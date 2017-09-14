Я розумію, що ти пейсатель, а не читатель, але тобі доведеться починати читати
Наприклад, про Ходора і всю російську ліберду
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:29
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:32
Ну да, из твоей практики - уволить всех и страдать, потому что бизнес-процессы похерены и работать некому.
А потом искать новых сотрудников и вводить в курс дела
Лёгких путей не ищёшь
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:43
так одну "ідєйну" уже розсформували, як таку що "не виконала наказ, здала позиції"
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:52
Ось це зараз серйозно?
Саме так. Всі 38 чи 40 мільонів, які свого часу із реготом обрали нездатну владу.
Я хотів би (нажаль, в минулому), щоб влада адекватно оцінила загрозу вторгнення, використовуючи дані розвідок і спецслужб, для чого вони, власне, створювалися і утримувалися. А оцінивши, зробила все можливе, щоб та сама армія зустріла вторгнення не на околицях Києва, і не в Токмаку, а на Чонгарі і на державному кордоні. Щоб кацапам довелося прогризати свій шлях українською землею метр за метром, а не проїхати повз весь південь і схід, як на параді, і оточити Маріуполь _з українського тилу_. Було це можливо? Точно не знаю, але знаю, що там, де оборона була в руках Азову, просування на двадцять кілометрів зайняло в них три місяці.
А щодо цього
то це не ознака того, що я чогось хочу, а пояснення, чому я впевнений, що від держави я нічого не дочекаюсь.
Якби ви були трохи в курсі питання, ви б знали, що ці всі програми з розряду "не для вас", почитайте пояснення маріупольців, чому саме.
То безкоштовне навчання мене не цікавить, воно потрібне державі. Як і сплата "якихось" грошей, на що я не маю впливу.
[/quote]Ну так, справа в тому, що в окупацію я не хочу, інакше і не виїжджав би нікуди. Доречі, зберіг би і частину житла, і майно. Але об'єктивно вирішувати питання непотрапляння в окупацію шляхом вступу до лав ЗСУ -- то дивне рішення.
Додано: Пон 20 тра, 2024 16:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Повинно було робити нормальну армію з 2014. Але навіть у 2022 всі казали - та ну, шашлик у травні, яка війна... Тобто всі кайфували, та нікому то булол не потрібно. Ніхто прі владі(не тільки Зе) - навіть не припускав що буде війна... Або може припускав, але задачі були інши?
у 2015-18 зарплатня у війскового з Олександрійского гелікоптерного - 12К грн.
у Київського нацгвардійця, якій літає - 22К грн.
У той самий час зарплатня штурмана Ту22-М3 з Оленії - 240К рублів, наземника - 100-120К рублів.
Хто до війни готувався? Питання риторичне..
Що маємо зараз? 200К СЗЧ та бусіфікацію? ))) Оце діло! Це те що треба. Звісно з такими настроями - перемога близько. Тільки кого над ким?
Потрібно швидко міняти підхід та залучення тих, кто дійсно бажає. Але все що може влада - затикати дірки на тонучому кораблі. Як це і було останні 30 років...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 20 тра, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 тра, 2024 17:04
Подозрительная тишина сегодня на Харьковщине
После вчерашних обстрелов Харькова и всей области и ответного огня по агрессору-оккупанту сегодня прямо какое-то затишье. Росия за вчера побила у нас детскую!!! железную дорогу и центральный парк отдыха (бывший парк Горького), а также место организованного отдыха на ставке, отдельно было попадание в кладбище в центральном районе города.
Честно говоря я не знаю что именно прилетело - взрывы были очень мощные, резкие, как будто произошли над целью в воздухе. Две версии звучали. Официальная - баллистика по типу Искандера М, неофициальная - все таки УМПБ Д-30. Я склоняюсь все таки к официальной версии, 500 кг взрывчатки все таки помощнее звучали, чем уже почти привычные 100 кг от С-300 или УМПБ Д-30.
Утром прочел новость про смерть президента Ирана и удивился, что не слышу грохота взрывов и стартов, который звучал непрерывно уже несколько дней. Тишина прямо как в мирное время, довоенное. Что-то произошло чрезвычайно важное, а я не знаю что именно.
Кто знает? подскажите
Додано: Пон 20 тра, 2024 17:14
Додано: Пон 20 тра, 2024 17:27
Так почали робити, але ж барига ... ко-ко-корупція ... новыє ліца ... не сістемний ...
Яке це має відношення до мене ?
Може пояснишь ...
Додано: Пон 20 тра, 2024 17:33
Додано: Пон 20 тра, 2024 17:49
67-му ? Ну там ситуація недобра. Зайшли після відновлення на Часів Яр і на 3 день пішов наступ русні і втратили позиції. Там ще пішов поділ на своїх ДУК-івців і як їх там називали ,,пікселів,,(тих військових що прийшли на поповнення бригади). То пікселів вперед посилали відбивати в тупі атаки, а патріоти краще знають коли відступити, най живуть. Таке собі... То їх вивели з Часіку і почали розкидувать по інших бригадах.
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