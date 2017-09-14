Додано: Пон 20 тра, 2024 15:40

fler написав: По-перше, держава не віддала поки що жодного метру кордонів 91. Ви десь бачили акт капітуляції? Мінські угоди, як відомо, не виконувались. По-перше, держава не віддала поки що жодного метру кордонів 91. Ви десь бачили акт капітуляції? Мінські угоди, як відомо, не виконувались.

fler написав: По-друге, держава - це не 95 квартал, а всі 38 чи 40 млн людей із громадянством України. По-друге, держава - це не 95 квартал, а всі 38 чи 40 млн людей із громадянством України.

fler написав: Брехня і маніпуляції. Всі знають, що є діючі програми по відшкодуванню за втрачене майно. Так, можливо суми не такі, як всім хотілося б, але чи всі у нас платили податки у повному обсязі? Питання риторичне. Брехня і маніпуляції. Всі знають, що є діючі програми по відшкодуванню за втрачене майно. Так, можливо суми не такі, як всім хотілося б, але чи всі у нас платили податки у повному обсязі? Питання риторичне.

fler написав: Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном? Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном?

Бумажек то немає, але ви скатайтеся з вашим броньованим чоловіком у Єнергодар або Мелітополь з Маріуполемособлива форма організації співжиття численних спільнот людей, яка характеризується наявністю таких основних ознак, як:1) система спеціальних органів та установ, що в своїй сукупності утворюють державний управлінський механізм - тут ОК2) право (тобто обов'язкові правила поведінки, встановлені й санкціоновані державою), за допомогою якого держава як політична влада закріплює певний порядок суспільних відносин, а також структуру й порядок діяльності державного апарату - тут не ОК, бо права у нас немає як такового3) визначена територія, кордонами якої обмежується влада певної держави - тут теж не ОК. Тому що в деяких місцях - влада України вже безсила... Так, терріторія начебто по бумагам - є, а по факту - ніт.Тобто 2 з 3 - мимо. Тому про яку державу їде мова? Про ту, де купка має статус царів та маєтки у Іспаніях? Чи та купка, яка ось повисить плату за ЄЄ до ринкової, бо відновлювати за кредити - ну його нах, ми своїх гречкосіїв побріємо ще разокА до чогото тут ваш злив про - всі платили? Гроши на еоселі їдуть з допомог. Тому так, з вашого боку - знов маніпуляція.Погугліть життя в Горловці або Донецьку. Є відоси на ваших тих ютубах