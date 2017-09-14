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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8259826082618262>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:42

Letusrock
У тебе забагато запитань до інших, а чого про себе нічого не кажешь ?

Чому не ідешь в ЗСУ ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:42

Холява
Тоді треба було зарання визначити -- огидні для читання відповіді не надавати.
Бо умова була -- нехай форумчани відверто відповідають. Щоб побачити реальну! ситуацію. Як воно дійсно є. Як кожен вважає. А не - отримати приємну для читання.

І за вашою логікою тоді всі, хто не відповів, не хоче огидне для читання писати.

А героям полеглим і неполеглим Слава! На те вони і герої...
Всі інші, хто не в'їхав за кордон, поки в черзі.
Незалежно від думок.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Стосовно мене - у мене є об"єктивні причини не бути в ЗСУ.

впевнений у кожного таких причин приблизно 5-10))
  pesikot написав:А ось від тебе я чекаю твої думки по ситуації, вже 2 роки як чекаю

Ситуація погана, гірша ніж була весною 2023, але краща ніж буде в 2025. Це якщо коротко 8)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:45

  холява написав:Але вони пішли на захист Батьківщини ,ВАС і ВАШОЇ РОДИНИ !
ЗАГИНУЛИ
...... а ви ...... краще би ви не писали ...... чим писати подібне .
ОГИДНО


как там 95й квартал поживает? все уже на фронте?
а они не только дома но еще и по карманам тырят.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:46

  UA написав:
  Xenon написав:
Розсилати повістки поштою будуть з 18 липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних, – постанова Кабміну.

Повістка буде вважатися врученою навіть без особистого отримання.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uplo ... 811357.pdf


Це не має вже значення


поясніть.
вважаєте що на той час вже по Збручу буде , чи на юбілейному саміті миттєво в НАТО візьмуть ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:49

  fler написав:
  M-Audio написав: .. і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається..

Брехня і маніпуляції. Всі знають, що є діючі програми по відшкодуванню за втрачене майно. Так, можливо суми не такі, як всім хотілося б, але чи всі у нас платили податки у повному обсязі? Питання риторичне.

  M-Audio написав: Перебуваючи не в змозі запропонувати прийнятні для мене умови, держава втім не припиняє спроб отримати мене безкоштовно ..

Знову маніпуляція. Після мобілізації всіх відправляють у навчальні центри, де навчають безкоштовно і сплачують щомісячно якісь гроші (20 тис. наче, нехай військові виправлять мене). Тобто держава вкладає гроші, а не "отримує безкоштовно".



іноді краще промовчати та не лицемірити, особливо коли це тебе власноруч не стосується...
це і про житло, так і про гроші... :evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:50

Невже це так складно усвідомити --- що завтра будь-який з форумчан може приєднатися до просто героїв і Героїв...

Абсолютно незалежно від думок, які має. Бажання небажання. Приємне для читання він пише, неприємне.
То навіщо списами тикатись.

Обмінюйтесь думками. Цікаво ж.
Поки є така можливість.
Дивні створіння люди.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:50

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А ось від тебе я чекаю твої думки по ситуації, вже 2 роки як чекаю

Ситуація погана, гірша ніж була весною 2023, але краща ніж буде в 2025. Це якщо коротко 8)

Зрозуміло, думок у тебя немає і ніколи не було.
Одна лише зрада
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Letusrock
У тебе забагато запитань до інших, а чого про себе нічого не кажешь ?
Чому не ідешь в ЗСУ ?

Він боїться. Він ссикло і похуїст, тож буде косити до останнього. І він цього не заберечує.
А Песікот чому не в ЗСУ?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:56

  Letusrock написав:
  fler написав:M-Audio написав:
Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. ..Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.

А тут треба також розуміти, що якщо ті, хто зараз на фронті, не зможуть утримати фронт через нестачу людей (тобто через ухилянтів), то цих ухилянтів чекає доля людей з окупації. Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном? Риторичне.

А якою бачите роль своєї родини у наповненні фронту людьми (щоб не потрапити в окупацію)? Будете здавати сусідів в ТЦК?

До речі, дуже цікаве питання. Але fler як завжди, уникне відповіді...
sashaqbl
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