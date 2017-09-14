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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8265826682678268>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:27

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Слухати кацапа - себе не поважати

Ходор просрав все - свій бізнес, себе та країну.
А зараз дає якісь прогнози

Цей кацап просрав все завдяки пуйлу.

Зручно все списувати на Пуйло

Тільки і Ходор, і вся російська ліберда просрала країну Пуйлу
Бо вони такі ж самі імперці, як і Пуйло
З Пуйлом у них розбіжності тільки в засобах побудови імперії

Тому вони сидять зараз всі по закордонах і дають такі ж самі недолугі прогнози, як і вони самі

  dimo_0n написав:Зручно буде потім звалюючи на "обєктивні причини за яки я не був на нулі" - звинувачувати ухілянтів та отримувати зарплатню у рублях )))

Так це ж ти писав, що прийде росія і нічого для пересічного не зміниться - буде робота, буде зарплата і таке інше
А банани в Мурманську коштують так само, як в Україні

Чи вже не пам"ятаєшь ? :)
Ти вже почав свої думки мені приписувати
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:28

  sashaqbl написав:Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси.
Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни.
І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть.
І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів...

Не можна.
Вопрос безопасности действующего режима.
части сформированные на добровольной основе могут политические лозунги выдвинуть и реализовать.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:29

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Я свої думки по ситуації пишу, коли вони в мене є.
Слідкуй за моїми дописами :)

Зрозуміло, думок у тебя немає і ніколи не було.(с)
:D

Я розумію, що ти пейсатель, а не читатель, але тобі доведеться починати читати :)

Наприклад, про Ходора і всю російську ліберду
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:32

  vitaliiangel написав:В своей практике я никогда не доверял руководство тем, кто любит пути наименьшего сопротивления. Это крайне неэффективные люди.

Ну да, из твоей практики - уволить всех и страдать, потому что бизнес-процессы похерены и работать некому.

А потом искать новых сотрудников и вводить в курс дела

Лёгких путей не ищёшь :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:43

  UA написав:
  sashaqbl написав:Як на мене, це не помилка. 3тя, Азов, частково 47ма, Хартія - це підрозділи, які зуміли налагодити позитивний відбір кадрів. Як на мене, на їх базі треба розгортати дивізії. А за рік-два на базі дивізій - корпуси.
Це єдиний спосіб більш менше реформувати армію під час війни.
І ще, я би максимально спростив переводи між підрозділами. Щоб без дозволу командирів підрозділів, з яких йдуть.
І потім розформовував би максимально неукомплектовані підрозділи. З пониженням в званні офіцерів цих підрозділів...

Не можна.
Вопрос безопасности действующего режима.
части сформированные на добровольной основе могут политические лозунги выдвинуть и реализовать.

так одну "ідєйну" уже розсформували, як таку що "не виконала наказ, здала позиції"
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так це ж ти писав, що прийде росія і нічого для пересічного не зміниться - буде робота, буде зарплата і таке інше
А банани в Мурманську коштують так само, як в Україні

Чи вже не пам"ятаєшь ? :)
Ти вже почав свої думки мені приписувати

Єєє. Ти мабуть пропустив. Там трохи раніше я надавав посилання на ютуб про життя у Маріуполі, Луганську та Геніческу. Подивись. Там і ціни є..
  pesikot написав:Тільки і Ходор, і вся російська ліберда просрала країну Пуйлу

Поки у нас той самий сценарій їде )))
  pesikot написав:Наприклад, про Ходора і всю російську ліберду

А що він не так сказав стосовно цін та витрат? Чи ти дивися лише на того, кто говоре, а що він говоре - це все автоматом брехня\правда?
Ну та давай, скілки там стоїть в твоїх підрахунках:
- виготовлення 152мм у рашці, та 155 у ЕС?
- Скільки рашка тратить на війну, а скільки надав усього захід?
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:52

