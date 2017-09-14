Ходорковський - ще той аналітєг.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:09
Усі в Резерві данні оновили? Замміністра оборони по цифровізації сказала що в наступних оновленнях буде куар-код щоб показувати на запит тцк на вулиці. І буде через Резерв запрошення на ВЛК. ,,Частіше заходьте і оновлюйте додаток,,
Шах і мат.
Востаннє редагувалось alex lem в Пон 20 тра, 2024 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цей кацап просрав все завдяки пуйлу.
Зараз просирання робе наша влада.
Зручно буде потім звалюючи на "обєктивні причини за яки я не був на нулі" - звинувачувати ухілянтів та отримувати зарплатню у рублях )))
Ну давай послухаємо яку саме думку про подальшу сітуацію на фронті маєш ти.
Ф-16 в зимку та після майских вже було
Снарядів насиплють - та ми все повернемо - це теж було
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:15
нова Північна війна це секрет Полішинеля
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:15
Чисто заради справедливості: питання було не про це, а про те, за яких умов у вас з'являться "об'єктивні причини" бути в ЗСУ. А це питання складніше, бо придумати, чому саме я у війську бути не можу -- може абсолютно кожний з легкістю.
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ну то що про Харків та Одесу - то так, можна навіть не слухати.
Але ціна снарядів, та витрати на війну. обосрана рашка витрачає 100+мрд\рік прі прайсі на 152мм снаряд 500 баксів, а колективний та демократичний захід - 80мрд\рік при прайсі за 155мм снаряд - 5К баксів ...
Додамо що рашка виробляє у 3 рази більше снарядів, ніж весь захід... А США та Германії потрібно 1,5-2 роки для нарощування виробництва щоб лише здогнати...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 20 тра, 2024 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:17
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:23
причём тут задачи? У Маршруток и салонов красоты тоже задачи разные. Я не вижу какой то принципиальной разницы между армией и атб. Что там что там люди, перед каждым стоят задачи. А качество задач зависит от руководства.
В армии можно безнаказанно ложить людей в боях за посадку, атб понимает если начнёт "ложить" людей завтра работать будет некому. Когда это поймёт верхушка армии может что то изменится. В атб неэффективно работа отражается на карманах топ менеджеров. В армии что выигрываешь что проигрываешь - премии и зарплата одинаковая. Зачем выигрывать, если проигрывать проще.
Все события развиваются по пути наименьшего сопротивления, что говорит об неэффективности. Даже новый закон путь наименьшего сопротивления. Нужно говорить куда он ведёт?
В своей практике я никогда не доверял руководство тем, кто любит пути наименьшего сопротивления. Это крайне неэффективные люди.
Путь наименьшего сопротивления = деградация всегда и везде. Это синонимы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 20 тра, 2024 16:30, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:24
А чему вы удивляетесь? Всё чётко сделано.
1 вариант.
Не прошёл регистрацию в ТЦК в 60 дней, то поймают на улице и через бусик - такси привезут на ВЛК. 15 минут на ВЛК и уже след. бусик везёт на учебку, без похода домой за вещами + выпишут штраф, который вычтут с первой з.платы
2. вариант.
Прошёл эл. регистрацию и через пару дней придёт сообщение на эл. почту - прийти на ВЛК. Быстро прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф и начнут дежурить под адресом прописки. Если поймают на улице, то сразу по первому варианту + с первой зар. платы вычтут за штраф исполнительной службе.
3. Вариант
Пришёл ножками в ТЦК. Отметился и сразу вручат направление на ВЛК. И далее по схеме 1 и 2.
4. Вариант
Не ходить, не отмечаться сидеть дома и ждать осени и выборов в США. А там как карта ляжет, возможно или переговоры или полный пипец, т.к. прилетят инопланетяне.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 20 тра, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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