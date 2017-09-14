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Додано: Пон 20 тра, 2024 15:34
А что там с ментами, их реально кто-то думает сокращать и отправлять на фронт? Их реально дофига, мент на менте и ментом погоняет, при этом не делают нифига. Это воюющая страна? И что с 40-летними пенсами силовиками, где-то проскочило, что их якобы когда-то снова поставят на учет (разумеется, тех, кто до сих пор не свалил закордон, пользуясь снятием с учета), что это очень скользкий сложный вопрос (что здесь сложного, непонятно), и все, тишина!
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:35
Розширились до корпусів - додали відповідних посад.
В даному випадку все чинно.
А в окоп нема - да. Кого? Охочих.
А так є)) неохочі.
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бумажек то немає, але ви скатайтеся з вашим броньованим чоловіком у Єнергодар або Мелітополь з Маріуполем
особлива форма організації співжиття численних спільнот людей, яка характеризується наявністю таких основних ознак, як:
1) система спеціальних органів та установ, що в своїй сукупності утворюють державний управлінський механізм - тут ОК
2) право (тобто обов'язкові правила поведінки, встановлені й санкціоновані державою), за допомогою якого держава як політична влада закріплює певний порядок суспільних відносин, а також структуру й порядок діяльності державного апарату - тут не ОК, бо права у нас немає як такового
3) визначена територія, кордонами якої обмежується влада певної держави - тут теж не ОК. Тому що в деяких місцях - влада України вже безсила... Так, терріторія начебто по бумагам - є, а по факту - ніт.
Тобто 2 з 3 - мимо. Тому про яку державу їде мова? Про ту, де купка має статус царів та маєтки у Іспаніях? Чи та купка, яка ось повисить плату за ЄЄ до ринкової, бо відновлювати за кредити - ну його нах, ми своїх гречкосіїв побріємо ще разок
А до чогото тут ваш злив про - всі платили? Гроши на еоселі їдуть з допомог. Тому так, з вашого боку - знов маніпуляція.
Погугліть життя в Горловці або Донецьку. Є відоси на ваших тих ютубах
Ось приклад -
рашистскі мудні їдуть по трасі. Начі у Маріуполі - нові дома. На АЗС 95 бенз - 60рублів, це на наши десь 30 грн.. Не бачу щоб блокпости були та хапали у бусіки. Мужики - ходять наче, не вимерли... Десь на 20 мінуті - ринок Луганська. Мужики ходять, чи то діпфейк?
Ось Геніческ -
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 20 тра, 2024 16:39, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:48
Все забуваю спитати: отут багато бізнесменів тощо -- ви і в житті отак зі стелі тулите свої хатєлки і на авось продавлю їх?
Головне вперто їх продавлювати.
А потім дивуєтесь, що і в армії отаке пішло. І вже вам, призваним, командир тулить свої хатєлки...
Як схоче, так і робить.
Тіко вам така ситуація вже не подобається))
Життя не в межах Законів тощо, а по хатєлкам.
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну та свіжого Ходора(ну це той, що при пуйлі сидів 10+ років) вже всі мабуть подивились. Цифри він озвучив. Радості небагато.
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:56
Сильна сторона совків це шукати хто їм по конституції винен
слабка сторона-це запитатись в себе -кому він винен.
В мене питання
Ти вже вирішив куди тобі? і в трусах ти чи в хрестику?
Бо конституція в кожного своя...
Ти ЗБИРАЄШСЯ у важкий для Держави час хоч якось допомагати? чи й далі будеш цмулити цицьку?
Що тобі каже твоя совість(не статут, не закон-СОВІСТЬ ) ?
Додано: Пон 20 тра, 2024 15:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:00
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:01
На відміну від читачів кіосакі/сміттів...Бізнесмен ВСЕ життябореться з тими чи іншими перешкодами..і при цьому- НЕ ВПЕВНЕНИЙ в тому що він отримає позитивний ДЛЯ себе результат.
При цьому
Під час боротьби з перешкодами-всі навколо бізнесмена отримують за зроблену працю згідно з угодою..а не по результату.
Тому й бюджетним працівникам які діють згідно посадової інструкції -як би по барабану що вийде.Головне не відхилитись від лінії партії..або хитатись РАЗОМ з лінією..
Бізнес як правило завжди йде десь збоку і не факт що в тому напрямку який вказує чиновник..
Просто розумний чиновник від читача кіосакі відрізняється тим , що спостерігає як далеко і в яку сторону пішов бізнес..і потім СВОЇ посадові інструкції ПІДГАНЯЄ під ПОТРЕБИ БІЗНЕСУ ( наголошую -це розумни)
дурень - той просто гробить те чим керує(керує навчальним процесом-гробить майбутнє курсантів)
керує Державою(мао/стао/лено/брєжно/пуйло) - гробить державу якою керує
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