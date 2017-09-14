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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82668267826882698270>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:55

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А далі контракту прочитати ти не в стані?
Як ото з Присягою в декілька рядків.
То куди тобі Закон та ін. осилити.
Отож.

До речі, Закон та ін. документи -- вищі за контракт і були і є до появи контракту. Визначають кого і куди.
Ну цирк якийсь...
Рівень бабусєк у під'їздах.
З сємками свої хатєлки генерять...
Сильна сторона совків це шукати хто їм по конституції винен
слабка сторона-це запитатись в себе -кому він винен.

В мене питання
Ти вже вирішив куди тобі? і в трусах ти чи в хрестику?
Бо конституція в кожного своя...
Ти ЗБИРАЄШСЯ у важкий для Держави час хоч якось допомагати? чи й далі будеш цмулити цицьку?
Що тобі каже твоя совість(не статут, не закон-СОВІСТЬ ) ?

Ти знов сплутав -- двічі.
Це за совка на Закони і т.д. було пофіг, що партія скаже-схоче, те й роби.

Це ти голосиш, що тобі воєнпенс щось винен і повинен. Саме ти.
Не плутай так.

Конституція та ін. -- одні для всіх.
Щоб якось узгодити оті самі різні хатєлки всіх.
Це ж елементарно і очевидно.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:57

  alex lem написав:
  flyman написав:так одну "ідєйну" уже розсформували, як таку що "не виконала наказ, здала позиції"

67-му ? Ну там ситуація недобра. Зайшли після відновлення на Часів Яр і на 3 день пішов наступ русні і втратили позиції. Там ще пішов поділ на своїх ДУК-івців і як їх там називали ,,пікселів,,(тих військових що прийшли на поповнення бригади). То пікселів вперед посилали відбивати в тупі атаки, а патріоти краще знають коли відступити, най живуть. Таке собі... То їх вивели з Часіку і почали розкидувать по інших бригадах.

а хіба поділ на сорти тільки в "елітних" з стандартами НАТО?
але підвели свіжо мобілізовані ухилянти, на яких так надіється Успіх.
В то й час віталіян розпинається, що треба мотивованих, а не з-під палки.
А флер і Ко, що недостатню кількість мобілізували, от якби 500К, то як вжуххх, і кава в Ялті вже знову літом.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 тра, 2024 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:04

❗️Найближчі тижні будуть вирішальними для України, — міністр оборони США

За його словами, саме зараз момент виклику, коли російські війська пішли у наступ і намагатимуться створити буферну зону вздовж кордону на Харківщині.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:08

  Xenon написав:
❗️Найближчі тижні будуть вирішальними для України, — міністр оборони США

За його словами, саме зараз момент виклику, коли російські війська пішли у наступ і намагатимуться створити буферну зону вздовж кордону на Харківщині.
Это зона как Мелитополь, Бердянск, часть Херсонской области и Донецкой. Выбить рашу как в 23-23 годах уже не получится.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Все забуваю спитати: отут багато бізнесменів тощо -- ви і в житті отак зі стелі тулите свої хатєлки і на авось продавлю їх?
Головне вперто їх продавлювати.
На відміну від читачів кіосакі/сміттів...Бізнесмен ВСЕ життябореться з тими чи іншими перешкодами..і при цьому- НЕ ВПЕВНЕНИЙ в тому що він отримає позитивний ДЛЯ себе результат.
При цьому
Під час боротьби з перешкодами-всі навколо бізнесмена отримують за зроблену працю згідно з угодою..а не по результату.

Тому й бюджетним працівникам які діють згідно посадової інструкції -як би по барабану що вийде.Головне не відхилитись від лінії партії..або хитатись РАЗОМ з лінією..

