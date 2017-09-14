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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82628263826482658266>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:06

  detroytred написав:То мається призивати усіх так усіх.
посмотрите последний видос
  detroytred написав:Поділ на *сорти* -- це фундамент армії, як інституту примусу....
вы путаете. в успешном бизнесе наиболее успешные сотрудники растут по карьерной лестнице, таким образом улучшая систему управления и производительность. Это не делёж на сорта. Лучшие должны зарабатывать больше и занимать более высокие должности.

Своеобразный институт принуждения есть везде, НО ОН НЕ КАСАЕТСЯ УНИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. Как правило это штрафы, понижение в должности, сверхурочная работа и угроза увольнения. Начни унижать людей из бизнеса разбегутся все. Потому что даже работать за 8 тыс без унижений гораздо лучше, чем за 80 с унижениями.

Что мешает эти принципы перенести в армию? Низкий интеллект и примитивная культура руководства. Оценивать каждого объективно и не хотеть от бойца больше, чем его предел физического/умственного развития и саморегуляции. Этого нет. К людям отношение как к пешкам на шахматной доске и люди отвечают тем же.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 20 тра, 2024 15:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:11

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:Так , усіх так усіх 18-60 , і впенсів любих звань і категорій теж в окопи на ЛБЗ.

То мається призивати усіх так усіх.
(До речі, воєнпенсів мобілізують в рази чащє гречкосіїв).
А вже поділ після призову кого куди -- то ж вже інша пісня.
Без цього в армії ніяк.

Без Статутів та ін. -- буде не армія, а мужики в зелених штанях.
Поділ на *сорти* -- це фундамент армії, як інституту примусу....

Це в АТБ - не інститут примусу.
Тому АТБ не армія.

Чого це інша? Контракт завершено? Ніхто нікому нічого не винен? Отже ласкаво просимо рядовим в окоп.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:14

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Де про них можна почитати? Що за війна? На чиїй стороні вони були?
Хто зна.
Я лише в кіно про таке чув))
Про Чапаєва. Крокували, а Анка їх з кулемета тра-та-та.
Бригада- то забагато
А от роти - на раз
Я промовчу про різні там Альфи/Вимпели...
Але
В кожній Армії , була рота спецназу
Командир-майор , взводні - капітани , командири відділень -старлеї , прості смертні-прапорщики...штат 80 осіб
В мирний час-охорона штабу Армії , у військовий час - 7диверсійно-розвідувальних груп, 6 десантноштурмових

Тому ОФІЦЕРСЬКІ підрозділи з прапорщиків/лейтенантів/капітанів/майорів - це не щось вау...це буденність
дивно що воєнпенс про таке навіть не здогадувався
напевно його з училища на навчання жодного разу не випускали
так і протирав штанці за партою 25 років...[/quote]
Читати досі не навчився?
Про Присягу.
А тут наче і прочитати зумів --- "бригади".
Але не зрозумів.
Почав розповідати про підрозділи, групи.
Вояк, ти відрізняєш *частину* від *підрозділу*?
Бригада -- це частина.

Навіщо тоді кнопав кеп-очевидне? Щоб оті дві останні строчки безпідставно притулити. Зліпити єралашик.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:а это для долярчика. эксклюзив с 1й минуты
я думал это шутка но нет мордофейс серьёзный

той момент коли здається ситуація в країні досягла дна, а знизу постукав черговий "експерт"..
дивно що він жінкам дозволив залишитись в тилу, напевно для демографічного вибуху, нової нації євразійців
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:18

  kyk написав:
  detroytred написав:
  Vadim_ написав:Так , усіх так усіх 18-60 , і впенсів любих звань і категорій теж в окопи на ЛБЗ.

То мається призивати усіх так усіх.
(До речі, воєнпенсів мобілізують в рази чащє гречкосіїв).
А вже поділ після призову кого куди -- то ж вже інша пісня.
Без цього в армії ніяк.

Без Статутів та ін. -- буде не армія, а мужики в зелених штанях.
Поділ на *сорти* -- це фундамент армії, як інституту примусу....

Це в АТБ - не інститут примусу.
Тому АТБ не армія.

Чого це інша? Контракт завершено? Ніхто нікому нічого не винен? Отже ласкаво просимо рядовим в окоп.

Ласкаво просимо прочитати Закон про проходження військової служби та Інструкції деякі.

Читаємо. Вивчаємо. Що там визначено. Хто і кому що повинен.

