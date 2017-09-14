RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 82648265826682678268>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Ну та свіжого Ходора(ну це той, що при пуйлі сидів 10+ років) вже всі мабуть подивились. Цифри він озвучив. Радості небагато.

Ходорковський - ще той аналітєг.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:09

Усі в Резерві данні оновили? Замміністра оборони по цифровізації сказала що в наступних оновленнях буде куар-код щоб показувати на запит тцк на вулиці. І буде через Резерв запрошення на ВЛК. ,,Частіше заходьте і оновлюйте додаток,,
Шах і мат. :) :)
Востаннє редагувалось alex lem в Пон 20 тра, 2024 16:10, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Слухати кацапа - себе не поважати

Ходор просрав все - свій бізнес, себе та країну.
А зараз дає якісь прогнози

Цей кацап просрав все завдяки пуйлу.
Зараз просирання робе наша влада.

Зручно буде потім звалюючи на "обєктивні причини за яки я не був на нулі" - звинувачувати ухілянтів та отримувати зарплатню у рублях )))

Ну давай послухаємо яку саме думку про подальшу сітуацію на фронті маєш ти.
Ф-16 в зимку та після майских вже було :)
Снарядів насиплють - та ми все повернемо - це теж було :)
dimo_0n
 
Повідомлень: 362
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:15

нова Північна війна це секрет Полішинеля

  sashaqbl написав:
  dimo_0n написав:Ну та свіжого Ходора(ну це той, що при пуйлі сидів 10+ років) вже всі мабуть подивились. Цифри він озвучив. Радості небагато.

Ходорковський - ще той аналітєг.

а що так всі концерви вспітушилися? нова Північна війна це секрет Полішинеля
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35079
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:15

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Успіху чесно відповіли двоє форумчан, до яких не звертались. А песікот петляє пишучи якусь маячню

Стосовно мене - у мене є об"єктивні причини не бути в ЗСУ.
Якщо я не можу бути в ЗСУ, то
Чисто заради справедливості: питання було не про це, а про те, за яких умов у вас з'являться "об'єктивні причини" бути в ЗСУ. А це питання складніше, бо придумати, чому саме я у війську бути не можу -- може абсолютно кожний з легкістю.
M-Audio
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 23.03.11
Подякував: 575 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Ходорковський - ще той аналітєг.

ну то що про Харків та Одесу - то так, можна навіть не слухати.
Але ціна снарядів, та витрати на війну. обосрана рашка витрачає 100+мрд\рік прі прайсі на 152мм снаряд 500 баксів, а колективний та демократичний захід - 80мрд\рік при прайсі за 155мм снаряд - 5К баксів ...
Додамо що рашка виробляє у 3 рази більше снарядів, ніж весь захід... А США та Германії потрібно 1,5-2 роки для нарощування виробництва щоб лише здогнати...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 20 тра, 2024 16:18, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n
 
Повідомлень: 362
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:17

  dimo_0n написав:Ну давай послухаємо яку саме думку про подальшу сітуацію на фронті маєш ти.
Ф-16 в зимку та після майских вже було :)
Снарядів насиплють - та ми все повернемо - це теж було :)

Я свої думки по ситуації пишу, коли вони в мене є.
Слідкуй за моїми дописами :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9716
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я свої думки по ситуації пишу, коли вони в мене є.
Слідкуй за моїми дописами :)

Зрозуміло, думок у тебя немає і ніколи не було.(с)
:D
dimo_0n
 
Повідомлень: 362
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:23

  detroytred написав:Задачі в них різні
причём тут задачи? У Маршруток и салонов красоты тоже задачи разные. Я не вижу какой то принципиальной разницы между армией и атб. Что там что там люди, перед каждым стоят задачи. А качество задач зависит от руководства.

В армии можно безнаказанно ложить людей в боях за посадку, атб понимает если начнёт "ложить" людей завтра работать будет некому. Когда это поймёт верхушка армии может что то изменится. В атб неэффективно работа отражается на карманах топ менеджеров. В армии что выигрываешь что проигрываешь - премии и зарплата одинаковая. Зачем выигрывать, если проигрывать проще.

Все события развиваются по пути наименьшего сопротивления, что говорит об неэффективности. Даже новый закон путь наименьшего сопротивления. Нужно говорить куда он ведёт?

В своей практике я никогда не доверял руководство тем, кто любит пути наименьшего сопротивления. Это крайне неэффективные люди.

Путь наименьшего сопротивления = деградация всегда и везде. Это синонимы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 20 тра, 2024 16:30, всього редагувалось 6 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23367
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:24

  alex lem написав:Усі в Резерві данні оновили? Замміністра оборони по цифровізації сказала що в наступних оновленнях буде куар-код щоб показувати на запит тцк на вулиці. І буде через Резерв запрошення на ВЛК. ,,Частіше заходьте і оновлюйте додаток,,
Шах і мат. :) :)

А чему вы удивляетесь? Всё чётко сделано.
1 вариант.
Не прошёл регистрацию в ТЦК в 60 дней, то поймают на улице и через бусик - такси привезут на ВЛК. 15 минут на ВЛК и уже след. бусик везёт на учебку, без похода домой за вещами + выпишут штраф, который вычтут с первой з.платы
2. вариант.
Прошёл эл. регистрацию и через пару дней придёт сообщение на эл. почту - прийти на ВЛК. Быстро прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф и начнут дежурить под адресом прописки. Если поймают на улице, то сразу по первому варианту + с первой зар. платы вычтут за штраф исполнительной службе.
3. Вариант
Пришёл ножками в ТЦК. Отметился и сразу вручат направление на ВЛК. И далее по схеме 1 и 2.
4. Вариант
Не ходить, не отмечаться сидеть дома и ждать осени и выборов в США. А там как карта ляжет, возможно или переговоры или полный пипец, т.к. прилетят инопланетяне.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 20 тра, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7967
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 82648265826682678268>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BeatyHamster, холява, Игорь Алексеевич і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 36890
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 198055
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 646219
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1907)
20.05.2024 17:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.