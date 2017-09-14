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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 826182628263826482658266>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Победа Трампа, то сразу выборы у нас. Др. изберут гаранта у нас и переговоры начнутся. ЗЕ будет писать мемуары, как в своё время Ющенко
Пока у Байдена нет ничего сказать своим избирателям про победу против раши, одни денежные расходы

в першому кварталі республіканці вимагали від Білого дому надати чіткий план перемоги/непоразки України, щоб бачити куди і для чого виділяються кошти. План уже не часі, чекаємо вибори?

республіканці Палати представників переконані, що президент Байден повинен представити план перемоги, який заслуговує на довіру, й надати Україні зброю, необхідну для перемоги якомога швидше.

«Мантра Байдена про підтримку України «стільки, скільки буде потрібно», - програшна стратегія», – вважають вони.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:53

  sashaqbl написав:У вас з Будівельником явно більше зв'язків у ТЦКіСП, ніж в мого батька.
Років 20 тому назад в мене були звязки по яким я б призначав куди відправляти полковників...по тій простій причині, що в той час , ті хто 35 років тому назад був в мене простим лейтенантом за 15 років виросли до генералів...але нюанс.
Після того як вони виросли до генералів, вони ними побули 5 років і вже 15 років хто в могилі хто у відставці.
Тому
Станом на 2014 і по сьогодні - мої звязки в ТЦК=звязкам Вашого Батька.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:56

  flysoulfly написав:Дроздовский полк, (для фильма большевики его Каппелевским обозвали)
начинал на Румынском фронте.
Ворованная мелодия песни "По долинам и по взгорьям.." - это мелодия их Марша.

Дякую.
А це мабуть, як їх Анка косила:
*потерял около 400 человек) у деревни Белая Глина в ночь на 23 июня 1918 года, лично возглавив атаку двух батальонов своего полка. Погибли и все офицеры его штаба. Во время ночной атаки дроздовцы натолкнулись на пулемётную батарею красных…*
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2-й_Офицерский_генерала_Дроздовского_стрелковый_полк

І наче добровольчим полк був.
Треба буде потім більш почитати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:58

  detroytred написав:Професія Родіну захищати була за совдепу, за ринку -- контракт. Договір, як на базарі...

Так М Аудіо і каже про ринок як на базарі і його і багатьох такий "контракт" не влаштовує а влада бажає примусово як при СРСР але тільки - другий сорт.
  detroytred написав:Не повинно бути поділу.

Так , усіх так усіх 18-60 , і впенсів любих звань і категорій теж в окопи на ЛБЗ.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:59




а это для долярчика. эксклюзив с 1й минуты
я думал это шутка но нет мордофейс серьёзный
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 20 тра, 2024 15:04, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:59

  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Победа Трампа, то сразу выборы у нас. Др. изберут гаранта у нас и переговоры начнутся. ЗЕ будет писать мемуары, как в своё время Ющенко
Пока у Байдена нет ничего сказать своим избирателям про победу против раши, одни денежные расходы

в першому кварталі республіканці вимагали від Білого дому надати чіткий план перемоги/непоразки України, щоб бачити куди і для чого виділяються кошти. План уже не часі, чекаємо вибори?

республіканці Палати представників переконані, що президент Байден повинен представити план перемоги, який заслуговує на довіру, й надати Україні зброю, необхідну для перемоги якомога швидше.

«Мантра Байдена про підтримку України «стільки, скільки буде потрібно», - програшна стратегія», – вважають вони.


По идеи Байден даже по возрасту уже не переизберётся, поэтому потом всё спихнут на дедушку. У нас ЗЕ, если к Власти придёт Трамп, то тоже назначит выборы, что бы его не избрали и уйдёт в оппозицию. Это лучшая всегда при любой власти была тактика критиковать др, когда сам оказался в болоте....
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Імхо. Оте одна з помилок -- що є елітні 47, 3 і т.д. бригади, і звичайні...
Не повинно бути поділу.

Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси.
Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни.
І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть.
І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів...
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:03

  detroytred написав:
  Kate0000 написав:detroytred
в оті офіцерські бригади
Де про них можна почитати? Що за війна? На чиїй стороні вони були?
Хто зна.
Я лише в кіно про таке чув))
Про Чапаєва. Крокували, а Анка їх з кулемета тра-та-та.
Бригада- то забагато
А от роти - на раз
Я промовчу про різні там Альфи/Вимпели...
Але
В кожній Армії , була рота спецназу
Командир-майор , взводні - капітани , командири відділень -старлеї , прості смертні-прапорщики...штат 80 осіб
В мирний час-охорона штабу Армії , у військовий час - 7диверсійно-розвідувальних груп, 6 десантноштурмових

Тому ОФІЦЕРСЬКІ підрозділи з прапорщиків/лейтенантів/капітанів/майорів - це не щось вау...це буденність
дивно що воєнпенс про таке навіть не здогадувався
напевно його з училища на навчання жодного разу не випускали
так і протирав штанці за партою 25 років...
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Так , усіх так усіх 18-60 , і впенсів любих звань і категорій теж в окопи
На днях у знакомого военного пенса 45лет спрашивал почему многие военные не на войне. Ответ - для офиц. состава в запасе нет сейчас столько должностей на войне. А добровольно рядовым - не позволяет религия((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 20 тра, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:03

  Vadim_ написав:Так , усіх так усіх 18-60 , і впенсів любих звань і категорій теж в окопи на ЛБЗ.

То мається призивати усіх так усіх.
(До речі, воєнпенсів мобілізують в рази чащє гречкосіїв).
А вже поділ після призову кого куди -- то ж вже інша пісня.
Без цього в армії ніяк.

Без Статутів та ін. -- буде не армія, а мужики в зелених штанях.
Поділ на *сорти* -- це фундамент армії, як інституту примусу....

Це в АТБ - не інститут примусу.
Тому АТБ не армія.
detroytred
 
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