Ну скільки прошу-то: є хатєлка, то підстави надавайте хоч якісь.

Я своїх хатєлок нагенерю куди вас ласкаво запрошу і що?
Третій своїх. 4, 5 ....
І що?
На те і загальні визначення. Для всіх.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:18

  kyk написав:Чого це інша? Контракт завершено? Ніхто нікому нічого не винен? Отже ласкаво просимо рядовим в окоп.
Браво
Як я не догадався привести цей аргумент раніше?
Що значить свіже око..

Тому почнемо по новому
Контракт виконаний обома сторонами, людина отнримала воєнпенса.їй ніхто більше нічого не винен і вона також
А тепер наступна сторінка марлєзонського балету..
а десь є згадування що воєнпенс це умова для не призиву? немає
Є інша
всі віком 25-60 можуть бути мобілізованими...
і про звання там нічого , контракт завершено, звання залишилось в попередньому контракі
велком разом з гречкосіями..у яких в порівнянні з воєнпенсом перед Державою -переваги
Воєнпес цмулить цицьку
гречкосії наповнюють..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:18

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:а это для долярчика. эксклюзив с 1й минуты
я думал это шутка но нет мордофейс серьёзный

той момент коли здається ситуація в країні досягла дна, а знизу постукав черговий "експерт"..
дивно що він жінкам дозволив залишитись в тилу, напевно для демографічного вибуху, нової нації євразійців

спектр мнений стал очень широким по сравнению с 2022
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:24

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:То мається призивати усіх так усіх.
посмотрите последний видос
  detroytred написав:Поділ на *сорти* -- це фундамент армії, як інституту примусу....
вы путаете. в успешном бизнесе наиболее успешные сотрудники растут по карьерной лестнице, таким образом улучшая систему управления и производительность. Это не делёж на сорта. Лучшие должны зарабатывать больше и занимать более высокие должности.

Своеобразный институт принуждения есть везде, НО ОН НЕ КАСАЕТСЯ УНИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. Как правило это штрафы, понижение в должности, сверхурочная работа и угроза увольнения. Начни унижать людей из бизнеса разбегутся все. Потому что даже работать за 8 тыс без унижений гораздо лучше, чем за 80 с унижениями.

Что мешает эти принципы перенести в армию? Низкий интеллект и примитивная культура руководства. Оценивать каждого объективно и не хотеть от бойца больше, чем его предел физического/умственного развития и саморегуляции. Этого нет. К людям отношение как к пешкам на шахматной доске и люди отвечают тем же.

Ні. Це Ви плутаєте. Армію з бізнесом.
Інститут офіційного примусу з цивільною організацією.

Те, що принижень та ін. не повинно бути, ніяких заперечень. Ефективність треба підвищувати - теж.
Підвищувати якість управління - теж.

Я не розумію проти чого Ви?
А урівняти військо з АТБ -- апріорі неможливо. Задачі в них різні...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:28

  budivelnik написав:
  kyk написав:Чого це інша? Контракт завершено? Ніхто нікому нічого не винен? Отже ласкаво просимо рядовим в окоп.
Браво
Як я не догадався привести цей аргумент раніше?
Що значить свіже око..

Тому почнемо по новому
Контракт виконаний обома сторонами, людина отнримала воєнпенса.їй ніхто більше нічого не винен і вона також
А тепер наступна сторінка марлєзонського балету..
а десь є згадування що воєнпенс це умова для не призиву? немає
Є інша
всі віком 25-60 можуть бути мобілізованими...
і про звання там нічого , контракт завершено, звання залишилось в попередньому контракі
велком разом з гречкосіями..у яких в порівнянні з воєнпенсом перед Державою -переваги
Воєнпес цмулить цицьку
гречкосії наповнюють..

А далі контракту прочитати ти не в стані?
Як ото з Присягою в декілька рядків.
То куди тобі Закон та ін. осилити.
Отож.

До речі, Закон та ін. документи -- вищі за контракт і були і є до появи контракту. Визначають кого і куди.
Ну цирк якийсь...
Рівень бабусєк у під'їздах.
З сємками свої хатєлки генерять...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:31

В х.. Одесі виклали подругу що надає ,,послуги населенню.,, Каже тепер приходиться їздить по квартирам бо чоловіки в Одесі бояться виходити з дому через тцк.
Як той, хочеться заробить, йдуть назустріч клієнту. :)
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