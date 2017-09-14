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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8267826882698270>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:05

  Игорь Алексеевич написав:Постоянно сейчас звучит слово - переговоры. Кстати, начинают появляться всё больше и больше сообщений про переговоры в Турции в 22году. Там вроде были не плохие условия для нас, но про них нам никто не говорил, т.к. у всех на устах было слово - наступление ЗСУ.

Да хрінові умови були))

Непагані вони тільки для можливих ще паганіших. Для яких є підстави зараз.
Тобто відносно чого порівнювати.

Умовно завтра можуть бути ще гірші підстави, ситуація.
Або післязавтра на порядок краща))

Реальні розклади нам не надають.
Навіть про ворога))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 тра, 2024 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:"Гитлер же по-хорошему предлагал полякам... но они же отказали
Я не знаю что там Гитлер говорил, но у кого то есть документы про переговоры в Стамбуле?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:06

  Xenon написав:detroytred

Можливо всі ці особи заговорили про вирішвльні тижні, тому що закулуарно йдуть домовленості про рпв (Швейцарія)
І от до ціх дат що встигнете зробити то і буде


Світ вирішив пожаліти елоїв?

Міністерство оборони України
Статистика оновлень даних на 13:00:
2944: ТЦК та СП
3703: ЦНАП
415 094: Резерв +
Всім дякуємо!
5 год · Публічно


Велика швидкість за неповні 2 доби.
Та ще й зі збоями на початку.
Але навіть якщо всього по 0.5млн за 2доби -- то за 40діб всі 10млн внесуться.

А далі якщо зроблять рпв, то наступний млн не буде такий переляканий як нині.
Та й чи треба буде аж млн набирати? Якщо зупиняться акт.військ дії. А лишиться окопування і стеження...
У півд.Кореї навряд чи те саме млн військо як було під час війни.



Міністерство оборони України
Катерина Черногоренко
Друзі, отримуємо багато питань щодо застосунку Резерв+ .
Наша служба підтримки 24/7 опрацьовує ваші звернення. Розібрали понад 4000 кейсів .

Відповідаємо на поширені питання:

Що робити військовослужбовцям, які мають статус «в розшуку» в Резерв+? Чому так?
Військовослужбовцям НЕ ПОТРІБНО оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.
Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус «в розшуку», це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу.

Чому застосунок не доступний за кордоном?
У деяких країнах застосунок ще може бути не доступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін. Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня.

Чи треба невійськовозобов'язаним жінкам завантажувати Резерв+?
Ні. Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'
язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої.

Чому дані в застосунку неправильні та містять помилки?
Застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про вас держава. Які містяться в реєстрі Оберіг. Помилки — наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки.

У разі питань щодо роботи сервісу, звертайтесь до нашої служби підтримки: www.viber.com/
reserveplusbot
Наші найкрутіші джедаї служби підтримки допоможуть вам.


Оновив дані про себе ще до цього.

Воно у відповідь дало зовсім мало інфо.
І військомат не той. І нема ознак, що воно знає де я останні 26міс+... :(
Тепер треба моніторити -- може ще й в розшук подадуть... :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:09

detroytred
В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда - це якесь продовження партії регіонів Яника....
Вони зараз роблять все, щоб програти.
Заміна генералів
Дратування гречкосіїв штрафами та бусами
Нецільовим використанням бюджетів на дорогах та барабанах
На затягуванні становлення маленьких виробництв оборонкки
На затягуванні петлі на шії у роботодавців, переклавши на них виконання по загону в ЗСУ, це при тому, що є купа поліцаїв, нацгвардійців...
Просране 20 травня. Навіть у Порохів хватило кеби накумекати, коли Яник звалив, а у цих - навіть звернення до конст.суду не було..

Наче все як останній ковток кісеню, перед смертю...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 20 тра, 2024 19:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:10

Золоті слова пишете панове! Золоті слова!

  M-Audio написав:Я також розумію, що ті, хто зараз на фронті, ніхто не має подібних гарантій, і, тим не менш, виконують цю брудну роботу, і не завжди за своїм бажанням. Тобто я вважаю, що я можу якісь умови висувати, хоча б гипотетично, а ті, хто зараз там, дивляться і думають - а чому я так не можу, і чим я гірший? Але це вже інше питання, це про справедливість, якої немає.
Золоті слова!
Так отож, що ми тут вже більше двох років воюємо без отого всього ☝️ і без отієї справедливості, яка б мала б бути сама собою, бо триває жорстока війна!
  Letusrock написав:Успіху чесно відповіли двоє форумчан, до яких не звертались. А песікот петляє пишучи якусь маячню "бо ти голосував за зелених", "бо іншу ухилянти а я ні" і т.д.
Чим позиція песікота краща ніж "най спершу сини депутатів /поліція і далі по списку"?
Ухилянт звичайний хоч не виставляє притензії до війська та не вимагає від Успіха воювати до останнього чи довічно, на відміну ухилянтів-яструбів))

Так отож!
- накуя(а головне - по якому праву) з ДИВАНУ мені витикати "погано воюєш!"
- "де кордони 91го?"
І в тому ж дусі.

І головне, що пистак відкривається саме з дивану, а не з окопу!!!
Головне, що "свого забронювала" і все пох.
То яке в сраку це патріотство і "я волонтер/волонтерка"???

В такого "панства"-ухилянства має бути лише 2 варіанти:
1. Піти в ЗСУ
2. Якщо не пішов, то вже хоч "не відсвічуй"/не розкривай пістак до тих, хто вже стільки часу в окопах і в яких НЕ РАЗ було життя "на волоску"!!!
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:12

  dimo_0n написав:Просране 20 травня. Навіть у Порохів хватило кеби накумекати, коли порох звалив, а у цих - навіть звернення до конст.суду не було..

І куди це Порох звалив ?

Ти вже забрехався :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дякую, виправив

Пепсикот, ти так і не надав свої цифри по прайсу виготовлення 152 та 155 снарядів, та по витратам рашки та ЄС на війну. Так і будеш мовчки сидіти та шукати якісь очіпятки?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:16

  Успіх написав:В такого "панства"-ухилянства має бути лише 2 варіанти:
1. Піти в ЗСУ
2. Якщо не пішов, то вже хоч "не відсвічуй"/не розкривай пістак до тих, хто вже стільки часу в окопах і в яких НЕ РАЗ було життя "на волоску"!!!

Спершу, ти закрий свій пістак, який ти офігенний вояк ...

А про життя "на волоску" не розповідай тим, хто був в Чернігові
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда - це якесь продовження партії регіонів Яника....

Команда ЗЕ тянет время до выборов в США. А далее они посмотрят на ситуацию. Байден проиграл, то они не против красиво все слинять через выборы. Победа команды Байдена, то на войну придёт очередь как в фильме про мальчика кибальчиша - детей.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:16

  detroytred написав:І:
*Путін зараз не штурмуватиме Харків, Москва виділила всього 15 тисяч військових, – Подоляк*
https://24tv.ua/nastup-rosiyan-harkivsk ... i_n2558260

?

А "внєзапно" малими силами взяти райцентр більше ЧЯ, чим не успіх? Такими "жабячими стримбками" можна і до Дніпра доскакати, поки у нас стратеги "недостатнє угрупування" для захоплення.
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