хоча коротко не вийде.По-перше, "захотіти" неможливо, це не працює. Можна лише казати, за яких умов я би погодився, що це така справа, яку потрібно зробити, навіть якщо дуже не хочется. Так от для мене умовою для цього є, мабуть, становище мене і моєї сім'ї в різних варіантах перебігу подій. Тобто впевненість, що в разі мого "виходу з ладу" (маючи на увазі не тільки загибель, але й втрату здоров'я, причому неважливо, від поранення під час штурму чи від пневмонії з ускладненнями) сім'я і я сам зможемо розраховувати хоча б приблизно на той рівень підтримки і турботи, що я можу забезпечити нам самостійно. Достатній рівень, звісно, з моєї точки зору, а не з точки зору чиновниці з соцзахисту, чи нардепу "слуги, боронь боже, народу", який відповідні закони голосує. Також враховучи, що держава вже не виконала своїх зобов'язань із захисту території, віддала мій дім оркам, і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається, окрім вищезгаданого додається ще необхідність якось переконати мене в тому, що, якщо трапиться щось погане, держава не ввімкне той самий режим "я вам нічого не винен". Як - я не знаю. Навіть сам собі не можу уявити, такого реального механізму.Але у будь-якому разі прийнятні для мене умови -- це дуже дорого, а моя цінність як солдата - близько нуля. Солдат за таку ціну державі об'єктивно не потрібен. Більше того, я, як солдат, державі не потрібен взагалі за будь-яку ціну, але доводити це пропонується саме мені. Перебуваючи не в змозі запропонувати прийнятні для мене умови, держава втім не припиняє спроб отримати мене безкоштовно, і навіть витрачає гроші на те, щоб погіршити моє становище що справедливо знижує моє "бажання" йти кудись добровольцем.Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. Тобто я вважаю, що я можу якісь умови висувати, хоча б гипотетично, а ті, хто зараз там, дивляться і думають - а чому я так не можу, і чим я гірший? Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.[/quote]Ти дивись яке россудливє !То напишить свою точку зору про загинувших солдат .Ви рахуєте що вони були зроблені для війни .Чи у них небуло дітей , батьків , родини ?Але вони пішли на захист Батьківщини ,ВАС і ВАШОЇ РОДИНИ !ЗАГИНУЛИ...... а ви ...... краще би ви не писали ...... чим писати подібне .ОГИДНО