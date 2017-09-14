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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8265826682678268
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:25

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Так це ж ти писав, що прийде росія і нічого для пересічного не зміниться - буде робота, буде зарплата і таке інше
А банани в Мурманську коштують так само, як в Україні

Чи вже не пам"ятаєшь ? :)
Ти вже почав свої думки мені приписувати

Єєє. Ти мабуть пропустив. Там трохи раніше я надавав посилання на ютуб про життя у Маріуполі, Луганську та Геніческу. Подивись. Там і ціни є..

Так я і кажу, що ти зовсім не тягнешь розмову

Для тебе, що Мурманськ, що Маріуполь - одне і теж
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:27

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Ну да, из твоей практики - уволить всех и страдать, потому что бизнес-процессы похерены и работать некому.

А потом искать новых сотрудников и вводить в курс дела

Лёгких путей не ищёшь

Повинно було робити нормальну армію з 2014.

Так почали робити, але ж барига ... ко-ко-корупція ... новыє ліца ... не сістемний ...
  dimo_0n написав: Але навіть у 2022 всі казали - та ну, шашлик у травні, яка війна...

Яке це має відношення до мене ?

Може пояснишь ...
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:29

  buratinyo написав:Кто знает? подскажите

поізносівшийся пілота з сітківкою?
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:33

  M-Audio написав:
  buratinyo написав:Утром прочел новость про смерть президента
В авиакатастрофе погиб президент Раиси
Вот до чего коверкание имён собственных доводит. Писали бы всегд правильно -- глядишь, и вселенная бы не промахнулась с президентом.

розбор польотов
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:44

  dimo_0n написав:
Погугліть життя в Горловці або Донецьку. Є відоси на ваших тих ютубах :)

Ось приклад - https://www.youtube.com/watch?v=mokfaNDKtL0
рашистскі мудні їдуть по трасі. Начі у Маріуполі - нові дома. На АЗС 95 бенз - 60рублів, це на наши десь 30 грн.. Не бачу щоб блокпости були та хапали у бусіки. Мужики - ходять наче, не вимерли... Десь на 20 мінуті - ринок Луганська. Мужики ходять, чи то діпфейк?

Ось Геніческ - https://www.youtube.com/watch?v=sgY7l1EkVCM Щось на ринку мужики є, не дохлі на СВО... Чи тож діпфейк? Тут на 23:55 видно якась тачка з вояками стоїть, а мужики ходять повз неї... Нихто не тікає... Мабуть постанова )))



Дімон , ви такий правдівий і знающій .

Я тільки сьогодні написав, що форум у обговоренні захисту держави майже прийняв російську платформу .
Мої повідомлення потерли !

Ви тут дали повністью проросійську точку зору, з ЮТЮБОМ і хоть би що !

Може в мене щось у компі зламалось і я попав у російський простір ?
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:46

  flyman написав:
  buratinyo написав:Кто знает? подскажите

поізносівшийся пілота з сітківкою?


Флай , Хоттабыча не треба чапати , бо він зараз на службі і не може відповісти .
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:49

  flyman написав:так одну "ідєйну" уже розсформували, як таку що "не виконала наказ, здала позиції"

67-му ? Ну там ситуація недобра. Зайшли після відновлення на Часів Яр і на 3 день пішов наступ русні і втратили позиції. Там ще пішов поділ на своїх ДУК-івців і як їх там називали ,,пікселів,,(тих військових що прийшли на поповнення бригади). То пікселів вперед посилали відбивати в тупі атаки, а патріоти краще знають коли відступити, най живуть. Таке собі... То їх вивели з Часіку і почали розкидувать по інших бригадах.
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