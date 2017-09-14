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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82588259826082618262>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:03

  M-Audio написав:
  Успіх написав:Що вам потрібно для того, щоб вже завтра ви захотіли піти в ЗСУ добровольцем?

Тільки чітко, коротко і по суті!

Достатньо буде 2-3 речення!

Я хоча й не той, до кого ви звертались, але спробую відповісти, хоча коротко не вийде.

Коротко ваша відповідь Успіху така: "Не дождётесь!"

  M-Audio написав: Також враховучи, що держава вже не виконала своїх зобов'язань із захисту території, віддала мій дім оркам,...

По-перше, держава не віддала поки що жодного метру кордонів 91. Ви десь бачили акт капітуляції? Мінські угоди, як відомо, не виконувались.
По-друге, держава - це не 95 квартал, а всі 38 чи 40 млн людей із громадянством України. Армія на початок вторгнення була 200 тисяч. Вона чинила опір ворогу і продовжує це робити. Ворог має кратну перевагу по людям та зброї. Що ви хочете, щоб зробила держава?
  M-Audio написав: .. і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається..

Брехня і маніпуляції. Всі знають, що є діючі програми по відшкодуванню за втрачене майно. Так, можливо суми не такі, як всім хотілося б, але чи всі у нас платили податки у повному обсязі? Питання риторичне.

  M-Audio написав: Перебуваючи не в змозі запропонувати прийнятні для мене умови, держава втім не припиняє спроб отримати мене безкоштовно ..

Знову маніпуляція. Після мобілізації всіх відправляють у навчальні центри, де навчають безкоштовно і сплачують щомісячно якісь гроші (20 тис. наче, нехай військові виправлять мене). Тобто держава вкладає гроші, а не "отримує безкоштовно".

  M-Audio написав:Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. ..Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.

А тут треба також розуміти, що якщо ті, хто зараз на фронті, не зможуть утримати фронт через нестачу людей (тобто через ухилянтів), то цих ухилянтів чекає доля людей з окупації. Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном? Риторичне.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:04

  Letusrock написав:
  M-Audio написав:По-перше, "захотіти" неможливо, це не працює. Можна лише казати, за яких умов я би погодився, що це така справа, яку потрібно зробити, навіть якщо дуже не хочется. Так от для мене умовою для цього є, мабуть, становище мене і моєї сім'ї в різних варіантах перебігу подій. Тобто впевненість, що в разі мого "виходу з ладу"


Успіху чесно відповіли двоє форумчан, до яких не звертались. А песікот петляє пишучи якусь маячню "бо ти голосував за зелених", "бо іншу ухилянти а я ні" і т.д.
Чим позиція песікота краща ніж "най спершу сини депутатів /поліція і далі по списку"?
Ухилянт звичайний хоч не виставляє притензії до війська та не вимагає від Успіха воювати до останнього чи довічно, на відміну ухилянтів-яструбів))

"А ты не путай личную шерсть с госудаственной" :)

У меня претензии к конкретному Долярчику, а не до всього війська
Мабуть, цього ти так зрозуміти і не зміг

Стосовно Долярчика, я вже відповідав на це багато разів.
Якщо людина не здатна запам"ятати відповіді, то нашо ходити по колу.

Стосовно мене - у мене є об"єктивні причини не бути в ЗСУ.
Якщо я не можу бути в ЗСУ, то
  • я це компенсую працею (а не лежанням на дивані)
  • думаю, як збільшити доходи, а слідом і податки (а не сплачую 200 грн)
  • донати на ЗСУ (чого не робить багато форумчан)

А ось від тебе я чекаю твої думки по ситуації, вже 2 роки як чекаю :)
Тому, помовчи краще
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:07

  flyman написав:біжучий полковник/генерал у мирний час викликає сміх, у військовий паніку (с) хтось із натівських зірок

та ладно. Я це давно у Веллера читав.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:08

Олександр
Отой старлей, коли його будуть випихувати у відрядження в розпорядження комусь кудись (туди, куди оті штатні не схочуть йти), теж би відповів -- "тобі (МЕНІ) того не треба, ти (Я) після закінчення війни вернешся в айті, тому краще призначемо (НЕХАЙ ЇДУТЬ ОТІ) того, кому це реально потрібно" (рости, набувати досвіду і т.д.).

