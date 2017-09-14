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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8267826882698270
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:19

  dimo_0n написав:detroytred
В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда

Я оптиміст.
Моя думка була і є -- можновладці наші роблять. По мінімуму. Достатньому щоб трималася країна.
Не більше, але і не менше!

Добре було б, якби робили по середньому --- нормальні середні темпи розвитку.

А ще краще, якщо б по максимуму --- щоб розвиток був а-ля польщі та азіатські тигри.
Отже ж у владі повинні бути прометеї. Все для країни тощо. Найкращі з кращих.
Або
Баланс, рівноваги, напрям у фундаменті, як ото а-ля отці-основатєлі в США заклали, і визначили розвиток держави на десятиліття і хто б не прийшов до влади після них.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:20

  Bobua написав:
Оновив дані про себе ще до цього.

Воно у відповідь дало зовсім мало інфо.
І військомат не той. І нема ознак, що воно знає де я останні 26міс+... :(
Тепер треба моніторити -- може ще й в розшук подадуть... :)

не мала баба клопоту ...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:21

Чужими руками добре жар загортати! ©

  fler написав:Коротко ваша відповідь Успіху така: "Не дождётесь!"
Та ж в тебе така сама відповідь стосовно свого чоловіка! ;)

"Я свого забронювала, тому нЄдаждьотєсь!"

То нафіга оті цирки, Мосейчук? Ой, тфу, Флер))) Вічно вас сплутую))
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:22

  dimo_0n написав:Дякую, виправив

Пепсикот, ти так і не надав свої цифри по прайсу виготовлення 152 та 155 снарядів, та по витратам рашки та ЄС на війну. Так і будеш мовчки сидіти та шукати якісь очіпятки?

Да, буду шукати
2. У форумі ДУЖЕ небажані:

2.14. Викривлення в повідомленнях нікнейму користувача без його згоди на це, особливо в образливій формі.

Якщо ти в дрібницях плутаєшься, то глобально ти взагалі нічого не розумієшь

Щось тоді надавати я не буду
Тому ще, я не коментую кацапів.
Там немає фактів для розмови

До речі, як там Прадік ? їздишь чи дома від страху сидишь ? :)
Може розкажешь, як з роботою та ЗП в Маріуполі ?
Я послухаю :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:22

бля..... ну какое щас рпв ??
где??
По конституции педерации нынешняя линия фронта (а где аквафреш в г.Херсон?? , где в г.Запорожье?? ) - это для руснявого руководства и быдломассы равносильно линии фронта между Воронежем и Калугой , т.е. позорному поражению от (Украины) "от NATO"
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 тра, 2024 19:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:23

  flyman написав:
  Bobua написав:
Оновив дані про себе ще до цього.

Воно у відповідь дало зовсім мало інфо.
І військомат не той. І нема ознак, що воно знає де я останні 26міс+... :(
Тепер треба моніторити -- може ще й в розшук подадуть... :)

не мала баба клопоту ...
У них НЕТ полного архива про мужиков 25-60 лет, поэтому и приняли такой закон - заяви самостоятельно нам про себя...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:24

  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда - це якесь продовження партії регіонів Яника....

Команда ЗЕ тянет время до выборов в США. А далее они посмотрят на ситуацию. Байден проиграл, то они не против красиво все слинять через выборы. Победа команды Байдена, то на войну придёт очередь как в фильме про мальчика кибальчиша - детей.

Байдену треба вийти на вибори "миротворцем", як Обамичу, а там ще "премію миру".
Інакше "миротворцем" стане Трамп і всі лаври йому.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:26

Я плякаЛь!©))

  fler написав:тут треба також розуміти, що якщо ті, хто зараз на фронті, не зможуть утримати фронт через нестачу людей (тобто через ухилянтів
Аааааааа!!!
#іпуіплачу🤦🏻🤦‍♂️🤦

Сама ж розумієш загрозу "невтримання фронту"!
Сама ж ррзумієш, що не вистачає людей!

І???

Бінго!!!
Правильно!!!
Свого чоловіка - бронюю!!!🤦🤦‍♂️🤦🏻

АкуєцЬ!©🤦
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:26

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:
  Bobua написав:
Оновив дані про себе ще до цього.

Воно у відповідь дало зовсім мало інфо.
І військомат не той. І нема ознак, що воно знає де я останні 26міс+... :(
Тепер треба моніторити -- може ще й в розшук подадуть... :)

не мала баба клопоту ...
У них НЕТ полного архива про мужиков 25-60 лет, поэтому и приняли такой закон - заяви самостоятельно нам про себя...

В сенсі нема?
Паспорти, ІПН майже всі ж мають.
А ще додати бази податкової та ін.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Інакше "миротворцем" стане Трамп і всі лаври йому.

команда Байдена сейчас в нокауте. Деньги потрачены на войну - результатов 000. Трамп пока лидирует, т.к. у него программа - денег не дадим, войну за неделю остановим
Игорь Алексеевич
 
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