Бізнес як правило завжди йде десь збоку і не факт що в тому напрямку який вказує чиновник..
Просто розумний чиновник від читача кіосакі відрізняється тим , що спостерігає як далеко і в яку сторону пішов бізнес..і потім СВОЇ посадові інструкції ПІДГАНЯЄ під ПОТРЕБИ БІЗНЕСУ ( наголошую -це розумни)
дурень - той просто гробить те чим керує(керує навчальним процесом-гробить майбутнє курсантів)
керує Державою(мао/стао/лено/брєжно/пуйло) - гробить державу якою керує

Ти як завжди перекрутив. Як тобі зручно. По суті підмінив предмет.
Мова була не про по лінії партії тощо, а В МЕЖАХ визначених демократичними законами, правилами, цінностями. В межах.
Щоб оці хатєлки були в межах.

І не відповів на питання.
Тобто тупо намагаєшся продавити свою хатєлку зі стелі (навіть і овсі прямо збрехавши -- як ото вигадав рядки в Присязі, яких там і близько нема), бо схотілося?
Щоб хто не тямущий або слабенький прогнувся, погодився і ти досяг таким чином мети.
Тобто тупе банальне силове продавлювання своєї хатєлки.

З.и. чудаче, я Кіосакі не читав, бо він про особисте збагачення, я вивчав Кейнса, Фрідмена і т.д., які про розвиток ринків країни.
Ти знов сплутав.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 18:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:37

  Xenon написав:
❗️Найближчі тижні будуть вирішальними для України, — міністр оборони США

За його словами, саме зараз момент виклику, коли російські війська пішли у наступ і намагатимуться створити буферну зону вздовж кордону на Харківщині.

Дивна формуліровка)))

Ну нехай там загроза захоплення Харкова, Сум і вирішальні дні для України.
*Російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатні вони реалізувати ці плани наявними силами.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times.*
https://lb.ua/society/2024/05/03/611465 ... rkova.html

А намагання рашистів створити буферну зону вздовж кордону - подавати за вирішальні для України дні?
Щось занадто драматично.

Краще б він за допомогу для цих *вирішальних днів* сказав. Відповідну вирішальним.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:45

detroytred

Можливо всі ці особи заговорили про вирішвльні тижні, тому що закулуарно йдуть домовленості про рпв (Швейцарія)
І от до ціх дат що встигнете зробити то і буде
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:49

  Xenon написав:detroytred

Можливо всі ці особи заговорили про вирішвльні тижні, тому що закулуарно йдуть домовленості про рпв (Швейцарія)
І от до ціх дат що встигнете зробити то і буде

Цікава думка!

Чому Ви одразу свої коментарі (думку) не додаєте?!
Більше різних думок -- повніше картинка.

От сказав би ще хто чи є у рашиків оті великі резерви? Для отого наступу.
Якщо нема хоча б тисяч сто (для захоплення зони впродовж кордону), то все це якийсь спектакль.
В березні:
ISW: Росія планує захопити Харків, не перетворюючи його на "другий Маріуполь"
Російське командування надіється знайти 300 тисяч мобілізованих для наступальної операції на Харків.
https://lb.ua/society/2024/03/23/604845 ... arkiv.html
І:
*Путін зараз не штурмуватиме Харків, Москва виділила всього 15 тисяч військових, – Подоляк*
https://24tv.ua/nastup-rosiyan-harkivsk ... i_n2558260

?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:01

Постоянно сейчас звучит слово - переговоры. Кстати, начинают появляться всё больше и больше сообщений про переговоры в Турции в 22году. Там вроде были не плохие условия для нас, но про них нам никто не говорил, т.к. у всех на устах было слово - наступление ЗСУ.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:04

  Игорь Алексеевич написав:Постоянно сейчас звучит слово - переговоры. Кстати, начинают появляться всё больше и больше сообщений про переговоры в Турции в 22году. Там вроде были не плохие условия для нас, но про них нам никто не говорил, т.к. у всех на устах было слово - наступление ЗСУ.
"в 1939 Гитлер же по-хорошему предлагал полякам... но они же отказались" © Пуйло.

А какие офигенно привлекательные условия предлагали большевики всем в 1917 ... Земля - крестьянам, вода - матросам. И вдруг 50 млн. человек в стране за следующие 30 лет куда-то делись...
История пошла по спирали.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 тра, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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