  fler написав:
  M-Audio написав: Також враховучи, що держава вже не виконала своїх зобов'язань із захисту території, віддала мій дім оркам,...
По-перше, держава не віддала поки що жодного метру кордонів 91. Ви десь бачили акт капітуляції?
Ось це зараз серйозно?
По-друге, держава - це не 95 квартал, а всі 38 чи 40 млн людей із громадянством України.
Саме так. Всі 38 чи 40 мільонів, які свого часу із реготом обрали нездатну владу.
Що ви хочете, щоб зробила держава?
Я хотів би (нажаль, в минулому), щоб влада адекватно оцінила загрозу вторгнення, використовуючи дані розвідок і спецслужб, для чого вони, власне, створювалися і утримувалися. А оцінивши, зробила все можливе, щоб та сама армія зустріла вторгнення не на околицях Києва, і не в Токмаку, а на Чонгарі і на державному кордоні. Щоб кацапам довелося прогризати свій шлях українською землею метр за метром, а не проїхати повз весь південь і схід, як на параді, і оточити Маріуполь _з українського тилу_. Було це можливо? Точно не знаю, але знаю, що там, де оборона була в руках Азову, просування на двадцять кілометрів зайняло в них три місяці.
А щодо цього
  M-Audio написав: .. і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається..
то це не ознака того, що я чогось хочу, а пояснення, чому я впевнений, що від держави я нічого не дочекаюсь.
Брехня і маніпуляції. Всі знають, що є діючі програми по відшкодуванню за втрачене майно. Так, можливо суми не такі, як всім хотілося б
Якби ви були трохи в курсі питання, ви б знали, що ці всі програми з розряду "не для вас", почитайте пояснення маріупольців, чому саме.
Знову маніпуляція. Після мобілізації всіх відправляють у навчальні центри, де навчають безкоштовно і сплачують щомісячно якісь гроші (20 тис. наче, нехай військові виправлять мене). Тобто держава вкладає гроші, а не "отримує безкоштовно".
То безкоштовне навчання мене не цікавить, воно потрібне державі. Як і сплата "якихось" грошей, на що я не маю впливу.
А тут треба також розуміти, що якщо ті, хто зараз на фронті, не зможуть утримати фронт через нестачу людей (тобто через ухилянтів), то цих ухилянтів чекає доля людей з окупації. Де зараз чоловіки 18-60 з ЛНР та ДНР, а також з інших окупованих територій? Що з їхніми сім'ями та майном? Риторичне.
[/quote]Ну так, справа в тому, що в окупацію я не хочу, інакше і не виїжджав би нікуди. Доречі, зберіг би і частину житла, і майно. Але об'єктивно вирішувати питання непотрапляння в окупацію шляхом вступу до лав ЗСУ -- то дивне рішення.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну да, из твоей практики - уволить всех и страдать, потому что бизнес-процессы похерены и работать некому.

А потом искать новых сотрудников и вводить в курс дела

Лёгких путей не ищёшь

Повинно було робити нормальну армію з 2014. Але навіть у 2022 всі казали - та ну, шашлик у травні, яка війна... Тобто всі кайфували, та нікому то булол не потрібно. Ніхто прі владі(не тільки Зе) - навіть не припускав що буде війна... Або може припускав, але задачі були інши?
у 2015-18 зарплатня у війскового з Олександрійского гелікоптерного - 12К грн.
у Київського нацгвардійця, якій літає - 22К грн.
У той самий час зарплатня штурмана Ту22-М3 з Оленії - 240К рублів, наземника - 100-120К рублів.
Хто до війни готувався? Питання риторичне..

Що маємо зараз? 200К СЗЧ та бусіфікацію? ))) Оце діло! Це те що треба. Звісно з такими настроями - перемога близько. Тільки кого над ким?

Потрібно швидко міняти підхід та залучення тих, кто дійсно бажає. Але все що може влада - затикати дірки на тонучому кораблі. Як це і було останні 30 років...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 20 тра, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:04

Подозрительная тишина сегодня на Харьковщине

После вчерашних обстрелов Харькова и всей области и ответного огня по агрессору-оккупанту сегодня прямо какое-то затишье. Росия за вчера побила у нас детскую!!! железную дорогу и центральный парк отдыха (бывший парк Горького), а также место организованного отдыха на ставке, отдельно было попадание в кладбище в центральном районе города.

Честно говоря я не знаю что именно прилетело - взрывы были очень мощные, резкие, как будто произошли над целью в воздухе. Две версии звучали. Официальная - баллистика по типу Искандера М, неофициальная - все таки УМПБ Д-30. Я склоняюсь все таки к официальной версии, 500 кг взрывчатки все таки помощнее звучали, чем уже почти привычные 100 кг от С-300 или УМПБ Д-30.

Утром прочел новость про смерть президента Ирана и удивился, что не слышу грохота взрывов и стартов, который звучал непрерывно уже несколько дней. Тишина прямо как в мирное время, довоенное. Что-то произошло чрезвычайно важное, а я не знаю что именно.

Кто знает? подскажите
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:14

  buratinyo написав:Утром прочел новость про смерть президента
В авиакатастрофе погиб президент Раиси
Вот до чего коверкание имён собственных доводит. Писали бы всегд правильно -- глядишь, и вселенная бы не промахнулась с президентом.
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