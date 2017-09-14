Успіх написав:

До речі, хотів підняти питання в контексті питання що-до воєнпенсів))Дивіться, на відміну від інших, я розумію - що , наприклад, Ви(і інші впенси) поки служили - то так, на той час "мали обов'язки" і коли вийшли на пенсію - все, ви стали такими ж гречкосіями, як і інші.Але!Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою?Хто знає/вміє стріляти зі зброї, а не тільки бачив її у фільмах в бойовиках?Чому так?Чому впенсів не поставили в "першу чергу"?Та навіть, і в "другу чергу" не ставлять?А набрали гречкосіїв і далі продовжують їх брати!В чім прикол?Навіть логічно, що в першу чергу треба брати тих, хто ЗНАЄТЬСЯ І РОЗУМІЄТЬСЯ на військовій справі!!!