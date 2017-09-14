detroytred написав:А далі контракту прочитати ти не в стані? Як ото з Присягою в декілька рядків. То куди тобі Закон та ін. осилити. Отож.
До речі, Закон та ін. документи -- вищі за контракт і були і є до появи контракту. Визначають кого і куди. Ну цирк якийсь... Рівень бабусєк у під'їздах. З сємками свої хатєлки генерять...
Сильна сторона совків це шукати хто їм по конституції винен слабка сторона-це запитатись в себе -кому він винен.
В мене питання Ти вже вирішив куди тобі? і в трусах ти чи в хрестику? Бо конституція в кожного своя... Ти ЗБИРАЄШСЯ у важкий для Держави час хоч якось допомагати? чи й далі будеш цмулити цицьку? Що тобі каже твоя совість(не статут, не закон-СОВІСТЬ ) ?
Ти знов сплутав -- двічі. Це за совка на Закони і т.д. було пофіг, що партія скаже-схоче, те й роби.
Це ти голосиш, що тобі воєнпенс щось винен і повинен. Саме ти. Не плутай так.
Конституція та ін. -- одні для всіх. Щоб якось узгодити оті самі різні хатєлки всіх. Це ж елементарно і очевидно.
flyman написав:так одну "ідєйну" уже розсформували, як таку що "не виконала наказ, здала позиції"
67-му ? Ну там ситуація недобра. Зайшли після відновлення на Часів Яр і на 3 день пішов наступ русні і втратили позиції. Там ще пішов поділ на своїх ДУК-івців і як їх там називали ,,пікселів,,(тих військових що прийшли на поповнення бригади). То пікселів вперед посилали відбивати в тупі атаки, а патріоти краще знають коли відступити, най живуть. Таке собі... То їх вивели з Часіку і почали розкидувать по інших бригадах.
а хіба поділ на сорти тільки в "елітних" з стандартами НАТО? але підвели свіжо мобілізовані ухилянти, на яких так надіється Успіх. В то й час віталіян розпинається, що треба мотивованих, а не з-під палки. А флер і Ко, що недостатню кількість мобілізували, от якби 500К, то як вжуххх, і кава в Ялті вже знову літом.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 тра, 2024 18:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Все забуваю спитати: отут багато бізнесменів тощо -- ви і в житті отак зі стелі тулите свої хатєлки і на авось продавлю їх? Головне вперто їх продавлювати.
На відміну від читачів кіосакі/сміттів...Бізнесмен ВСЕ життябореться з тими чи іншими перешкодами..і при цьому- НЕ ВПЕВНЕНИЙ в тому що він отримає позитивний ДЛЯ себе результат. При цьому Під час боротьби з перешкодами-всі навколо бізнесмена отримують за зроблену працю згідно з угодою..а не по результату.
Тому й бюджетним працівникам які діють згідно посадової інструкції -як би по барабану що вийде.Головне не відхилитись від лінії партії..або хитатись РАЗОМ з лінією..
Бізнес як правило завжди йде десь збоку і не факт що в тому напрямку який вказує чиновник.. Просто розумний чиновник від читача кіосакі відрізняється тим , що спостерігає як далеко і в яку сторону пішов бізнес..і потім СВОЇ посадові інструкції ПІДГАНЯЄ під ПОТРЕБИ БІЗНЕСУ ( наголошую -це розумни) дурень - той просто гробить те чим керує(керує навчальним процесом-гробить майбутнє курсантів) керує Державою(мао/стао/лено/брєжно/пуйло) - гробить державу якою керує
Ти як завжди перекрутив. Як тобі зручно. По суті підмінив предмет. Мова була не про по лінії партії тощо, а В МЕЖАХ визначених демократичними законами, правилами, цінностями. В межах. Щоб оці хатєлки були в межах.
І не відповів на питання. Тобто тупо намагаєшся продавити свою хатєлку зі стелі (навіть і овсі прямо збрехавши -- як ото вигадав рядки в Присязі, яких там і близько нема), бо схотілося? Щоб хто не тямущий або слабенький прогнувся, погодився і ти досяг таким чином мети. Тобто тупе банальне силове продавлювання своєї хатєлки.
З.и. чудаче, я Кіосакі не читав, бо він про особисте збагачення, я вивчав Кейнса, Фрідмена і т.д., які про розвиток ринків країни. Ти знов сплутав.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 18:47, всього редагувалось 2 разів.
❗️Найближчі тижні будуть вирішальними для України, — міністр оборони США
За його словами, саме зараз момент виклику, коли російські війська пішли у наступ і намагатимуться створити буферну зону вздовж кордону на Харківщині.
Дивна формуліровка)))
Ну нехай там загроза захоплення Харкова, Сум і вирішальні дні для України. *Російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатні вони реалізувати ці плани наявними силами. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times.* https://lb.ua/society/2024/05/03/611465 ... rkova.html
А намагання рашистів створити буферну зону вздовж кордону - подавати за вирішальні для України дні? Щось занадто драматично.
Краще б він за допомогу для цих *вирішальних днів* сказав. Відповідну вирішальним.
Можливо всі ці особи заговорили про вирішвльні тижні, тому що закулуарно йдуть домовленості про рпв (Швейцарія) І от до ціх дат що встигнете зробити то і буде
Цікава думка!
Чому Ви одразу свої коментарі (думку) не додаєте?! Більше різних думок -- повніше картинка.
От сказав би ще хто чи є у рашиків оті великі резерви? Для отого наступу. Якщо нема хоча б тисяч сто (для захоплення зони впродовж кордону), то все це якийсь спектакль. В березні: ISW: Росія планує захопити Харків, не перетворюючи його на "другий Маріуполь" Російське командування надіється знайти 300 тисяч мобілізованих для наступальної операції на Харків. https://lb.ua/society/2024/03/23/604845 ... arkiv.html І: *Путін зараз не штурмуватиме Харків, Москва виділила всього 15 тисяч військових, – Подоляк* https://24tv.ua/nastup-rosiyan-harkivsk ... i_n2558260
?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Постоянно сейчас звучит слово - переговоры. Кстати, начинают появляться всё больше и больше сообщений про переговоры в Турции в 22году. Там вроде были не плохие условия для нас, но про них нам никто не говорил, т.к. у всех на устах было слово - наступление ЗСУ.
Игорь Алексеевич написав:Постоянно сейчас звучит слово - переговоры. Кстати, начинают появляться всё больше и больше сообщений про переговоры в Турции в 22году. Там вроде были не плохие условия для нас, но про них нам никто не говорил, т.к. у всех на устах было слово - наступление ЗСУ.
А какие офигенно привлекательные условия предлагали большевики всем в 1917 ... Земля - крестьянам, вода - матросам. И вдруг 50 млн. человек в стране за следующие 30 лет куда-то делись... История пошла по спирали.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 тра, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.