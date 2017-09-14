А что там с ментами, их реально кто-то думает сокращать и отправлять на фронт? Их реально дофига, мент на менте и ментом погоняет, при этом не делают нифига. Это воюющая страна? И что с 40-летними пенсами силовиками, где-то проскочило, что их якобы когда-то снова поставят на учет (разумеется, тех, кто до сих пор не свалил закордон, пользуясь снятием с учета), что это очень скользкий сложный вопрос (что здесь сложного, непонятно), и все, тишина!
alex lem написав:В х.. Одесі виклали подругу що надає ,,послуги населенню.,, Каже тепер приходиться їздить по квартирам бо чоловіки в Одесі бояться виходити з дому через тцк. Як той, хочеться заробить, йдуть назустріч клієнту.
fler написав:По-перше, держава не віддала поки що жодного метру кордонів 91. Ви десь бачили акт капітуляції? Мінські угоди, як відомо, не виконувались.
Бумажек то немає, але ви скатайтеся з вашим броньованим чоловіком у Єнергодар або Мелітополь з Маріуполем
fler написав:По-друге, держава - це не 95 квартал, а всі 38 чи 40 млн людей із громадянством України.
особлива форма організації співжиття численних спільнот людей, яка характеризується наявністю таких основних ознак, як: 1) система спеціальних органів та установ, що в своїй сукупності утворюють державний управлінський механізм - тут ОК 2) право (тобто обов'язкові правила поведінки, встановлені й санкціоновані державою), за допомогою якого держава як політична влада закріплює певний порядок суспільних відносин, а також структуру й порядок діяльності державного апарату - тут не ОК, бо права у нас немає як такового 3) визначена територія, кордонами якої обмежується влада певної держави - тут теж не ОК. Тому що в деяких місцях - влада України вже безсила... Так, терріторія начебто по бумагам - є, а по факту - ніт.
Тобто 2 з 3 - мимо. Тому про яку державу їде мова? Про ту, де купка має статус царів та маєтки у Іспаніях? Чи та купка, яка ось повисить плату за ЄЄ до ринкової, бо відновлювати за кредити - ну його нах, ми своїх гречкосіїв побріємо ще разок
fler написав:Брехня і маніпуляції. Всі знають, що є діючі програми по відшкодуванню за втрачене майно. Так, можливо суми не такі, як всім хотілося б, але чи всі у нас платили податки у повному обсязі? Питання риторичне.
А до чогото тут ваш злив про - всі платили? Гроши на еоселі їдуть з допомог. Тому так, з вашого боку - знов маніпуляція.
fler написав:Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном?
Погугліть життя в Горловці або Донецьку. Є відоси на ваших тих ютубах
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 20 тра, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
kyk написав:Чого це інша? Контракт завершено? Ніхто нікому нічого не винен? Отже ласкаво просимо рядовим в окоп.
Браво Як я не догадався привести цей аргумент раніше? Що значить свіже око..
Тому почнемо по новому Контракт виконаний обома сторонами, людина отнримала воєнпенса.їй ніхто більше нічого не винен і вона також А тепер наступна сторінка марлєзонського балету.. а десь є згадування що воєнпенс це умова для не призиву? немає Є інша всі віком 25-60 можуть бути мобілізованими... і про звання там нічого , контракт завершено, звання залишилось в попередньому контракі велком разом з гречкосіями..у яких в порівнянні з воєнпенсом перед Державою -переваги Воєнпес цмулить цицьку гречкосії наповнюють..
А далі контракту прочитати ти не в стані? Як ото з Присягою в декілька рядків. То куди тобі Закон та ін. осилити. Отож.
До речі, Закон та ін. документи -- вищі за контракт і були і є до появи контракту. Визначають кого і куди. Ну цирк якийсь... Рівень бабусєк у під'їздах. З сємками свої хатєлки генерять...
Сильна сторона совків це шукати хто їм по конституції винен слабка сторона-це запитатись в себе -кому він винен.
В мене питання Ти вже вирішив куди тобі? і в трусах ти чи в хрестику? Бо конституція в кожного своя... Ти ЗБИРАЄШСЯ у важкий для Держави час хоч якось допомагати? чи й далі будеш цмулити цицьку? Що тобі каже твоя совість(не статут, не закон-СОВІСТЬ ) ?