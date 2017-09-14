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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82688269827082718272 ... 8274>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:24

  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда - це якесь продовження партії регіонів Яника....

Команда ЗЕ тянет время до выборов в США. А далее они посмотрят на ситуацию. Байден проиграл, то они не против красиво все слинять через выборы. Победа команды Байдена, то на войну придёт очередь как в фильме про мальчика кибальчиша - детей.

Байдену треба вийти на вибори "миротворцем", як Обамичу, а там ще "премію миру".
Інакше "миротворцем" стане Трамп і всі лаври йому.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:26

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:
  Bobua написав:
Оновив дані про себе ще до цього.

Воно у відповідь дало зовсім мало інфо.
І військомат не той. І нема ознак, що воно знає де я останні 26міс+... :(
Тепер треба моніторити -- може ще й в розшук подадуть... :)

не мала баба клопоту ...
У них НЕТ полного архива про мужиков 25-60 лет, поэтому и приняли такой закон - заяви самостоятельно нам про себя...

В сенсі нема?
Паспорти, ІПН майже всі ж мають.
А ще додати бази податкової та ін.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Інакше "миротворцем" стане Трамп і всі лаври йому.

команда Байдена сейчас в нокауте. Деньги потрачены на войну - результатов 000. Трамп пока лидирует, т.к. у него программа - денег не дадим, войну за неделю остановим
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:31

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда - це якесь продовження партії регіонів Яника....

Команда ЗЕ тянет время до выборов в США. А далее они посмотрят на ситуацию. Байден проиграл, то они не против красиво все слинять через выборы. Победа команды Байдена, то на войну придёт очередь как в фильме про мальчика кибальчиша - детей.

Байдену треба вийти на вибори "миротворцем", як Обамичу, а там ще "премію миру".
Інакше "миротворцем" стане Трамп і всі лаври йому.

Відповідно республіканцям треба робити зараз що?
А британцям?
А хфранцузам?

А якщо Ба вмове пу зупинити або Тра вмовить пу продовжувати - ?
На поклон до пу.
А якщо попросити Сі вплинути?

Да там такий вінегрет-компот, що імхо навіть вони самі на самій горі не знають, як воно ото буде.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:32

  pesikot написав:У меня претензии к конкретному Долярчику, а не до всього війська
Як залізеш в окоп - тоді і висувай свої притензії!
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А поки ти не дійшов до окопу - то просто закрий свій!
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В сенсі нема?
Паспорти, ІПН майже всі ж мають.
А ще додати бази податкової та ін.

Вы думаете в податковой всё ОК. Да и вообще каждая структура работает со своей программой и не желает делится с др. министерством.
Паспорта ИНН все имеют, но этих данных нет в ТЦК, т.к. военкомы в своё время на местах ничего не делали. У нас по возрасту у 60% населения нет печатей в военных билетах. А почему? ответ - оно и нахер не нужно было никому.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:35

  detroytred написав:
  dimo_0n написав:detroytred
В мене взагалі щось складається думка, що Зе команда

Я оптиміст.
Моя думка була і є -- можновладці наші роблять. По мінімуму. Достатньому щоб трималася країна.
Не більше, але і не менше!

Добре було б, якби робили по середньому --- нормальні середні темпи розвитку.

А ще краще, якщо б по максимуму --- щоб розвиток був а-ля польщі та азіатські тигри.
Отже ж у владі повинні бути прометеї. Все для країни тощо. Найкращі з кращих.
Або
Баланс, рівноваги, напрям у фундаменті, як ото а-ля отці-основатєлі в США заклали, і визначили розвиток держави на десятиліття і хто б не прийшов до влади після них.

в молодого покоління тема: "Quiet quitting", нова стара ще і совка "роби на відмахайсь", от такі нові лиця
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:38

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:Інакше "миротворцем" стане Трамп і всі лаври йому.

команда Байдена сейчас в нокауте. Деньги потрачены на войну - результатов 000. Трамп пока лидирует, т.к. у него программа - денег не дадим, войну за неделю остановим

З ключового, що чув --- респам (частині респів, значній впливовій!) не вигідний сам Трамп. Вони вже домовились з демами і вже поділили кому що при наступній перемозі Джо.
Індикатор --- оте погодження Джонсона стосовно голосування про допомогу нам.

Тобто все всі все поділили вже. Без Трампа))
І це логічно. Бо -- глобалізація рулить. Демократи...
А Трамп занадто бикує проти неї. Респи розуміють, що це тупік.

Але якщо Трамп здасть взад, то може все і переграють...
Бо підписів на крові по домовленостях ніхто не ставив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:38

  detroytred написав:Да там такий вінегрет-компот, що імхо навіть вони самі на самій горі не знають, як воно ото буде.

всі замахалися, але гра в моргалки, хто перший кліпнув, той лох
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якщо у військовозобов’язаного немає яскраво вираженого захворювання і сильних скарг на здоров'я, він вважатиметься придатним до служби.

"Якщо людина приходить з дрібними скаргами майже до кожного з лікарів – офтальмолога, лора, терапевта, хірурга, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати. Таких пацієнтів багато і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК", – каже Седлецька.

Вже й право на ВЛК порушують
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 тра, 2024 19:41, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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