Міністерство оборони УкраїниКатерина ЧерногоренкоДрузі, отримуємо багато питань щодо застосунку Резерв+ .Наша служба підтримки 24/7 опрацьовує ваші звернення. Розібрали понад 4000 кейсів .Відповідаємо на поширені питання:Що робити військовослужбовцям, які мають статус «в розшуку» в Резерв+? Чому так?Військовослужбовцям НЕ ПОТРІБНО оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус «в розшуку», це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу.Чому застосунок не доступний за кордоном?У деяких країнах застосунок ще може бути не доступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін. Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня.Чи треба невійськовозобов'язаним жінкам завантажувати Резерв+?Ні. Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої.Чому дані в застосунку неправильні та містять помилки?Застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про вас держава. Які містяться в реєстрі Оберіг. Помилки — наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки.У разі питань щодо роботи сервісу, звертайтесь до нашої служби підтримки:reserveplusbotНаші найкрутіші джедаї служби підтримки допоможуть вам.