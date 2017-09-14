Успіх написав:До речі, хотів підняти питання в контексті питання що-до воєнпенсів)) Дивіться, на відміну від інших, я розумію - що , наприклад, Ви(і інші впенси) поки служили - то так, на той час "мали обов'язки" і коли вийшли на пенсію - все, ви стали такими ж гречкосіями, як і інші. Але! Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою? Хто знає/вміє стріляти зі зброї, а не тільки бачив її у фільмах в бойовиках? Чому так? Чому впенсів не поставили в "першу чергу"? Та навіть, і в "другу чергу" не ставлять? А набрали гречкосіїв і далі продовжують їх брати! В чім прикол?
Навіть логічно, що в першу чергу треба брати тих, хто ЗНАЄТЬСЯ І РОЗУМІЄТЬСЯ на військовій справі!!!
anduzenko написав:Це ж було вже (С) Офицеров выше лейтенанта не берут, потому что придётся понижать в должности нынешних офицеров, которые занимают должности не по званию. Механизма понижения в звании нет, потому что это опасный прецендент. Сегодня понизили и отправили в окоп его, а завтра отправят меня?
Именно , директоров и старшее руководство частных предприятий 45+ можно в окоп а 40+ летнего офицера нельзя.
anduzenko написав:Офицеров хватает с избытком. Нужны исполнители.
Тогда принудительно сформировывать офицерские бригады , как в Первую мировую, - будут и командирами и исполнителями. Они ведь осознанно вибрали профессию - Родину защищать в военное время а не только в мирное .Зачем в мирное время на их обучение и содержание тратились налоги гречкосіїв.
Пропустили -- ще ввести в кожну частину *совет рабочих и крестьян* (гречкосіїв) чи як там було.
Але тоді навіщо мучатись з зайвим етапом? Одразу чергова революція і все.
Де там у контракті про *в воєнное время...*, нагадайте. Поки контракт -- да, і незалежно від врємєні. Професія Родіну захищати була за совдепу, за ринку -- контракт. Договір, як на базарі...
По сєкрєту -- в оті офіцерські бригади схочуть усі офіцери зі звичайних бригад. І що робити з цим будемо?)) Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні... Не повинно бути поділу.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:M-Audio написав: Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. ..Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.
А тут треба також розуміти, що якщо ті, хто зараз на фронті, не зможуть утримати фронт через нестачу людей (тобто через ухилянтів), то цих ухилянтів чекає доля людей з окупації. Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном? Риторичне.
А якою бачите роль своєї родини у наповненні фронту людьми (щоб не потрапити в окупацію)? Будете здавати сусідів в ТЦК?
Ні, олігархів і влади , починаючи з 1991 , куди не плюнь - одні агенти КДБ/ФСБ
Победа Трампа, то сразу выборы у нас. Др. изберут гаранта у нас и переговоры начнутся. ЗЕ будет писать мемуары, как в своё время Ющенко Пока у Байдена нет ничего сказать своим избирателям про победу против раши, одни денежные расходы