Бо випхнуть отакі отці-командири за нагоди саме оцього мобіка.
З такою їх хфілософією.
_______________
Песікіт зробив вигляд, що не помітив - питання було "не дивлячись на наявність отих об'єктивних причин -- хвороб, волонтерства, броні, уходу за інвалідом, 10+ дітей і т.д."
Я ж кажу -- кумедно буде.
А Флер і овсі красуня.
Самі мудрі)) поки вперто мовчать. Роблять вид, що не помічають питання обговорення.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 13:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:20

Розсилати повістки поштою будуть з 18 липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних, – постанова Кабміну.

Повістка буде вважатися врученою навіть без особистого отримання.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uplo ... 811357.pdf

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:22

проблема сіберсесюріті трохи перебільшена

диряву дію взламали, а як там "щодденник+"? проблема сіберсесюріті трохи перебільшена,
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:диряву дію взламали, а як там "щодденник+"? проблема сіберсесюріті трохи перебільшена,

То може ти рекрутуєшся через LobbyX і поясниш важливість кіберсекюріті? там навіть не треба в теплаку відсвічувати...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:26

  M-Audio написав:Достатньо буде 2-3 речення!

Я хоча й не той, до кого ви звертались, але спробую відповісти, хоча коротко не вийде.

По-перше, "захотіти" неможливо, це не працює. Можна лише казати, за яких умов я би погодився, що це така справа, яку потрібно зробити, навіть якщо дуже не хочется. Так от для мене умовою для цього є, мабуть, становище мене і моєї сім'ї в різних варіантах перебігу подій. Тобто впевненість, що в разі мого "виходу з ладу" (маючи на увазі не тільки загибель, але й втрату здоров'я, причому неважливо, від поранення під час штурму чи від пневмонії з ускладненнями) сім'я і я сам зможемо розраховувати хоча б приблизно на той рівень підтримки і турботи, що я можу забезпечити нам самостійно. Достатній рівень, звісно, з моєї точки зору, а не з точки зору чиновниці з соцзахисту, чи нардепу "слуги, боронь боже, народу", який відповідні закони голосує. Також враховучи, що держава вже не виконала своїх зобов'язань із захисту території, віддала мій дім оркам, і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається, окрім вищезгаданого додається ще необхідність якось переконати мене в тому, що, якщо трапиться щось погане, держава не ввімкне той самий режим "я вам нічого не винен". Як - я не знаю. Навіть сам собі не можу уявити, такого реального механізму.

Але у будь-якому разі прийнятні для мене умови -- це дуже дорого, а моя цінність як солдата - близько нуля. Солдат за таку ціну державі об'єктивно не потрібен. Більше того, я, як солдат, державі не потрібен взагалі за будь-яку ціну, але доводити це пропонується саме мені. Перебуваючи не в змозі запропонувати прийнятні для мене умови, держава втім не припиняє спроб отримати мене безкоштовно, і навіть витрачає гроші на те, щоб погіршити моє становище що справедливо знижує моє "бажання" йти кудись добровольцем.

Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. Тобто я вважаю, що я можу якісь умови висувати, хоча б гипотетично, а ті, хто зараз там, дивляться і думають - а чому я так не можу, і чим я гірший? Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.[/quote]

Ти дивись яке россудливє !

То напишить свою точку зору про загинувших солдат .
Ви рахуєте що вони були зроблені для війни .
Чи у них небуло дітей , батьків , родини ?

Але вони пішли на захист Батьківщини ,ВАС і ВАШОЇ РОДИНИ !
ЗАГИНУЛИ
...... а ви ...... краще би ви не писали ...... чим писати подібне .
ОГИДНО
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:30

  Xenon написав:
Розсилати повістки поштою будуть з 18 липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних, – постанова Кабміну.

Повістка буде вважатися врученою навіть без особистого отримання.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uplo ... 811357.pdf


Це не має вже значення
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:M-Audio написав:
Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. ..Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.

А тут треба також розуміти, що якщо ті, хто зараз на фронті, не зможуть утримати фронт через нестачу людей (тобто через ухилянтів), то цих ухилянтів чекає доля людей з окупації. Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном? Риторичне.

А якою бачите роль своєї родини у наповненні фронту людьми (щоб не потрапити в окупацію)? Будете здавати сусідів в ТЦК?
Letusrock
 
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