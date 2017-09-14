Игорь Алексеевич написав:Победа Трампа, то сразу выборы у нас. Др. изберут гаранта у нас и переговоры начнутся. ЗЕ будет писать мемуары, как в своё время Ющенко Пока у Байдена нет ничего сказать своим избирателям про победу против раши, одни денежные расходы
в першому кварталі республіканці вимагали від Білого дому надати чіткий план перемоги/непоразки України, щоб бачити куди і для чого виділяються кошти. План уже не часі, чекаємо вибори?
республіканці Палати представників переконані, що президент Байден повинен представити план перемоги, який заслуговує на довіру, й надати Україні зброю, необхідну для перемоги якомога швидше.
«Мантра Байдена про підтримку України «стільки, скільки буде потрібно», - програшна стратегія», – вважають вони.
sashaqbl написав:У вас з Будівельником явно більше зв'язків у ТЦКіСП, ніж в мого батька.
Років 20 тому назад в мене були звязки по яким я б призначав куди відправляти полковників...по тій простій причині, що в той час , ті хто 35 років тому назад був в мене простим лейтенантом за 15 років виросли до генералів...але нюанс. Після того як вони виросли до генералів, вони ними побули 5 років і вже 15 років хто в могилі хто у відставці. Тому Станом на 2014 і по сьогодні - мої звязки в ТЦК=звязкам Вашого Батька.
flysoulfly написав:Дроздовский полк, (для фильма большевики его Каппелевским обозвали) начинал на Румынском фронте. Ворованная мелодия песни "По долинам и по взгорьям.." - это мелодия их Марша.
Дякую. А це мабуть, як їх Анка косила: *потерял около 400 человек) у деревни Белая Глина в ночь на 23 июня 1918 года, лично возглавив атаку двух батальонов своего полка. Погибли и все офицеры его штаба. Во время ночной атаки дроздовцы натолкнулись на пулемётную батарею красных…* https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2-й_Офицерский_генерала_Дроздовского_стрелковый_полк
І наче добровольчим полк був. Треба буде потім більш почитати.
Игорь Алексеевич написав:Победа Трампа, то сразу выборы у нас. Др. изберут гаранта у нас и переговоры начнутся. ЗЕ будет писать мемуары, как в своё время Ющенко Пока у Байдена нет ничего сказать своим избирателям про победу против раши, одни денежные расходы
в першому кварталі республіканці вимагали від Білого дому надати чіткий план перемоги/непоразки України, щоб бачити куди і для чого виділяються кошти. План уже не часі, чекаємо вибори?
республіканці Палати представників переконані, що президент Байден повинен представити план перемоги, який заслуговує на довіру, й надати Україні зброю, необхідну для перемоги якомога швидше.
«Мантра Байдена про підтримку України «стільки, скільки буде потрібно», - програшна стратегія», – вважають вони.
По идеи Байден даже по возрасту уже не переизберётся, поэтому потом всё спихнут на дедушку. У нас ЗЕ, если к Власти придёт Трамп, то тоже назначит выборы, что бы его не избрали и уйдёт в оппозицию. Это лучшая всегда при любой власти была тактика критиковать др, когда сам оказался в болоте....
detroytred написав:Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні... Не повинно бути поділу.
Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси. Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни. І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть. І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів...
Де про них можна почитати? Що за війна? На чиїй стороні вони були?
Хто зна. Я лише в кіно про таке чув)) Про Чапаєва. Крокували, а Анка їх з кулемета тра-та-та.
Бригада- то забагато А от роти - на раз Я промовчу про різні там Альфи/Вимпели... Але В кожній Армії , була рота спецназу Командир-майор , взводні - капітани , командири відділень -старлеї , прості смертні-прапорщики...штат 80 осіб В мирний час-охорона штабу Армії , у військовий час - 7диверсійно-розвідувальних груп, 6 десантноштурмових
Тому ОФІЦЕРСЬКІ підрозділи з прапорщиків/лейтенантів/капітанів/майорів - це не щось вау...це буденність дивно що воєнпенс про таке навіть не здогадувався напевно його з училища на навчання жодного разу не випускали так і протирав штанці за партою 25 років...
Vadim_ написав:Так , усіх так усіх 18-60 , і впенсів любих звань і категорій теж в окопи
На днях у знакомого военного пенса 45лет спрашивал почему многие военные не на войне. Ответ - для офиц. состава в запасе нет сейчас столько должностей на войне. А добровольно рядовым - не позволяет религия((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 20 тра, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.