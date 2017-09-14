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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82608261826282638264 ... 8266>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:10

Ще за березень.
На 7 генералів побільшало.
Розширюються ДШВ та МП. Плюс оборона столиці.
https://www.ukrmilitary.com/2024/03/gen ... osads.html

Може і Фрііз теж знов зросте. З переходом до МП.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:15

  Vadim_ написав:
  Успіх написав:До речі, хотів підняти питання в контексті питання що-до воєнпенсів))
Дивіться, на відміну від інших, я розумію - що , наприклад, Ви(і інші впенси) поки служили - то так, на той час "мали обов'язки" і коли вийшли на пенсію - все, ви стали такими ж гречкосіями, як і інші.
Але!
Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою?
Хто знає/вміє стріляти зі зброї, а не тільки бачив її у фільмах в бойовиках?
Чому так?
Чому впенсів не поставили в "першу чергу"?
Та навіть, і в "другу чергу" не ставлять?
А набрали гречкосіїв і далі продовжують їх брати!
В чім прикол?

Навіть логічно, що в першу чергу треба брати тих, хто ЗНАЄТЬСЯ І РОЗУМІЄТЬСЯ на військовій справі!!!

  anduzenko написав:Це ж було вже (С)
Офицеров выше лейтенанта не берут, потому что придётся понижать в должности нынешних офицеров, которые занимают должности не по званию.
Механизма понижения в звании нет, потому что это опасный прецендент. Сегодня понизили и отправили в окоп его, а завтра отправят меня?


Именно , директоров и старшее руководство частных предприятий 45+ можно в окоп а 40+ летнего офицера нельзя.
  anduzenko написав:Офицеров хватает с избытком. Нужны исполнители.

Тогда принудительно сформировывать офицерские бригады , как в Первую мировую, - будут и командирами и исполнителями. Они ведь осознанно вибрали профессию - Родину защищать в военное время а не только в мирное .Зачем в мирное время на их обучение и содержание тратились налоги гречкосіїв.

Пропустили -- ще ввести в кожну частину *совет рабочих и крестьян* (гречкосіїв) чи як там було.

Але тоді навіщо мучатись з зайвим етапом? Одразу чергова революція і все.

Де там у контракті про *в воєнное время...*, нагадайте. Поки контракт -- да, і незалежно від врємєні.
Професія Родіну захищати була за совдепу, за ринку -- контракт. Договір, як на базарі...

По сєкрєту -- в оті офіцерські бригади схочуть усі офіцери зі звичайних бригад. І що робити з цим будемо?))
Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні...
Не повинно бути поділу.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:29

Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, – Секретар РНБО Литвиненко.

«І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського».

https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/6887.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:36

  Letusrock написав:
  fler написав:M-Audio написав:
Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. ..Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.

А тут треба також розуміти, що якщо ті, хто зараз на фронті, не зможуть утримати фронт через нестачу людей (тобто через ухилянтів), то цих ухилянтів чекає доля людей з окупації. Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном? Риторичне.

А якою бачите роль своєї родини у наповненні фронту людьми (щоб не потрапити в окупацію)? Будете здавати сусідів в ТЦК?

Ні, олігархів і влади , починаючи з 1991 , куди не плюнь - одні агенти КДБ/ФСБ
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:37

detroytred


в оті офіцерські бригади

Де про них можна почитати? Що за війна? На чиїй стороні вони були?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:39

  Xenon написав:
Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, – Секретар РНБО Литвиненко.

«І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського».

https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/6887.html
это всьо бла-бла-бла на зарубежную публику,
шоб потом какие-нибудь дебилы в Конгрессе не кричали, шо Украина сама не хочет мира.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:40

  Kate0000 написав:detroytred


в оті офіцерські бригади

Де про них можна почитати? Що за війна? На чиїй стороні вони були?

Хто зна.
Я лише в кіно про таке чув))
Про Чапаєва. Крокували, а Анка їх з кулемета тра-та-та.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:40

  Xenon написав:
Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, – Секретар РНБО Литвиненко.

«І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського».

https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/6887.html


Победа Трампа, то сразу выборы у нас. Др. изберут гаранта у нас и переговоры начнутся. ЗЕ будет писать мемуары, как в своё время Ющенко :roll:
Пока у Байдена нет ничего сказать своим избирателям про победу против раши, одни денежные расходы :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:44

  flysoulfly написав:
  Xenon написав:
Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, – Секретар РНБО Литвиненко.

«І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського».

https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/6887.html
это всьо бла-бла-бла на зарубежную публику,
шоб потом какие-нибудь дебилы в Конгрессе не кричали, шо Украина сама не хочет мира.

Кричати про корупції на місцях наврядчи будуть. Лише для картинки. Обидва президенти ( України та РФ ) для медіа згадують про мир , насправді кожний акумулює ресурс і зброю.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:44

  detroytred написав:
  Kate0000 написав:detroytred


в оті офіцерські бригади

Де про них можна почитати? Що за війна? На чиїй стороні вони були?

Хто зна.
Я лише в кіно про таке чув))
Про Чапаєва. Крокували, а Анка їх з кулемета тра-та-та.
Дроздовский полк, (для фильма большевики его Каппелевским обозвали)
начинал на Румынском фронте.
Ворованная мелодия песни "По долинам и по взгорьям.." - это мелодия их Марша.
flysoulfly
 
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