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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8263826482658266>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:31

  detroytred написав:Ще за березень.
На 7 генералів побільшало.
Розширюються ДШВ та МП. Плюс оборона столиці.
https://www.ukrmilitary.com/2024/03/gen ... osads.html

Може і Фрііз теж знов зросте. З переходом до МП.

полковників і генералів надлишок, а в окоп нема хто
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:34

А что там с ментами, их реально кто-то думает сокращать и отправлять на фронт? Их реально дофига, мент на менте и ментом погоняет, при этом не делают нифига. Это воюющая страна? И что с 40-летними пенсами силовиками, где-то проскочило, что их якобы когда-то снова поставят на учет (разумеется, тех, кто до сих пор не свалил закордон, пользуясь снятием с учета), что это очень скользкий сложный вопрос (что здесь сложного, непонятно), и все, тишина!
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:34

  alex lem написав:В х.. Одесі виклали подругу що надає ,,послуги населенню.,, Каже тепер приходиться їздить по квартирам бо чоловіки в Одесі бояться виходити з дому через тцк.
Як той, хочеться заробить, йдуть назустріч клієнту. :)

Чому глово в хату , а жінки лише для пляжу?;
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:35

  flyman написав:
  detroytred написав:Ще за березень.
На 7 генералів побільшало.
Розширюються ДШВ та МП. Плюс оборона столиці.
https://www.ukrmilitary.com/2024/03/gen ... osads.html

Може і Фрііз теж знов зросте. З переходом до МП.

полковників і генералів надлишок, а в окоп нема хто

Розширились до корпусів - додали відповідних посад.
В даному випадку все чинно.

А в окоп нема - да. Кого? Охочих.
А так є)) неохочі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:По-перше, держава не віддала поки що жодного метру кордонів 91. Ви десь бачили акт капітуляції? Мінські угоди, як відомо, не виконувались.

Бумажек то немає, але ви скатайтеся з вашим броньованим чоловіком у Єнергодар або Мелітополь з Маріуполем :D
  fler написав:По-друге, держава - це не 95 квартал, а всі 38 чи 40 млн людей із громадянством України.

особлива форма організації співжиття численних спільнот людей, яка характеризується наявністю таких основних ознак, як:
1) система спеціальних органів та установ, що в своїй сукупності утворюють державний управлінський механізм - тут ОК
2) право (тобто обов'язкові правила поведінки, встановлені й санкціоновані державою), за допомогою якого держава як політична влада закріплює певний порядок суспільних відносин, а також структуру й порядок діяльності державного апарату - тут не ОК, бо права у нас немає як такового
3) визначена територія, кордонами якої обмежується влада певної держави - тут теж не ОК. Тому що в деяких місцях - влада України вже безсила... Так, терріторія начебто по бумагам - є, а по факту - ніт.

Тобто 2 з 3 - мимо. Тому про яку державу їде мова? Про ту, де купка має статус царів та маєтки у Іспаніях? Чи та купка, яка ось повисить плату за ЄЄ до ринкової, бо відновлювати за кредити - ну його нах, ми своїх гречкосіїв побріємо ще разок :D
  fler написав:Брехня і маніпуляції. Всі знають, що є діючі програми по відшкодуванню за втрачене майно. Так, можливо суми не такі, як всім хотілося б, але чи всі у нас платили податки у повному обсязі? Питання риторичне.

А до чогото тут ваш злив про - всі платили? Гроши на еоселі їдуть з допомог. Тому так, з вашого боку - знов маніпуляція.

  fler написав:Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном?

Погугліть життя в Горловці або Донецьку. Є відоси на ваших тих ютубах :)
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 20 тра, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:мордофейс серьёзный

схожий на сквідварда
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:48

Все забуваю спитати: отут багато бізнесменів тощо -- ви і в житті отак зі стелі тулите свої хатєлки і на авось продавлю їх?
Головне вперто їх продавлювати.

А потім дивуєтесь, що і в армії отаке пішло. І вже вам, призваним, командир тулить свої хатєлки...
Як схоче, так і робить.

Тіко вам така ситуація вже не подобається))
Життя не в межах Законів тощо, а по хатєлкам.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:52

По-перше, держава не віддала поки що жодного метру кордонів 91. Ви десь бачили акт капітуляції? Мінські угоди, як відомо, не виконувались.
Пєтя у 14-му теж казав як його тільки обрали - ми не втратили Крим, його у нас забрали. І такий суворий, казав от країну побудуємо огого, самі приповзуть :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:А ось від тебе я чекаю твої думки по ситуації, вже 2 роки як чекаю

Ситуація погана, гірша ніж була весною 2023, але краща ніж буде в 2025. Це якщо коротко 8)

Зрозуміло, думок у тебя немає і ніколи не було.
Одна лише зрада

Ну та свіжого Ходора(ну це той, що при пуйлі сидів 10+ років) вже всі мабуть подивились. Цифри він озвучив. Радості небагато.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:56

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  kyk написав:Чого це інша? Контракт завершено? Ніхто нікому нічого не винен? Отже ласкаво просимо рядовим в окоп.
Браво
Як я не догадався привести цей аргумент раніше?
Що значить свіже око..

Тому почнемо по новому
Контракт виконаний обома сторонами, людина отнримала воєнпенса.їй ніхто більше нічого не винен і вона також
А тепер наступна сторінка марлєзонського балету..
а десь є згадування що воєнпенс це умова для не призиву? немає
Є інша
всі віком 25-60 можуть бути мобілізованими...
і про звання там нічого , контракт завершено, звання залишилось в попередньому контракі
велком разом з гречкосіями..у яких в порівнянні з воєнпенсом перед Державою -переваги
Воєнпес цмулить цицьку
гречкосії наповнюють..

А далі контракту прочитати ти не в стані?
Як ото з Присягою в декілька рядків.
То куди тобі Закон та ін. осилити.
Отож.

До речі, Закон та ін. документи -- вищі за контракт і були і є до появи контракту. Визначають кого і куди.
Ну цирк якийсь...
Рівень бабусєк у під'їздах.
З сємками свої хатєлки генерять...
Сильна сторона совків це шукати хто їм по конституції винен
слабка сторона-це запитатись в себе -кому він винен.

В мене питання
Ти вже вирішив куди тобі? і в трусах ти чи в хрестику?
Бо конституція в кожного своя...
Ти ЗБИРАЄШСЯ у важкий для Держави час хоч якось допомагати? чи й далі будеш цмулити цицьку?
Що тобі каже твоя совість(не статут, не закон-СОВІСТЬ ) ?
budivelnik
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