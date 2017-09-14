dimo_0n написав: Погугліть життя в Горловці або Донецьку. Є відоси на ваших тих ютубах
Ось приклад - https://www.youtube.com/watch?v=mokfaNDKtL0 рашистскі мудні їдуть по трасі. Начі у Маріуполі - нові дома. На АЗС 95 бенз - 60рублів, це на наши десь 30 грн.. Не бачу щоб блокпости були та хапали у бусіки. Мужики - ходять наче, не вимерли... Десь на 20 мінуті - ринок Луганська. Мужики ходять, чи то діпфейк?
Ось Геніческ - https://www.youtube.com/watch?v=sgY7l1EkVCM Щось на ринку мужики є, не дохлі на СВО... Чи тож діпфейк? Тут на 23:55 видно якась тачка з вояками стоїть, а мужики ходять повз неї... Нихто не тікає... Мабуть постанова )))
Дімон , ви такий правдівий і знающій .
Я тільки сьогодні написав, що форум у обговоренні захисту держави майже прийняв російську платформу . Мої повідомлення потерли !
Ви тут дали повністью проросійську точку зору, з ЮТЮБОМ і хоть би що !
Може в мене щось у компі зламалось і я попав у російський простір ?
flyman написав:так одну "ідєйну" уже розсформували, як таку що "не виконала наказ, здала позиції"
67-му ? Ну там ситуація недобра. Зайшли після відновлення на Часів Яр і на 3 день пішов наступ русні і втратили позиції. Там ще пішов поділ на своїх ДУК-івців і як їх там називали ,,пікселів,,(тих військових що прийшли на поповнення бригади). То пікселів вперед посилали відбивати в тупі атаки, а патріоти краще знають коли відступити, най живуть. Таке собі... То їх вивели з Часіку і почали розкидувать по інших бригадах.