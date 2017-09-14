Можливо всі ці особи заговорили про вирішвльні тижні, тому що закулуарно йдуть домовленості про рпв (Швейцарія) І от до ціх дат що встигнете зробити то і буде
Світ вирішив пожаліти елоїв?
Міністерство оборони України Статистика оновлень даних на 13:00: 2944: ТЦК та СП 3703: ЦНАП 415 094: Резерв + Всім дякуємо! 5 год · Публічно
Велика швидкість за неповні 2 доби. Та ще й зі збоями на початку. Але навіть якщо всього по 0.5млн за 2доби -- то за 40діб всі 10млн внесуться.
А далі якщо зроблять рпв, то наступний млн не буде такий переляканий як нині. Та й чи треба буде аж млн набирати? Якщо зупиняться акт.військ дії. А лишиться окопування і стеження... У півд.Кореї навряд чи те саме млн військо як було під час війни.
Міністерство оборони України Катерина Черногоренко Друзі, отримуємо багато питань щодо застосунку Резерв+ . Наша служба підтримки 24/7 опрацьовує ваші звернення. Розібрали понад 4000 кейсів .
Відповідаємо на поширені питання:
Що робити військовослужбовцям, які мають статус «в розшуку» в Резерв+? Чому так? Військовослужбовцям НЕ ПОТРІБНО оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку. Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус «в розшуку», це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу.
Чому застосунок не доступний за кордоном? У деяких країнах застосунок ще може бути не доступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін. Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня.
Чи треба невійськовозобов'язаним жінкам завантажувати Резерв+? Ні. Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов' язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої.
Чому дані в застосунку неправильні та містять помилки? Застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про вас держава. Які містяться в реєстрі Оберіг. Помилки — наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки.
У разі питань щодо роботи сервісу, звертайтесь до нашої служби підтримки: www.viber.com/ reserveplusbot Наші найкрутіші джедаї служби підтримки допоможуть вам.
Оновив дані про себе ще до цього.
Воно у відповідь дало зовсім мало інфо. І військомат не той. І нема ознак, що воно знає де я останні 26міс+... Тепер треба моніторити -- може ще й в розшук подадуть...
detroytred В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда - це якесь продовження партії регіонів Яника.... Вони зараз роблять все, щоб програти. Заміна генералів Дратування гречкосіїв штрафами та бусами Нецільовим використанням бюджетів на дорогах та барабанах На затягуванні становлення маленьких виробництв оборонкки На затягуванні петлі на шії у роботодавців, переклавши на них виконання по загону в ЗСУ, це при тому, що є купа поліцаїв, нацгвардійців... Просране 20 травня. Навіть у Порохів хватило кеби накумекати, коли Яник звалив, а у цих - навіть звернення до конст.суду не було..
Наче все як останній ковток кісеню, перед смертю...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 20 тра, 2024 19:12, всього редагувалось 2 разів.
dimo_0n написав:В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда - це якесь продовження партії регіонів Яника....
Команда ЗЕ тянет время до выборов в США. А далее они посмотрят на ситуацию. Байден проиграл, то они не против красиво все слинять через выборы. Победа команды Байдена, то на войну придёт очередь как в фильме про мальчика кибальчиша - детей.
dimo_0n написав:detroytred В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда
Я оптиміст. Моя думка була і є -- можновладці наші роблять. По мінімуму. Достатньому щоб трималася країна. Не більше, але і не менше!
Добре було б, якби робили по середньому --- нормальні середні темпи розвитку.
А ще краще, якщо б по максимуму --- щоб розвиток був а-ля польщі та азіатські тигри. Отже ж у владі повинні бути прометеї. Все для країни тощо. Найкращі з кращих. Або Баланс, рівноваги, напрям у фундаменті, як ото а-ля отці-основатєлі в США заклали, і визначили розвиток держави на десятиліття і хто б не прийшов до влади після них.
бля..... ну какое щас рпв ?? где?? По конституции педерации нынешняя линия фронта (а где аквафреш в г.Херсон?? , где в г.Запорожье?? ) - это для руснявого руководства и быдломассы равносильно линии фронта между Воронежем и Калугой , т.е. позорному поражению от (Украины) "от NATO"
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 тра, 2024 19:24, всього редагувалось 2 разів.