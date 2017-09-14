Додано: Пон 20 тра, 2024 16:52

fler написав: M-Audio написав: Також враховучи, що держава вже не виконала своїх зобов'язань із захисту території, віддала мій дім оркам,... Також враховучи, що держава вже не виконала своїх зобов'язань із захисту території, віддала мій дім оркам,... По-перше, держава не віддала поки що жодного метру кордонів 91. Ви десь бачили акт капітуляції? По-перше, держава не віддала поки що жодного метру кордонів 91. Ви десь бачили акт капітуляції?

По-друге, держава - це не 95 квартал, а всі 38 чи 40 млн людей із громадянством України.

Що ви хочете, щоб зробила держава?

M-Audio написав: .. і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається.. .. і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається..

Брехня і маніпуляції. Всі знають, що є діючі програми по відшкодуванню за втрачене майно. Так, можливо суми не такі, як всім хотілося б

Знову маніпуляція. Після мобілізації всіх відправляють у навчальні центри, де навчають безкоштовно і сплачують щомісячно якісь гроші (20 тис. наче, нехай військові виправлять мене). Тобто держава вкладає гроші, а не "отримує безкоштовно".

А тут треба також розуміти, що якщо ті, хто зараз на фронті, не зможуть утримати фронт через нестачу людей (тобто через ухилянтів), то цих ухилянтів чекає доля людей з окупації. Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном? Риторичне.

Ось це зараз серйозно?Саме так. Всі 38 чи 40 мільонів, які свого часу із реготом обрали нездатну владу.Я хотів би (нажаль, в минулому), щоб влада адекватно оцінила загрозу вторгнення, використовуючи дані розвідок і спецслужб, для чого вони, власне, створювалися і утримувалися. А оцінивши, зробила все можливе, щоб та сама армія зустріла вторгнення не на околицях Києва, і не в Токмаку, а на Чонгарі і на державному кордоні. Щоб кацапам довелося прогризати свій шлях українською землею метр за метром, а не проїхати повз весь південь і схід, як на параді, і оточити Маріуполь _з українського тилу_. Було це можливо? Точно не знаю, але знаю, що там, де оборона була в руках Азову, просування на двадцять кілометрів зайняло в них три місяці.А щодо цьогото це не ознака того, що я чогось хочу, а пояснення, чому я впевнений, що від держави я нічого не дочекаюсь.Якби ви були трохи в курсі питання, ви б знали, що ці всі програми з розряду "не для вас", почитайте пояснення маріупольців, чому саме.То безкоштовне навчання мене не цікавить, воно потрібне державі. Як і сплата "якихось" грошей, на що я не маю впливу.[/quote]Ну так, справа в тому, що в окупацію я не хочу, інакше і не виїжджав би нікуди. Доречі, зберіг би і частину житла, і майно. Але об'єктивно вирішувати питання непотрапляння в окупацію шляхом вступу до лав ЗСУ -- то дивне рішення.